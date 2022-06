Ufficiale la nuova Peugeot 408 2022: tutto sul crossover coupé francese

Nuova Peugeot 408 2022 è finalmente arrivata, il primo crossover coupé nella storia del Leone. Lunga 4,69 metri con un passo da 2,79 metri, la nuova Peugeot 408 si presenta con una seconda fila di sedili estremamente spaziosa, con uno spazio riservato alle ginocchia di ben 188 mm. Il bagagliaio offre 536 litri di spazio, che con i sedili posteriori abbattuti diventa da 1.611 litri.

L'altezza della vettura è di 1,48 metri, dettaglio che le dona un aspetto incredibilmente slanciato e migliora l'efficienza aerodinamica. Dimensioni possibili grazie alla nuova piattaforma multienergia EMP2 (Efficient Modular Platform), che può essere configurata con pneumatici da 17 a 20 pollici con motorizzazioni termiche o Plug-in Hybrid.



Una nuova Peugeot 408 tutta (o quasi) Plug-in Hybrid

Due le motorizzazioni Plug-in Hybrid disponibili su Peugeot 408. HYBRID 225 e-EAT8 ha 2 ruote motrici, un motore PureTech da 180 CV (132 kW) abbinato a un motore elettrico da 110 CV (81 kW) e gestiti entrambi da un cambio automatico e-EAT8 a 8 rapporti, e HYBRID 180 e-EAT8, con 2 ruote motrici, motore PureTech da 150 CV (110 kW) abbinato a un motore elettrico da 110 CV (81 kW) e medesimo cambio e-EAT8 a 8 rapporti.

La batteria montata su 408 ha una capacità di 12,4 kWh che si ricarica di serie con un caricatore monofase da 3,7 kW, è però possibile opzionare il caricatore monofase da 7,4 kW. Connessa a una presa Shuko standard (8 A) la 408 si ricarica in 7 ore e 5 minuti a 3,7 kW, mentre con una presa potenziata a 14 A sono necessarie 3 ore e 55 minuti.

Connessa a una wallbox da 7,4 kW/32 A la 408 si carica in un'ora e 40 minuti. Se la parte elettrica non vi interessa, 408 arriva anche con una motorizzazione termica, con motore PureTech benzina 3 cilindri 1.2 litri da 130 CV compatibile con la normativa Euro 6.4, sempre abbinato al cambio automatico 8 rapporti.



La tecnologia della nuova 408

Com'è facile immaginare, nuova Peugeot 408 arriva con un carico tecnologico invidiabile. Si parte dal Peugeot i-Cockpit, pensato e costruito attorno al conducente per garantire il massimo comfort e controllo. Il nuovo quadro strumenti digitale è posizionato in linea con la visione della strada, appena sopra il volante, e integra uno schermo da 10 pollici a partire dall'allestimento Allure. In versione GT il quadro strumenti è disponibile con tecnologia 3D (l'i-Cockpit 3D della Peugeot 208 in azione), interamente parametrizzabile e personalizzabile.

Il touchscreen di serie invece è da 10 pollici ed è posizionato un po' più in basso rispetto al quadro strumenti. Il sistema mette a disposizione degli utenti gli i-toggle, interamente configurabili, inoltre sulla plancia figurano i tasti Brake (B) per la frenata rigenerativa nelle versioni elettrificate e il selettore delle modalità di guida, che comprende Electric, Hybrid, Eco, Normal e Sport (in base alla motorizzazione). Nuova 408 offre poi il Peugeot i-Connect Advanced, che promette un'esperienza di infotainment all'avanguardia.

Abbiamo infatti la 3D Connected Navigation con i servizi TomTom integrati, con l'intero sistema che può aggiornarsi over-the-air. Presente anche il riconoscimento della voce naturale "OK PEUGEOT" che può essere utilizzato per eseguire diverse task. Arriviamo infine a parlare degli aiuti alla guida, i cosiddetti ADAS. A bordo abbiamo a disposizione una suite completa di:



- Adaptive Cruise Control con funzione Stop&Go, con adeguamento automatico della distanza dal veicolo che precede

- Active Safety Brake, la frenata automatica di emergenza con allerta rischio collisione (rileva i pedoni e i ciclisti, di giorno e di notte, da 7 a 140 km/h), in base alle versioni

- Lane Keeping Assist, l'avviso attivo di superamento involontario della linea di carreggiata o della corsia di emergenza con correzione della traiettoria

- Driver Attention Alert, in grado di avvisare il guidatore in caso di distrazione alla guida a velocità superiori a 65 km/h, attraverso le analisi dei micromovimenti del volante

- Extended Traffic Sign Recognition, la lettura estesa dei cartelli stradali (stop, senso vietato, divieto di sorpasso, fine del divieto di sorpasso...) in aggiunta ai tradizionali cartelli di velocità

- Night Vision System, una tecnologia che rileva gli esseri viventi (pedoni/animali) davanti al veicolo di notte o in condizioni di visibilità ridotta. La portata del sistema garantisce il rilevamento di ostacoli fino a 200-250 m, oltre la portata dei proiettori, con proiezione all'interno dell'Head-up Digital Display della vista a infrarossi, quindi in linea con la visione della strada durante la guida

- Sorveglianza dell'angolo cieco a lungo raggio (75 metri)

- Avviso di presenza di traffico posteriore (quando si fa marcia indietro, avvisa della presenza di un pericolo vicino)

- Retrocamera ad alta definizione a 180° con ugello di pulizia integrato

- Parcheggio assistito con visuale a 360° grazie a 4 telecamere (anteriore, posteriore e laterali)

- Retrovisori orientabili in retromarcia

- Proiettori Matrix LED per utilizzare gli abbaglianti alla massima potenza senza rischiare di abbagliare I veicoli che precedono o che seguono

- High Beam Assist, per la commutazione automatica degli abbaglianti/anabbaglianti



Successivamente sarà disponibile anche il sistema Drive Assist 2.0 per la guida semi-autonomia. Questo pacchetto include l'Adaptive Cruise Control con funzione Stop&Go e il Lane Positioning Assist, l'aiuto al mantenimento della vettura nella propria corsia.

Altri sistemi in dotazione su nuova 408 sono il Keyless Access & Start, il portellone del bagagliaio motorizzato con accesso a mani occupate, il parabrezza riscaldato, l'allarme perimetrale, il freno di stazionamento elettrico su tutte le versioni, il tetto apribile elettrico con tendina oscurante. Peugeot 408 si potrà acquistare online in modalità di acquisto 100% digitale. Il brand francese inoltre venderà il suo crossover coupé assieme a servizi come Peugeot Easy-Charge, per accedere a soluzioni di ricarica con le versioni Plug-in Hybrid, e Peugeot Easy-care, un pacchetto che garantisce la batteria per 8 anni o 160.000 km e tanto altro.

Infine con l'app MyPeugeot è possibile, dallo smartphone, avviare o programmare il pre-condizionamento termico quando il veicolo è in carica, consultare, programmare, avviare o rimandare la ricarica della batteria. L'ultimo elemento che manca è il prezzo di partenza per l'Italia: vi aggiorneremo appena possibile.