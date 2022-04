Ufficiali i nuovi incentivi auto e moto 2022: sconti e categorie coinvolte

Ciò che moltissimi italiani stavano aspettando è finalmente arrivato: nella tarda serata del 6 aprile 2022 il Consiglio dei Ministri ha ufficializzato il decreto che contiene gli incentivi auto e moto 2022. Andiamo subito a vedere cosa prevede e quali sconti possiamo ottenere, così da portare un po' di aria fresca a un settore in stallo, sia per via di tempi di consegna biblici, sia per l'attesa stagnante che riguardava proprio l'arrivo di questi incentivi, che a febbraio 2022 ha portato il mercato italiano a segnare oltre il -22% rispetto a un anno fa. Strutturalmente si tratta di una manovra da 650 milioni l'anno per il 2022, il 2023 e il 2024, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti. Tutti soldi che fanno parte del Fondo Automotive, che fino al 2030 dovrebbe mettere a disposizione 8,7 miliardi di euro per sostenere cittadini e industria nella transizione all'elettricità.



Gli incentivi auto e moto 2022

Come ben sappiamo, sono tempi difficili per diversi motivi (post-pandemia, guerra in Ucraina, caro carburanti), anche gli incentivi dunque si adeguano e abbassano le loro quote.

Se nel 2020 si potevano avere fino a 10.000 euro di sconto statale su una nuova auto elettrica, oggi possiamo ottenere 3.000 euro di sconto più ulteriori 2.000 se rottamiamo una vettura di classe inferiore a Euro 5 per un nuovo veicolo a batteria. Dunque 3.000 euro senza rottamazione, un massimo di 5.000 euro con rottamazione di veicolo inquinante. Questo incentivo inoltre riguarda soltanto auto elettriche al di sotto dei 35.000 euro più IVA, dunque non contate di acquistare la vostra nuova Tesla/BMW/Mercedes-Benz elettrica con questi incentivi 2022. Con i veicoli Plug-in Hybrid possiamo spingerci fino a 45.000 euro più IVA e chiedere 2.000 euro di incentivo più ulteriori 2.000 euro in caso di rottamazione di un'auto inferiore a Euro 5. Dunque in questa categoria possiamo aspirare a un massimo di 4.000 euro.



Arriviamo così agli sconti previsti per le auto endotermiche, dunque a benzina, a gasolio oppure ibride a basse emissioni. Il tetto massimo in questo caso è di nuovo 35.000 euro più IVA e l'unico contributo che si può richiedere è di 2.000 euro a fronte di rottamazione di veicolo inquinante inferiore a Euro 5.

Se non avete nessun veicolo da rottamare, non avete diritto a nessuno sconto per l'acquisto di un'auto Euro 6+. Questi incentivi auto 2022 sono rivolti esclusivamente a persone fisiche.



Incentivi anche per veicoli commerciali elettrici, scooter e moto

Per l'acquisto di nuove auto elettriche il Governo Draghi ha messo a disposizione 220 milioni di euro per il 2022, 230 milioni di euro nel 2023 e infine 245 milioni di euro nel 2024.

Quote simili sono destinate ai veicoli Plug-in Hybrid: 225 milioni di euro nel 2022, 235 milioni nel 2023 e 245 milioni nel 2024. Infine per le motorizzazioni Hybrid o comunque a benzina e gasolio a basse emissioni abbiamo 170 milioni di euro nel 2022, 150 milioni nel 2023 e 120 milioni nel 2024. Una percentuale (alquanto piccola) di questi fondi è destinata inoltre alle società di car sharing, che hanno così la possibilità di comprare con un po' di sconto nuovi veicoli elettrici, Hybrid e Plug-in Hybrid per le loro flotte. Per le piccole e medie imprese sono previsti incentivi per l'acquisto di nuovi veicoli commerciali 100% elettrici con rottamazione di un veicolo inferiore a Euro 4.



Per quanto riguarda scooter e moto, i nuovi incentivi 2022 non cambiano moltissimo rispetto a quelli attivi dal 2020: abbiamo uno sconto del 30% fino a 3.000 euro su veicoli di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7 elettrici e ibridi valido per tutti, anche senza rottamazione, rottamando un veicolo inquinante con omologazione inferiore a Euro 4 possiamo invece avere il 40% di sconto fino a 4.000 euro.

Per questo fondo sono previsti 15 milioni di euro all'anno dal 2022 al 2024. Ulteriori 10 milioni di euro (che diventeranno 5 nel 2023 e nel 2024) invece serviranno a finanziare gli incentivi su scooter e moto termici di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7 è previsto - a fronte di uno sconto venditore del 5% - un incentivo del 40% sul prezzo d'acquisto e fino a 2.500 euro con rottamazione.