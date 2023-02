Ufficiale la nuova Peugeot 508: il Leone più avanzato di sempre

Come promesso qualche giorno fa con un video teaser, Peugeot ha presentato oggi la sua nuova 508 2024, disponibile in versione Berlina, SW e PSE, ovvero Peugeot Sport Engineered. Un aggiornamento importante per la vettura del Leone, che per l'occasione guadagna anche un nuovo frontale innovativo, ancora più dinamico rispetto al passato - con l'aggiunta dello scudo del brand posto al centro. Parola d'ordine di questa iterazione?

Sicuramente tecnologia. Siamo al cospetto della Peugeot 508 più avanzata di sempre a partire dal nuovo sistema di infotainment Peugeot i-Connect Advanced dotato di schermo centrale da 10" ad alta definizione, navigazione sempre connessa, riconoscimento della voce tramite sistema Natural Voice Recognition, connettività wireless e aggiornamenti over-the-air.

Una 508 a prova di futuro, dunque, che cerca di mescolare alla perfezione comfort e piacere di guida.



Stile e tecnologia

Tecnologia significa oggi anche assistenza alla guida. La nuova Peugeot 508 integra non a caso il nuovo sistema Night Vision che vi avvisa nel caso in cui sulla strada ci siano animali, pedoni o ciclisti ancor prima che questi vengano illuminati dagli abbaglianti.

La Guida Semi-Autonomia di Livello 2 è invece caratterizzata soprattutto dall'Adaptive Cruise Control con Stop & Go e dal Lane Keeping Assist, con Peugeot che ha aggiunto anche delle telecamere HD per l'assistenza al parcheggio e degli ammortizzatori a controllo elettrico che si possono gestire tramite tre modalità, Normal, Comfort e Sport.

Sul fronte della personalizzazione Peugeot mette in campo sette tinte di carrozzeria, tre delle quali completamente inedite. Partiamo proprio da queste ultime: Okenite White, Blu Eclipse e Titanium Grey, mentre le classiche sono Selenium Grey su tutte le versioni (non solo PSE come in precedenza), Artense Grey, Elixir Red e Nero Perla Nera. Tre i livelli di allestimento: Allure, GT e Peugeot Sport Engineered con motorizzazione esclusiva.



Le motorizzazioni di nuova Peugeot 508

A proposito di motori, arriviamo alla parte che molti di voi aspettano più di ogni altra: nuova 508 sarà proposta in due versioni Plug-in Hybrid, una variante a benzina da 130 CV con motore 3 cilindri da 1.2 litri e una a gasolio da 130 CV con motore 4 cilindri da 1.5 litri.

Tutti i motori sono abbinati a un cambio automatico EAT8 a 8 rapporti. La nuova motorizzazione Plug-in Hybrid 180 e-EAT8 vanta un motore PureTech benzina da 150 CV/110 kW e un propulsore elettrico da 110 CV/81 kW, mentre la Plug-in Hybrid 225 e-EAT8 ha un motore a benzina PureTech da 180 CV/132 kW e un propulsore elettrico da 110 CV/81 kW. Per chi volesse una 508 al suo massimo potenziale, la 508 Peugeot Sport Engineered si può avere con motorizzazione Plug-in Hybrid con 4 ruote motrici sviluppata da Peugeot Sport.

Plug-in Hybrid 360 e-EAT8 vanta un motore PureTech benzina da 200 CV/147 kW e un propulsore da 110 CV/81 kW sull'asse anteriore, mentre al posteriore troviamo un motore elettrico da 113 CV/83 kW, con la gestione dell'energia derivata dalla Peugeot 9X8. La potenza totale erogata è di 360 CV sulle quattro ruote motrici. La batteria a bordo di questi modelli Plug-in Hybrid è da 12,4 kWh, disponibile con due caricatori di bordo.

Di serie trovate il monofase da 3,7 kW di potenza massima, mentre in opzione potete avere il monofase da 7,4 kW (di serie su 508 PSE). Parliamo dunque di tempi di ricarica: con wallbox da 32 A/7,4 kW impiegate appena un'ora e 55 minuti, a 3,7 kW sono necessarie 3 ore e 50 minuti, mentre con la classica Schuko casalinga da 8A e 3,7 kW occorrono circa 7 ore per una carica completa.



Quando arriva nuova Peugeot 508

Altri dettagli degni di segnalazione sono i nuovi proiettori LED con tecnologia Matrix disponibili di serie su tutte le versioni, sottili e dal design esclusivo, la frenata automatica d'emergenza che rileva pedoni e ciclisti sia di giorno che di notte da 7 a 140 km/h, il sistema che monitora l'attenzione del conducente, il monitoraggio dell'angolo cieco, il passaggio automatico da abbaglianti ad anabbaglianti, la lettura "estesa" dei cartelli stradali.

Completano il quadro generale il sistema AQS (Air Quality System) che controlla costantemente la qualità dell'aria che entra nell'abitacolo, un'illuminazione ambientale a LED blu interna al veicolo, un impianto audio Hi-Fi Premium sviluppato in collaborazione con Focal che funziona tramite un amplificatore a 12 vie da 690 W. La nuova Peugeot 508 arriverà sul mercato europeo a giugno 2023, restiamo in attesa di conoscere il listino per l'Italia.