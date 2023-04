La nuova Volkswagen ID.3 vista dal vivo: cosa cambia con la new gen

Volkswagen ha presentato l'1 marzo scorso la seconda generazione di ID.3, un leggero ma significativo refresh che arriva a tre anni di distanza dal lancio commerciale della vettura. Sul sito ufficiale del marchio tedesco non è ancora possibile configurare la nuova versione, al contrario si può avere la precedente/attuale a partire da 40.900 euro, tuttavia la nuova vettura elettrica di Wolfsburg è già arrivata in anteprima in Italia e noi siamo andati a vederla dal vivo a Verona, proprio presso il quartier generale italiano del Volkswagen Group Italia.

Accanto alla nuova generazione anche una Volkswagen ID.3 1st Edition, la primissima versione commercializzata, che ci ha dato la possibilità di cogliere in maniera immediata le differenze, estetiche e non. Ecco cosa abbiamo scoperto.



Una ID.3 più aerodinamica

Partiamo proprio dall'estetica, ambito dove le novità sono poche ma di rilievo. Basta dare una rapida occhiata al cofano per vedere come i designer e i tecnici Volkswagen abbiano cambiato quasi completamente il frontale della vettura. Sparisce del tutto il "bump" di colore nero che ha caratterizzato la prima ID.3 per fare posto a un cofano in tinta carrozzeria, una soluzione che rende il "muso" della vettura più snello e smart, molto più accattivante ed elegante di prima secondo noi.

È cambiato completamente anche il paraurti anteriore, che ora integra nuove prese d'aria più grandi e ottimizzate, il cui compito è di abbassare il coefficiente aerodinamico: visto il risultato di appena 0,263 Cx possiamo dire che Volkswagen abbia centrato in pieno l'obiettivo, questo piccolo dettaglio dunque dovrebbe da solo migliorare leggermente efficienza e autonomia. Rispetto alla 1st Edition, la nuova ID.3 guadagna anche più sensori di prossimità e quattro telecamere per la vista a 360 gradi attorno al veicolo, un optional che in ogni caso poteva essere configurato anche su diverse ID.3 di generazione precedente - alla pari dell'head-up display con Realtà Aumentata del Gruppo Volkswagen.

Sempre a proposito di tecnologia, su nuova ID.3 troviamo di serie anche la regolazione degli abbaglianti automatica, un ottimo plus secondo noi, anche se il vero must have potrebbero essere i proiettori LED Matrix IQ.LIGHT, davvero di ottima fattura ed estremamente funzionali - con 18 LED per modulo.



Un software che cambia l'esperienza di base

I cambiamenti si notano anche all'interno, con un abitacolo meglio ottimizzato che ora misura longitudinalmente 2,77 metri. Anche se visivamente resta più o meno tutto uguale rispetto alla generazione precedente, i più attenti notano immediatamente come lo schermo centrale sia cresciuto in dimensioni: ora le nuove ID.3 ne montano uno da 12" di serie assieme a un quadro strumenti da 5,3".

Il salto non è solo "dimensionale", tutt'altro: Volkswagen è riuscita a installare il nuovo software 3.5 che sarà un'esclusiva della new gen. Per noi è un vero game changer, il software della ID.3 originale infatti era tutt'altro che perfetto, tendeva spesso a impuntarsi e poteva richiedere fino a qualche secondo per elaborare alcune richieste. Abbiamo "giocato" con il nuovo software 2023 e il salto sembra eccezionale, l'intero sistema risulta più fluido rispetto al passato, ci sono più opzioni e pannelli, inoltre è stato creato con l'idea di permettere gli aggiornamenti over-the-air ai clienti, mentre la ID.3 originale è stata per parecchio tempo "schiava" degli update in officina.

Solo ora il software Volkswagen permette gli update OTA su tutte le ID.3, si tratta in ogni caso di un'aggiunta a posteriori, frenata inoltre dal collo di bottiglia del software 2.3 (2.4 nella realtà), il massimo a cui le ID.3 first gen possono aspirare. Non sottovalutate assolutamente l'aspetto software, può davvero cambiare l'esperienza a bordo, Volkswagen inoltre ha migliorato anche le informazioni presenti sul piccolo quadro strumenti da 5,3". Se precedentemente era uno strumento parecchio limitato, ora abbiamo molti più dati a portata di sguardo, anche se resta la classica visualizzazione a 2 o 3 slot, ormai marchio di fabbrica del Gruppo Volkswagen.



Le restanti novità della nuova ID.3

Queste sono le novità "visibili" di nuova ID.3, che da sole secondo noi valgono già il biglietto d'ingresso nella new gen, c'è però molto altro. La nuova Guida Autonoma di Livello 2 (che potremo provare solo una volta che l'auto sarà in parco stampa) ci permette di regolare la velocità e la distanza da 0 km/h alla velocità massima senza vincoli, sarà dunque più semplice gestire l'ACC nel traffico congestionato.

Inoltre è stata migliorata la modalità di marcia B (Brake), che ora può contare su una frenata rigenerativa più efficace: nuova ID.3 decelera fino a 0,3 g solo sollevando il piede dal pedale dell'acceleratore, con un recupero di energia che può superare i 100 kW. Questa new gen dovrebbe dunque avere consumi più bassi grazie alla migliore aerodinamica e al recupero maggiore dell'energia, dettagli di rilievo a cui bisogna sommare la qualità dei caricatori di bordo.

Sulla ID.3 da 58 kWh possiamo caricare fino a 120 kW di potenza, mentre sulla 77 kWh fino a 170 kW. Dal vivo, nuova Volkswagen ID.3 ci ha davvero colpiti in positivo e non vediamo l'ora di poterla testare su strada; a meno che non troviate un'attuale ID.3 a un prezzo "che non si può rifiutare", aspettate assolutamente l'arrivo della nuova generazione in Italia, le novità valgono senza alcun dubbio l'attesa.