1.000 euro di sconto sulla Fiido X: parte il nuovo concorso Find Your X Factor

L'innovativa Fiido X è finalmente arrivata in Italia, con spedizione veloce dalla vicina Polonia senza spese doganali. Abbiamo provato la Fiido X a Milano, ora però è tempo di lanciare la nuova campagna Find Your X Factor.

L'aggancio al programma televisivo in onda su Sky Uno potrebbe sembrare palese, la X invece non è altro che un richiamo alla Fiido X e la campagna è già iniziata il 15 ottobre scorso (sito ufficiale Find Your X Factor). Ora però entra nel vivo e vi permette di vincere 1.000 euro. Dal 15 al 22 ottobre Fiido ha messo a disposizione dei Vantaggi Early Bird con diversi accessori inclusi nel prezzo di acquisto, ora invece fino al 26 ottobre è possibile vincere 1.000 euro di contributo per l'acquisto di una nuova Fiido X, non cumulabile purtroppo con gli attuali 200 euro di sconto già attivi per tutti.

Si tratta in ogni caso di un eccellente sconto, visto che di listino la Fiido X costa 1.799 euro (con i 200 euro di sconto Fiido si può avere a 1.599 euro) e con i 1.000 euro bonus si può avere a meno di 800 euro. Dal 23 al 31 ottobre è in corso anche il concorso Cerca il segno X, che vi permette di vincere degli accessori per la vostra Fiido X. Le ultime due fasi della campagna riguarderanno delle Combo Limitate e degli Omaggi esclusivi, ci accompagneranno fino al 30 novembre. La nuova Fiido X si può acquistare anche in tre rate senza interessi grazie a Klarna.