Volkswagen ID.4 GTX alla prova: il SUV elettrico dall'animo sportivo

La gamma ID nasce per offrire delle alternative elettriche alla gamma Volkswagen. A Wolfsburg non hanno mai nascosto la volontà di continuare a utilizzare ogni tipo di propulsione attualmente disponibile, ma se si cerca una vettura completamente elettrica allora è alle ID che bisogna guardare.

Lo scorso aprile abbiamo provato la ID.4, un SUV pensato più per il comfort che per la guida sportiva. Ora con la ID.4 GTX anche i più esigenti sul fronte delle prestazioni troveranno pane per i loro denti, il tutto però in una vettura perfettamente adatta alla famiglie, proprio come la versione standard da cui deriva.

Nuovi dettagli estetici e interni di qualità

Le differenze tra la ID.4 e la ID.4 GTX sono tangibili e sono visibili in ogni ambito, dal design alle prestazioni. Ovviamente la base rimane la stessa, per cui rimangono valide molte delle considerazioni fatte durante la prova della ID.4, soprattutto a livello di spazi interni e comfort, che sono rimasti invariati.

A fare la differenza sono i dettagli, sia all'esterno che all'interno. Vista da fuori la ID.4 GTX ha un look decisamente più sportivo e ricco di particolari, differente dal minimalismo visto nella ID.4 standard. Tra le novità troviamo i fari LED Matrix anteriori di serie e un nuovo paraurti più aggressivo. Al posteriore spiccano i fari LED 3D e il nuovo paraurti, che rendono la GTX decisamente più di impatto alla vista. Non mancano poi i classici badge con logo "GTX" e i cerchi in lega da 20", perfetti per far risaltare ancora di più l'animo sportivo dell'auto.

L'interno è cambiato meno ma la qualità è comunque aumentata, tutta la plancia è ora rivestita di un materiale blu con cuciture a contrasto rosse, osservabile anche nelle portiere, mentre i sedili sportivi (optional) donano all'insieme un colpo d'occhio notevole.

Altri dettagli aggiuntivi sono il volante in pelle con badge GTX e la strumentazione con cornici in plastica lucida. Proprio le plastiche lucide, come abbiamo evidenziato anche nelle altre prove delle ultime Volkswagen, dalla Golf 8 alla ID.3, sono il punto debole di questi interni. La qualità al tatto non è la stessa delle altre plastiche impiegate, inoltre tendono a trattenere polvere e ditate.



Di serie troviamo anche il navigatore Discovery Pro da 10", la ricarica induttiva dello smartphone, clima a due zone e sedili anteriori riscaldabili, che vanno a completare un pacchetto di tutto rispetto.

L'impostazione degli interni rimane ovviamente la stessa della variante base, con un piccolo schermo davanti al guidatore per le informazioni basilari sulla guida e il navigatore Discovery Pro da 10" al centro della plancia, da cui svolgere le operazioni più lunghe. Il sistema di infotainment di Volkswagen lo conosciamo ormai bene, con gli ultimi modelli tutto il software è stato rinnovato e offre un'interfaccia semplice da gestire e fluida nell'utilizzo. L'unica mancanza che abbiamo rilevato è l'Head-Up Display con realtà aumentata, disponibile solo come optional. Quello che può sembrare un semplice gadget futuristico è in realtà un extra utile per mantenere lo sguardo sempre fisso sulla strada, appagando inoltre la fame degli appassionati di tecnologia, che in un'auto come questa cercano soluzioni innovative. Soluzioni che troviamo in buona quantità negli ADAS di serie, che comprendono il Front e il Lane Assist, peccato invece per l'assenza del Travel Assist, l'avanzato Cruise Control Adattivo di Volkswagen, disponibile solo come optional. I prezzi partono da 56.850 euro, tanti ma con una dotazione di serie già piuttosto completa.

ID.4 GTX in strada: sportività solo quando serve

La ID.4 tradizionale è una vettura pensata per assicurare il massimo comfort di marcia. Da una GTX ci si aspettano però prestazioni e un animo sportivo di tutt'altra pasta, per raggiungere questo scopo Volkswagen ha adottato diverse soluzioni.

La piattaforma rimane la stessa MEB vista nel recente passato, pensata appositamente per vetture elettriche, con la disposizione delle batterie al centro della vettura, in basso, che permette di abbassare il baricentro. La GTX è venduta in una sola versione con batteria da 77 kWh (ricarica massima a 150 kW), in grado di fornire 299 CV di potenza massima. Molto importante è però la differenza nei motori elettrici: la ID.4 ne aveva solo uno al posteriore, questa GTX invece ne ha due, uno all'anteriore e uno al posteriore, in questo modo è possibile trarre vantaggio dalla trazione integrale. Tutto questo si traduce in un'autonomia potenziale di 480 km, poco meno della variante base, in uno 0-100 in soli 6,2 secondi e in una velocità massima, limitata, di 180 Km/h. Ma come si comporta questa GTX in strada? Molto, anzi tutto, dipende dalla modalità di marcia scelta e dalla presenza o meno delle sospensioni adattive, che possono modificare di molto l'esperienza di guida.



Finché si viaggia in modalità comfort la GTX si comporta come un vero SUV familiare, con una buona spinta certo, ma mettendo davanti il comfort alle prestazioni, complice un assetto piuttosto morbido per una GT e una risposta dello sterzo rapida ma non certo sportiva.

Attivando il preset Sport invece la spinta è decisamente più incisiva, in presenza del pack Sport Plus inoltre l'assetto diventa più rigido e la risposta dello sterzo ancora più rapida, uno scenario decisamente più adatto a chi è in cerca di una guida più dinamica.

La ID.4 GTX morde l'asfalto quando sfruttata al massimo delle sue capacità, ma regala anche una guida confortevole all'occorrenza. Del resto stiamo sempre parlando di un SUV, dalla massa notevole e con un'altezza da terra importante, che rimane comunque capace di regalare emozioni alla guida.

Da non sottovalutare è poi la modalità "Traction", utilizzabile sui terreni più impervi: riduce la coppia, rende più morbide le sospensioni e migliora l'aderenza nei percorsi più complessi, fino a un massimo di 20 Km/h.

In definitiva, questa GTX porta le prestazioni a livelli superiori rispetto alla variante base senza però diventare "troppo" sportiva. Una scelta corretta se si pensa al target di una vettura come questa, che deve divertire senza mai mettere da parte il comfort.