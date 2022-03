Tutto sul nuovo Yamaha NEO's 2022, lo scooter elettrico smart

Sul fronte degli scooter elettrici, aziende emergenti come NIU hanno aperto la strada al resto del mercato, diventando iconici. Anche i grandi delle due ruote però si stanno organizzando: Yamaha ad esempio sta per portare il suo scooter NEO's in Europa, Italia compresa. Andiamo a scoprire caratteristiche e prezzo di questo nuovo modello a zero emissioni. Il NEO's 2022 è il primo scooter a propulsione elettrica di Yamaha equivalente ai modelli da 50 cc (e non sarà il solo, in lavorazione ad esempio c'è anche il nuovo Yamaha EMF dal design aggressivo).

Pensato per ottenere il massimo dell'efficienza in diverse condizioni di guida, il nuovo Yamaha NEO's è dotato di un'unità di controllo del veicolo (VCU) e di un'unità di controllo del motore (MCU), utili ad avere le massime prestazioni dalla batteria agli ioni di litio da 50,4 V/19,2 Ah e dal motore a trasmissione diretta. Se la batteria è scarica, l'erogazione della potenza verrà limitata in automatico, come indicato dall'icona della tartaruga sul quadro strumenti. Con doppia batteria invece il sistema la seleziona durante la tipica "guida a singhiozzo", oppure durante i viaggi più lunghi.



Yamaha NEO's a singola o doppia batteria

La batteria singola pesa solo 8 kg e si trova sotto la sella al centro del telaio. Può garantire fino a 37 km con una singola carica (almeno secondo i dati ottenuti nella classe 1 WMTC in modalità STD e con una temperatura della batteria di 25 gradi centigradi, con temperature esterne molto basse i dati potrebbero cambiare e l'autonomia potrebbe essere inferiore). Lo scooter fornisce però anche l'alloggiamento per una seconda batteria, un'opzione che può portare l'autonomia generale a 68 km.



La modalità di guida STD offre una potenza massima di 2,06 kW a 40 km/h ed è progettata per l'uso in strada. In modalità ECO invece i consumi vengono ridotti al minimo e può servire per i percorsi più lunghi - poiché mira a risparmiare quanta più autonomia possibile; la potenza massima infatti è ridotta a 1,58 kW a 30 km/h, mentre la velocità massima è limitata a 35 km/h.



La potenza invece è ridotta lungo tutto l'intervallo di velocità per prolungare la durata della batteria per una percorrenza di circa 38,5 km con una carica. Si tratta di un modello estremamente silenzioso, con Yamaha che ha registrato appena 55 dB a 7 metri di distanza, rispetto ai 71 dB del suo equivalente a combustione (che sarebbe di fatto l'ovatto).



Uno scooter hi-tech

Arriviamo così a parlare di tecnologia. Il nuovo Yamaha NEO's è uno scooter hi-tech, fornisce infatti una connessione costante alla rete e un controllo totale con l'app per smartphone MyRide di Yamaha, che si associa alla Communication Control Unit (CCU) dello scooter utilizzando un QR Code oppure il numero VIN.

La strumentazione LCD è dotata di un'icona che visualizza in tempo reale le comunicazioni delle chiamate e dei messaggi in arrivo dallo smartphone, in questo modo si può rimanere in contatto con amici, colleghi e familiari. Chi guida un NEO's può condividere la propria esperienza di guida con altri utenti dell'app MyRide di Yamaha, inoltre è possibile accedere a informazioni tecniche e di funzionamento come velocità, accelerazione, stato della batteria del veicolo, monitoraggio del percorso e molto altro. L'app visualizza anche lo stato di ricarica e il livello della batteria principale e di quella secondaria, dunque anche se lo scooter si sta caricando in garage potete sapere da casa se ha completato la carica oppure no. Presente anche un localizzatore di parcheggio, che facilita la ricerca dello scooter, e un avviso in caso di guasto, che consente di rilevare eventuali problemi tecnici che potrebbero richiedere attenzione.



Tornando alla strumentazione LCD, abbiamo a disposizione tachimetro, contachilometri, funzioni "Trip" e orologio, oltre all'indicatore di carica delle batterie. Il NEO's inoltre si accende senza chiave grazie al sistema Smart Key, che consente di guidare anche se le chiavi restano in tasca.



Comodità e praticità

Yamaha inoltre promette una posizione di guida naturale ed eretta, grazie a un'altezza della sella di 795 mm e a una spaziosa pedana piatta. Il telaio è stato pensato dai progettisti Yamaha per creare spazio e/o riporre oggetti con facilità, con una sola batteria il sottosella può ospitare un casco jet, altrimenti con due batterie installate abbiamo comunque la possibilità di riporre accessori o altro.

Se la ruota posteriore da 130 integra poi il motore, la ruota anteriore da 110 ha 13" di diametro ed è dotata di un accattivante design a 10 razze in tinta nero lucido. Per riassumere, il nuovo Yamaha NEO's ha un motore elettrico da 2,5 kW e si guida sia con patente AM che B. La singola batteria da 1 kWh pesa 8 kg ed è perfettamente rimovibile, due invece le modalità di guida, STD ed ECO.

Il sottosella garantisce 27 litri di spazio di carico per alloggiare un casco jet o una seconda batteria. L'illuminazione anteriore e posteriore è interamente a LED, mentre i cerchi in lega leggeri da 13" sono dotati di pneumatici a bassa resistenza. Yamaha NEO's sarà disponibile presso la rete di concessionari Yamaha a un prezzo di 3.199 euro franco concessionario a partire da giugno 2022. Il tutto in attesa dei nuovi Yamaha E01 ed E02.