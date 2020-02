"La Model X è inutile e costosa", dice lo youtuber Rich Rebuilds

Oltre 650mila iscritti, una passione smodata per l'automotive e anche una discreta collezione personale. Rich Rebuilds è una istituzione nel mondo dei canali dedicati alle quattro ruote. Il suo ultimo video potrebbe ad ogni modo far discutere. Già dall'eloquente titolo: "la Model X è l'auto più inutile che possieda".

Le peripezie di Rich Rebuilds con la Model X sarebbero iniziate ancora prima di possederla fisisicamente. Lo youtuber ha acquistato un usato sicuro direttamente da Tesla, con lo promessa che gli sarebbe dovuto arrivare in settimane. Perché, beh, è un usato, ergo è già in stock. Ma le cose andarono diversamente.

Poi dopo mesi ecco finalmente la consegna della Model X. "Il mio entusiasmo è durato circa un mese, poi è arrivata la prima fattura", commenta laconico Rich.

Rich non ce l'ha esattamente con la Model X in sé, dicendo che tutto sommato è un'auto figa ricca di feature uniche. La Model X è rimasta per moltissimo tempo l'unico SUV premium elettrico sul mercato, prima che arrivassero anche auto come la I-PACE o l'Audi E-Tron. La Model X rimane ancora la più imponente, e la più generosa in termini di spazio, contando che rimane l'unica configurabile con l'opzione a tre file di sedili.

Quello che sostiene Rich Rebuilds è che la Model X sia piuttosto inutile, anzi, la più inutile auto che possiede. Per poi precisare subito: e ho anche una Corvette nella mia collezione. Non proprio il veicolo con cui andare a fare la spesa. Anche se, beh, rimane una Corvette.

La sentenza: "la Model X è ok, ma non fa nulla che non facciano le altre auto che ho (tra cui c'è anche un vecchio Hummer e una BMW i8) ed è la più costosa di tutte". Il motivo delle spese folli associate con la Model X? Mettetevi comodi, perché il video dura più di 20 minuti, e Rich Rebuild non manca di offrirvi degli spunti davvero interessanti, incluse parecchie cose che una persona che non possiede auto Tesla farebbe difficoltà ad immaginare.

Ma c'è anche l'altra faccia della medaglia. Ce lo aveva raccontato un collega di Rich Rebuilds, JerryRigEverything, che aveva spiegato come la Model X gli avesse svoltato la vita, elogiandone i punti di forza per una persona affetta da disabilità motoria, come la sua ragazza.