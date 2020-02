'Ford sta perdendo un sacco di soldi, ma non so come mai'

Il mercato delle auto non sta andando bene. Secondo The Drive c'è un produttore in particolare a cui le cose non vanno benissimo: Ford. La casa automobilistica ha perso 1.67 miliardi di dollari durante il Q4 2019, con un ricavo complessivo di 39.7 miliardi. Ford ha anche perso il 9% in borsa dopo aver annunciato i risultati finanziari.

"La performance finanziara del 2019 non ha raggiunto le nostre aspettative iniziali", ha chiosato il CEO di Ford Jim Hackett. "Soprattutto la nostra esecuzione operativa - dove di solito facciamo molto bene- non è andata nemmeno lontanamente bene. Lo riconosciamo, ne prendiamo atto e abbiamo svolto dei cambiamenti a causa di ciò".

Sono parole piuttosto dirette e trasparenti per appartenere al CEO di un'azienda automobilistica quotata in borsa. Anzi, per un CEO di un'azienda in generale.

Stando a The Drive però il CEO di Ford non sarebbe stato molto esplicito nel comunicare le ragioni di questa difficoltà. Tant'è che per il magazine americano suona addirittura come un "siamo andati male perché siamo andati male".

Nel frattempo ad altri le cose vanno molto meglio. Le azioni di Tesla sono andate alle stelle, nonostante abbiano perso diversi punti proprio in queste ore (come in molti prevedevano). Beffa finale, perfino Ferrar, conclude The Drive, ha avuto un ottimo anno. E il riferimento a Ford V. Ferrari, il blockbuster uscito pochi mesi fa in Italia, è tutto fuorché casuale.