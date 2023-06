Ufficiale la nuova Volvo EX30: compatta, elettrica e con Google all'interno

Il futuro di Volvo è sicuramente elettrico, del resto a partire dal 2035 si potranno vendere solo nuove auto a zero emissioni a batteria, a idrogeno oppure a carburanti sintetici. Per capire però cosa vorrà fare il brand svedese non servirà aspettare altri 12 anni: oggi è stata presentata la nuova EX30, un SUV molto particolare che anziché puntare sulle grandi dimensioni (come tanti competitor di Volvo stanno facendo) fa l'esatto opposto, si affida a un'estrema compattezza.

Non conosciamo ancora le dimensioni esatte della vettura, Volvo però ci assicura che si tratta del suo SUV più compatto, pronto ad arrivare sul mercato europeo con un prezzo alquanto aggressivo. Il listino dettagliato per l'Italia non è ancora disponibile, Volvo però punta a offrire un prezzo di partenza di circa 36.000 euro. Non mancheranno inoltre formule di leasing o abbonamento, con quest'ultimo che dovrebbe avere un canone di 599 euro al mese.



Vendere più di ogni altro

La nuova Volvo EX30 si presenta al mondo con pochissime ambizioni, e ovviamente siamo sarcastici: obiettivo del modello è diventare uno dei più venduti della casa, magari andando a pescare nuovo pubblico fra chi non ha mai posseduto una Volvo. Gli utenti che desiderano SUV compatti di alta fascia a trazione completamente elettrica sono in aumento in tutto il mondo, ed è proprio a questa utenza che Volvo guarda con più fiducia: il brand immagina che molti abitanti dei centri urbani siano alla ricerca di un'auto che sia pratica da usare e abbia un carattere deciso, che possa accompagnarli al lavoro ma che permetta anche di fare lunghi viaggi in totale comodità.

Creata dunque con l'ambiente urbano ben saldo in mente, nuova EX30 offre una speciale funzione di sicurezza per le biciclette che aiuta a prevenire incidenti quando si apre inavvertitamente la portiera. Il sistema di bordo segnalerà la presenza di ciclisti, motorini o runner mentre state per aprire la portiera, una tecnologia di nuova generazione che aumenta la sicurezza sia per chi siede a bordo che per gli utenti più fragili della strada.



Motori, potenze e autonomie

Ma diamo uno sguardo alla scheda tecnica preliminare: la line-up EX30 metterà a disposizione due varianti Single Motor e una Twin Motor Performance. La EX30 con motore singolo si potrà avere sia con batteria LFP, con la stessa chimica litio ferro fosfato utilizzata da Tesla per le sue auto Standard Range RWD, che con batteria NMC.

Questa particolare batteria andrà a caratterizzare il modello Single Motor Extended Range: la chimica in questo caso è composta da litio, nichel, manganese e cobalto e genera energia in maniera più efficiente rispetto alla LFP. Questa variante "ad autonomia estesa" promette fino a 480 km con una sola carica. Per chi invece volesse porre l'accento sulle prestazioni, la Twin Motor Performance offrirà due motori elettrici e una batteria NMC. In questo caso abbiamo 315 kW/428 CV di potenza e uno scatto 0-100 km/h possibile in 3,6 secondo: lasciateci dire pazzesco! per un SUV urbano.

Sul fronte velocità di ricarica, il modello standard arriverà a 134 kW, mentre la variante Twin Motor toccherà i 153 kW di potenza. Per rendere la vita più semplice ai clienti, Volvo ha poi pensato a quattro ambienti interni ben distinti, ognuno con caratteristiche specifiche, non dovete fare altro che scegliere quello più affine ai vostri gusti.



Compatta e ultra tecnologica

La Volvo EX30 non vi farà mancare nulla neppure sul fronte tecnologico: il marchio ha lavorato a stretto giro con Google, Apple e Qualcomm per garantirvi la migliore esperienza utente possibile.

Cuore digitale della vettura sarà il sistema Android Automotive OS di Google, sarà dunque possibile sfruttare diverse app compatibili come se l'auto fosse uno smartphone, inoltre EX30 è anche il primo modello Volvo dotata un Park Pilot Assist di nuova generazione, capace di gestire tutti i tipi di parcheggio - compresi quelli paralleli, in curva, perpendicolari e diagonali a lisca di pesce. Sempre a proposito di tecnologia, Volvo EX30 è dotata di una chiave digitale basata sugli standard più avanzati del settore UWB e CCC, compatibile con un'ampia gamma di smartphone.

One more thing: nel 2024 sarà disponibile anche una variante Cross Country per andare fuori dai territori urbani, dunque se siete amanti della natura vi conviene aspettare ancora un po' prima di piazzare l'ordine. Se invece la variante cittadina è perfetta per le vostre esigenze potete pre-ordinare nuova Volvo EX30 dal 7 giugno 2023 (nel momento in cui scriviamo il sito italiano non è ancora stato aggiornato ma sarà questione di ore). La rivoluzione elettrica dunque si è fatta compatta...