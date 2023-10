Da 0 a 100 km/h in un battito di ciglia: ecco le 5 supercar più sprint del pianeta

Con il progredire della tecnologia le auto sono diventate sempre più sofisticate e nel contempo più veloci. Se fino a pochi anni fa sembrava quasi impensabile produrre una vettura con 1.000 cavalli, oggi rientra negli standard delle aziende automobilistiche del mercato luxury: ma quali sono le 5 più veloci in assoluto? Scopriamole insieme.

Partiamo dalla quinta posizione con un'hypercar a dir poco esagerata, leggasi la Bugatti Chiron Pur Sport: per raggiungere i 100 km/h le bastano solo 2,3 secondi. Sotto il cofano monta un mostruoso motore W16 quad-turbo da 1.479 cavalli già visto sulla Chiron base, ma gli ingegneri Bugatti hanno lavorato sulla riduzione di peso con una serie di migliorie che hanno permesso alla Pur Sport di guadagnare circa un secondo rispetto alla Chiron Standard.



Spazio quindi all'unica vettura americana presente in questa speciale classifica, leggasi la Dodge Challenger SRT Demon, belva Made in Usa con un motore da 840 cavalli, che è riuscita ad eguagliare la Bugatti nonostante i 600 cavalli in meno: 2,3 secondi per raggiungere i 100 km/h, che diventano 2,1 con il launch control, impressionante.



Quarta posizione per la Porsche 918 Spyder, che invece è riuscita a fermare il cronometro sui 2,2 secondi. Secondo le info ufficiali di Stoccarda, la vettura riesce a tagliare il traguardo in 2,8 secondi, ma numerosi test effettuati sulla vettura, fra cui quello di Car & Driver, segnalano appunto un tempo record di 2,2 secondi. Si tratta di un tempo esagerato tenendo conto che la 918 Spyder è uscita una decina di anni fa.



Siamo arrivati al podio, e al numero tre troviamo la Lucid Air Sapphire, la prima auto elettrica di questa speciale top 5, il cui tempo è impressionante, solo 1,89 secondi per raggiungere i 100 chilometri orari. La Lucid Air Sapphire è una berlina di lusso, pensata per la vita di tutti i giorni, di conseguenza il suo record fa ancora più impressione. Sotto il cofano 1.234 cavalli con una velocità massima di 330 km/h. Il prezzo? Solo 235mila euro e diciamo “solo” perchè risulta essere quasi economica se paragonata a certe cifre folli associate alle auto di questa classifica.



Arriviamo alla medaglia d'argento assegnata alla Pininfarina Battista, in grado di raggiungere i 100 km/h in soli 1,79 secondi, record stabilito all'Autodromo di Dubai alla fine dell'anno scorso. Un primato impressionante reso possibile grazie ai suoi 1.877 cavalli: che altro dire?



Chiudiamo la top 5 delle supercar più sprint con la Rimac Nevera, l'auto dei 23 record mondiali in un colpo solo. E' riuscita a raggiungere i 100 km/h in soli 1,74 secondi, merito dei 1.914 cavalli erogati con una coppia da 1.740 Nm.



Da segnalare che la sorprendente McMurtry Speirling, che di recente ha iniziato la produzione di serie, raggiunge i 100 km/h in soli 1,5 secondi ma al momento non è ancora stata omologata per la strada.