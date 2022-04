Visita al Garage FDrive: abbiamo provato i migliori simulatori d'Italia

Nato dall'esperienza decennale di Fbrand, azienda leader in Italia per tutto quello che riguarda il noleggio di simulatori per eventi corporate, Fdrive Garage Experience è una realtà tutta italiana che offre ai propri clienti la possibilità di provare dei sim-rig di fascia ultra elevata - alcuni superano gli 80.000 euro! - e sperimentare quindi una guida ultra immersiva e realistica.

In Via Ghislandi 33 a Bergamo abbiamo visitato la sede del primo Fdrive Experience e con Fulvio Paparo - CEO e fondatore - abbiamo scoperto il mondo incredibile che si cela dietro a questa inedita realtà.



Più di un videogioco: alla scoperta della simulazione professionale

FDrive non è una sala giochi - ci spiega Paparo - ma un centro di simulazione altamente professionale che funge da showroom e da "palestra" per i professionisti del settore che vogliono allenarsi con hardware e software di altissimo livello, non a caso questo è proprio un centro LICS (Lega Italiana Centri Simulazione) dove tra le altre cose è possibile ottenere licenze e partecipare alle gare ufficiali negli eSports.

Non parliamo quindi delle "classiche" postazioni da 500-1.000 euro ma di qualcosa di nettamente più sofisticato e ricercato.

FDrive mette a disposizione diversi sim-rig in base alla disciplina motoristica in cui ci si vuole allenare, troviamo per esempio simulatori dedicati ai rally (con Dirt Rally 2.0), simulatori avanzati con VR, cinture attive e movimentazione a 5 dof per le vetture GT, simulatori per camion, kart, moto e ovviamente due intere postazioni dedicate alle monoposto. Queste ultime poi sono un vero concentrato di tecnologia: uniche nel loro genere e sviluppate, costruite e testate da ingegneri e piloti sono il non plus ultra della tecnologia di simulazione - settore tra l'altro in sviluppo da un brand satellite di Fbrand chiamato ESTech - sono disponibili sia con movimentazione e freno a pressione che statici con bass shaker in modo da soddisfare le esigenze di ogni pilota.



FDrive vanta quindi di una parco simulatori unico in Italia, oltre all'hardware top di gamma però è anche possibile essere seguiti da una squadra di tecnici qualificati in modo da personalizzare al massimo le proprie sessioni di allenamento.

Tramite l'utilizzo di real drive simulators come Assetto Corsa/Assetto Corsa Competizione (a proposito: vi ricordiamo che su Assetto Corsa Competizione è arrivata l'Audi di Valentino Rossi) è possibile preparare la propria vettura come in una sessione di prove reale, impostando assetto dedicato, meteo e condizioni del tracciato.



Come se non fosse abbastanza il team di FDrive ha una logistica attrezzata per i più esigenti ed è possibile noleggiare il simulatore in modo da averlo presso la propria abitazione come hanno già fatto alcuni piloti di Formula 4 e Porsche Cup. Non serve però essere dei professionisti affermati per poter mettere un piede nel mondo del sim racing di alto livello: il Garage di FDrive a Bergamo è aperto a tutti previa prenotazione con costi che oscillano tra i 100 euro/ora per i singoli fino a 33 euro/ ora per gruppi da 10.

I simulatori possono anche essere noleggiati per feste, eventi privati e corporate ed essere collegati in LAN al fine di organizzare gare offline. Un modo per avvicinarsi al mondo delle corse in totale sicurezza, senza rischi e soprattutto con costi estremamente contenuti (rispetto a vere sessioni in pista). Le sensazioni di guida restituite dai simulatori inoltre si avvicinano molto alla realtà, motivo per cui possono essere utilizzati per veri allenamenti pre-gara. Per credere basta provare...