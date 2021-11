Le offerte auto di novembre 2021: dai voucher Peugeot ai bonus Ford e Mazda

Anche Halloween è ormai passato, significa che questo 2021 si avvia a grandi falcate verso nuove vacanze natalizie e sotto l'albero di diverse famiglie potrebbe trovare posto una nuova auto - acquistata magari grazie alle promozioni in corso. Senza indugiare ulteriormente andiamo dunque a vedere quali sono le migliori offerte auto di novembre 2021, con un occhio di riguardo alle promo green. Partiamo come tradizione dai marchi Stellantis. Il mese appena iniziato sembra essere ottimo per portarsi a casa una nuova 500 elettrica: si può infatti avere da 159 euro al mese con due anni di ricariche incluse.

L'allestimento di serie offre un cluster digitale da 7", Attention Assist, Lane Control, Traffic Sign Recognition e Autonomous Emergency Braking. La durata del contratto è di 36 mesi, TAN 6,85% - TAEG 8,99%, l'offerta però è valida solo fino all'8 novembre su un numero limitato di vetture in pronta consegna. Se volete invece una 500 Hybrid ci vogliono 10.800 euro con anticipo zero, 12.000 per la variante GPL. Nuova Tipo si può avere da 12.200 euro con anticipo zero, mentre Panda Hybrid parte da 8.900 euro.



Le offerte Alfa Romeo, Lancia, Peugeot, Citroen, Jeep

Fino al 30 novembre in casa Alfa Romeo Stelvio e Giulia si prendono da 299 euro al mese con polizza furto e incendio inclusa, mentre Giulietta si può avere da 199 euro al mese con finanziamento FCA Bank.

La nuova Lancia Ypsilon Hybrid Ecochic (qui tutte le novità della nuova Lancia Ypsilon Hybrid 2021) si può invece avere da 9.950 euro anziché 11.450 in variante Mild Hybrid, oppure da 129 euro al mese al di là dell'anticipo, con la possibilità di restituirla dopo 3 anni. Il novembre di Peugeot significa invece "Prima rata dopo 1 anno e 1 anno di ricariche pubbliche illimitate", offerta valida ovviamente sulla gamma Electric e Plug-in Hybrid. Basta scaricare un voucher e configurare la propria e208, e2008 o 3008 Plug-in Hybrid. In casa Citroen il SUV C5 Aircross Plug-in Hybrid si può avere da 189 euro al mese, per una più semplice C3 invece si scende a 99 euro al mese. C3 Aircross richiede 119 euro al mese, mentre C4 si può avere a 159 euro al mese in versione tradizionale, 199 euro al mese in versione 100% elettrica (qui la prova consumi della nuova C4 elettrica svolta da Matteo Valenza).



La vostra nuova Jeep invece a novembre si acquista online, con 500 euro di anticipo massimo e ritiro in concessionaria. Nuova Jeep Compass 4xe Plug-in Hybrid si può dunque avere a 319 euro al mese con km illimitati e ricariche illimitate tramite noleggio, oppure a 299 euro al mese con Wallbox inclusa e 1 anno di ricariche compreso.

Esiste anche la formula Jeep Miles che vi permette di pagare solo i chilometri che percorrete con tutti i servizi inclusi - e i primi 1.000 km compresi. Offerte simili anche per Renegade 4xe Plug-in Hybrid e l'intera gamma tradizionale, vista la gran mole di promozioni Jeep infatti vi consigliamo di consultare direttamente il sito ufficiale Jeep.



Le promo di Toyota e Ford

In casa Toyota l'Hybrid Bonus sembra non andare mai in vacanza. Anche nel mese di novembre 2021 trovate Yaris Hybrid a partire da 17.700 euro, Yaris Cross Hybrid da 21.650 euro, Corolla Hybrid da 22.150 euro, C-HR Hybrid da 24.100 euro, RAV4 Hybrid da 30.450 euro e RAV4 Plug-in Hybrid da 47.000 euro.

Si tratta di prezzi già scontati, inoltre avete la possibilità di sottoscrivere il finanziamento Toyota Easy; per maggiori informazioni vi rimandiamo alla pagina delle promo Toyota di novembre, dove trovate 13 offerte attive. Valanga di promozioni del mese anche sul sito Ford, in particolare vi segnaliamo che la nuova Ford Mustang Mach-E si può avere ad Anticipo Zero a 858 euro al mese nella sua variante Standard Range - con 6.000 euro di incentivi statali in caso di rottamazione, questo però vale per tutte le elettriche del momento. Con il finanziamento IdeaFord siamo a 48.900 euro con 1.000 euro di ecoincentivo Ford. Da non perdere neppure la nuova Puma Titanium Hybrid e Diesel, con Anticipo Zero e 295 euro al mese - oppure 21.100 euro senza finanziamento per l'ibrido benzina. Di recente poi abbiamo viaggiato con la nuova Ford Kuga Plug-in Hybrid, che a novembre 2021 si può avere a partire da 31.500 euro con IdeaFord oppure a 33.250 euro senza finanziamento. Per tutte le altre offerte dell'ovale blu vi rimandiamo al sito dedicato.



Le promo di novembre di Nissan, Mazda, Renault, Dacia e Hyundai

Tornando in Giappone, Nissan vi mette a disposizione la nuova Micra con 6.900 euro di ecoincentivi a partire da 119 euro al mese, Juke si può invece avere con 6.500 euro di ecoincentivi, mentre Leaf E+ N-Connecta si può avere da 239 euro al mese fino a 7.500 euro di ecoincentivo.

Sul sito ufficiale Nissan trovate però anche tante altre promozioni relative alla gamma tradizionale. In casa Mazda, mentre si attende l'arrivo nelle concessionarie della nuova Mazda2 2022, si può avere una CX-30 a partire da 25.200 euro, e solo con Mazda Advantage si possono avere fino a 4.500 euro di vantaggio grazie agli incentivi statali in caso di rottamazione e agli Ecobonus Mazda - con 2 tagliandi inclusi. La nuova Mazda MX-30 100% elettrica si può avere da 34.900 euro, oppure da 299 euro al mese con Mazda Rent, il noleggio a lungo termine per privati. La citycar Mazda2 con motore ibrido si può ordinare da 18.300 euro, con un vantaggio fino a 4.000 euro in caso di rottamazione e 2 tagliandi inclusi. Mazda3 parte da 24.350 euro con vantaggi fino a 4.500 euro in caso di rottamazione, mentre con CX-3 il bonus massimo arriva a 4.350 euro. Discorso diverso per CX-5: ordinando in concessionaria entro il 31 dicembre 2021 si ottiene in omaggio l'esclusivo Tailor Pack con 2 taglianti inclusi con Mazda Advantage.



Suzuki non sembra aver aggiornato le promozioni per il mese di novembre, abbiamo comunque il 100% incentivi fino a 10.000 euro sulla gamma ibrida. Arriviamo così in casa Renault e Dacia. Il marchio francese propone la sua Clio E-Tech Hybrid che abbiamo provato a partire da 119 euro al mese con valore futuro Renault e Renault Easy. Con Twingo E-Tech Electric si arriva a 189 euro al mese, mentre l'ottima Zoe E-Tech Electric che ci è tanto piaciuta in fase di test si può avere da 239 euro al mese. Vi segnaliamo anche il nuovo Captur E-Tech Hybrid da 139 euro al mese, nuovo Captur E-Tech Plug-in Hybrid da 199 euro al mese, nuova Mégane E-Tech Plug-in Hybrid da 239 euro al mese, nuovo Arkana E-Tech Hybrid da 249 euro al mese. Trovate tutte le nostre prove dei veicoli Renault E-Tech in questa pagina.

Dacia propone invece il suo mitico Duster (disponibile anche GPL) da 5 euro al giorno, ovvero 150 euro al mese con PlusValore Dacia. Sandero (proprio nella versione bi-fuel Turbo GPL che abbiamo provato) si può avere da 4 euro al giorno, ovvero 120 euro di rata mensile con Simply Dacia. Promo davvero interessanti queste di Dacia, che terminano con la Spring elettrica da 279 euro al mese con PlusValore Dacia.

Concludendo il nostro viaggio in Asia, Hyundai propone la nuova BAYON a partire da 19.400 euro, nuova i10 si può invece avere da 13.250 euro, nuova i20 da 17.250 euro, nuova i30 da 26.250 euro. Ma passiamo all'elettrico: nuova IONIQ 5 che abbiamo provato anche in versione RWD parte da 44.750 euro, mentre merita grande attenzione la nuova KONA Electric, disponibile a partire da 35.850 euro. Nuova IONIQ Plug-in Hybrid invece si può avere da 37.000 euro.