'Il Medievale' è un veicolo assurdo da 1.000 cavalli di potenza

Gli appassionati di veicoli i quali posseggono allo stesso tempo un conto in banca cospicuo, spesso si divertono a mettere le mani sulle vetture per realizzare delle opere dalla personalizzazione massima. Quanto scritto finora riassume perfettamente il caso che oggi sottoponiamo alla vostra attenzione.

Durante l'episodio di Ridiculous Rides, visibile dal video in alto, è stato possibile ammirare una hot rod modificata la quale ha attirato gli sguardi attenti di numerosi osservatori. La caratteristica che la contraddistingue è la sua ispirazione medievale che celebra l'era dei castelli e dei cavalieri, dei pellegrinaggi e delle crociate.

Adesso però scendiamo nel dettaglio, poiche AJ Bohata di Bohata Design Inc. ha esposto tanti dettagli sul "Medieval One", in italiano "Il Medievale". Il tutto è iniziato intorno a un serbatoio di propano, tagliato e ricomposto tramite l'acciaio inossidabile. Il telaio è stato invece tagliato al laser e poi saldato in TIG dal team apposito e al posteriore sono persino state montate sospensioni pneumatiche. Quello che però spicca maggiormente è l'elmo da cavaliere che funge da abitacolo per il conducente, il quale viene aperto e chiuso idraulicamente e gode di un normale quadro strumenti con tanto di levette per l'accensione delle luci e del motore.

Passando alla meccanica di movimento, a muovere "Il Medievale" ci pensa un propulsore Chevy 335ci small-block che, abbinato ad un compressore Weiand 6-71 e all'iniezione elettronica, sprigiona circa 1.000 cavalli di potenza garantiti anche dall'azione del protossido di azoto. Non spaventatevi però, perché non mancano comfort come il servosterzo, l'aria condizionata e una certa comodità della poltrona del conducente.

L'unico neo invece è probabilmente rappresentato dal prezzo che, anche a causa dell'enorme quantità di lavoro svolto sul veicolo, lievita fino ai 170.000 euro al consumatore. Contemporaneamente siamo però certi che, se Goffredo di Buglione o Riccardo Cuor di Leone avessero a potuto caricare con un mostro simile, avrebbero avuto certamente vita facile durante le Crociate.

A proposito di veicoli modificati, è assolutamente degna di nota anche questa Mustang anni '60 che, senza puntare per forza a stupire attraverso l'aspetto esteriore, adesso sfoggia la meccanica di una Tesla Model S da 840 cavalli. Jason Momoa invece ha deciso di restare con l'alimentazione tradizionale restaurando una Mustang del '65 per fare una sorpresa alla moglie.