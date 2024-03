Da 0 a 100 km/h in meno di un secondo? Per il CEO di Bugatti si può: 'Ecco come'

Uno 0-100 km/h in un secondo è un traguardo raggiungibile, ma che, secondo gli esperti, comporta più svantaggi che vantaggi. Ma non importa, le Hypercar vogliono essere anche questo: una sfida ingegneristica per soddisfare le richieste estreme dei propri acquirenti.

Tempo fa commentammo un video che mostrava cosa volesse dire, per un essere umano a bordo di un veicolo a 4 ruote, passare da 0 a 100 chilometri orari in appena un secondo. Questo fu un esperimento dell'Università di Scienze Applicate e Arti di Lucerna in Svizzera. La dichiarazione di un dirigente (e non uno qualunque se si parla di Bugatti) che promette (quasi) prestazioni simili in futuro, ha suscitato grande interesse. Gli occhi sono infatti puntati sul modello attualmente in testa a questa categoria, la Rimac Nevera, che attualmente detiene il record di 1,74 secondi sullo 0-100 km/h (superato solo dall'Aspark Owl con 1,69 secondi, sebbene i numeri siano ancora da confermare).

In un post sui social network riguardante il successore ibrido della Chiron, un utente di Facebook ha rivolto direttamente la sua domanda a Mate Rimac, attualmente CEO del duo Bugatti-Rimac. Il commento dell'utente è stato il seguente: "Sarebbe interessante conoscere il tuo parere sulla nuova Tesla Roadster presentata da Elon Musk. Egli ha promesso un'accelerazione da 0-100 km/h in meno di 1 secondo, sembra straordinaria".

In modo sorprendente, Rimac ha risposto, parlando della questione della fattibilità e i relativi pro e contro. "È tecnicamente possibile. Abbiamo condotto diverse simulazioni. Tuttavia, ci sono sfide legate alla gestione del flusso d'aria e al peso aggiuntivo di componenti come serbatoi, compressori, valvole e ugelli".

Il commento continua poi andando nel dettaglio: "Lo stesso vale per i ventilatori, che possono migliorare l'aderenza ma richiedono una notevole coppia alle ruote, oltre a un'auto estremamente leggera per generare carico aerodinamico sufficiente. Altrimenti, gli pneumatici verrebbero rapidamente sovrasollecitati".

Rimac ha nesso in luce, così facendo le sfide associate a questo tipo di prestazioni, sottolineando che il progetto Nevera ha considerato una soluzione simile quando era in fase di sviluppo, ma tale soluzione fu successivamente scartata a causa dei suoi svantaggi evidenti e dei problemi ingegneristici che comporta (in sostanza, avrebbero dovuto riprogettare l'auto partendo da zero).

Elon Musk e il suo team sono sicuramente a conoscenza delle complessità di un sistema del genere, e sarà interessante vedere se questa nuova promessa dell'eclettico imprenditore saranno mantenute o se dietro c'è il trucco.