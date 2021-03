Ufficiale la nuova Renault Arkana 2021: arriva in Italia il SUV ibrido

Renault sempre più all'attacco del segmento C - di fatto il primo segmento del mercato automotive europeo - e lo fa lanciando la nuova Renault Arkana in Europa dopo il grande successo ottenuto in Russia (anche se nel vecchio continente sarà totalmente differente, con una piattaforma innovativa e allestimenti migliori). Andiamo dunque alla scoperta del SUV che promette di rivoluzionare la gamma Renault, dando non a caso inizio a un'era che nella casa francese già chiamano Renaulution. Renault lancerà infatti, nei prossimi 4 anni, ben 14 modelli, tutti elettrici o ibridi, e Arkana rappresenta un nuovo step di questo percorso. Un SUV che unisce tradizione e sportività, dinamismo e versatilità, con all'interno una grande abitabilità e motorizzazioni che saranno 100% ibride - che derivano anche dall'esperienza Renault in Formula 1 -, con propulsori che promettono grandi prestazioni e consumi ridotti.



Pieno di tecnologia

Costruito sulla piattaforma CMFP di Renault, e prodotto in Corea del Sud, nuovo Arkana 2021 sarà distribuito in 26 Paesi d'Europa e prossimamente anche in Australia. Le forme sinuose permettono alla vettura di avere un SCx da 0,74, dunque un'ottima aerodinamicità a tutto vantaggio dei consumi, inoltre avrà anche una versione RS Line con elementi esclusivi e una motorizzazioni E-Tech Hybrid - oltre alle tradizionali TCe. Lunga 4.568 mm, larga 1.820/2.034 mm con specchietti ripiegati/aperti e alta 1.571 mm, con un passo di ben 2.720 mm, nuova Arkana offre un enorme bagagliaio da 518 litri, abbiamo dunque anche più spazio di Kadjar, con la E-Tech ferma a 492 litri. A sedili abbattuti arriviamo a 1.311 litri con la TCe, 1.278 litri con la E-Tech. L'abitacolo si presenta con un DNA alquanto sportivo, soprattutto nella variante RS Line, con un cluster da 10 pollici e uno schermo centrale da 9,3 pollici che offrono grande personalizzazione. Piena compatibilità con Renault Connect e Renault EasyLink, con connessione 4G integrata. Grazie alle potenzialità over-the-air, il sistema è anche in grado di aggiornarsi in automatico connettendosi alla rete. Presente anche l'Ambient Lightning, che permette di cambiare la luce d'ambiente all'interno dell'abitacolo, con tanto di impianto audio 8+1 firmato Bose che farà la felicità degli amanti della musica.

Renault ha ovviamente "imbottito" la sua nuova Arkana di sistemi di assistenza di guida di ultima generazione e di Livello 2, tutti raccolti nel pacchetto Easy Drive - che propone dal centraggio della corsia, funzionante anche in curva, al Cruise Control Adattivo - funzionante anche a basse velocità grazie al cambio automatico di serie su tutta la gamma Arkana 2021. Presente anche l'illuminazione esterna automatica e l'Easy Park Assist, con una telecamera a 360 gradi che ci aiuta nei parcheggi più complicati. Arriviamo così a parlare di motorizzazioni: tutta la gamma Arkana 2021 è 100% ibrida. E-Tech Full Hybrid vanta una batteria da 1,2 kWh a 230 V, con emissioni ridotte del 40% e la tecnologia elettrica attiva per l'80% del tempo nella guida urbana.

Due i propulsori elettrici a bordo, un motore da 36 kW e un generatore da 15 kW. La motorizzazione E-Tech Full Hybrid 1.6 da 145 CV sarà disponibile da metà anno, al lancio invece avremo il motore TCe 1.3 litri da 140 CV e 160 CV con tecnologia Micro Hybrid da 12V - che grazie a un alternatore/starter aggiunge 20 Nm di coppia e 10 CV al motore termico. A tal proposito Renault merita un plauso per la sincerità, poiché ha giustamente utilizzato la dicitura Micro Hybrid senza provare a spacciare la tecnologia a 12 V per Mild Hybrid come purtroppo hanno fatto altre case. In termini di emissioni di CO2, la TCe benzina ha 131-133 g/km, con consumi da 5,8-5,9 litri per 100 km; la E-Tech si ferma a 111-116 g/km con 4,9-5,1 litri per 100 km.



I prezzi di nuova Renault Arkana 2021

In Italia avremo soltanto due allestimenti, Intens e RS Line, Renault inoltre non ha previsto una variante 100% elettrica. I prezzi partono da 30.350 euro per la Arkana TCe 140 EDC Intens e arrivano a 34.650 euro con la variante E-Tech 145 RS Line, probabilmente la più interessante vista l'ottima tecnologia Full Hybrid e la ricchezza dell'allestimento - abbiamo di serie anche Easy Park, i sedili anteriori regolabili elettricamente e riscaldabili e moltissimi dettagli di design aggiuntivi. Nel mezzo anche la E-Tech 145 Intens a 31.850 euro e la TCe 140 EDC RS Line a 33.150 euro. Gli ordini partiranno dal 22 marzo 2021, le varianti TCe Micro Hybrid saranno nelle concessionarie Renault a partire dal mese di aprile, per la E-Tech ci vorrà giugno. Peccato soltanto non avere a disposizione una variante Plug-in Hybrid, che avrebbe permesso di circolare in città a zero emissioni, in questo senso però ci aspettiamo grandi novità da Renault negli anni a venire - che la Renaulution abbia inizio.