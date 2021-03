Ufficiale la Kia EV6: tutte le novità del crossover con 510 km di autonomia

Della nuova Kia EV6 100% elettrica abbiamo già visto immagini del design finale e dell'abitacolo, oggi 30 marzo 2021 però il brand sudcoreano ha presentato ufficialmente la vettura e dato via ai pre-ordini, diffondendo anche l'interessante scheda tecnica. Andiamo dunque a scoprire le caratteristiche fondamentali che fanno della nuova EV6 un veicolo da tenere assolutamente d'occhio. Partiamo dalle fondamenta, letteralmente: la nuova EV6 è costruita su piattaforma E-GMP, ingegnerizzata appositamente per l'elettricità. Questo avanzato pianale permette l'installazione di due battery pack, uno Standard da 58,0 kWh e uno Long Range da 77,4 kWh per un'autonomia sensibilmente maggiore, in un "corpo" che non va oltre i 4.680 mm di lunghezza, 1.880 mm di larghezza e 1.550 mm di altezza, con un passo di 2.900 mm (GT-line e GT sono lunghe 4.695 mm e larghe 1.890 mm). Al suo massimo potenziale, la Kia EV6 garantisce fino a 510 km con una singola carica secondo il ciclo combinato WLTP - dunque è un dato persino migliorabile in città.

Tanta autonomia non significa in ogni caso sacrificare le prestazioni: la EV6 con batteria standard da 58 kWh possiede un singolo motore elettrico da 125 kW e 170 CV a trazione posteriore, nella variante AWD abbiamo invece anche un secondo motore sull'asse anteriore che porta la potenza complessiva a 173 kW e 235 CV, con uno scatto da 0 a 100 km/h possibile in 6,2 secondi e con un picco di coppia di 605 Nm.



EV6, EV6 GT-line, EV6 GT

Arriviamo così a parlare della variante Long Range con batteria da 77,4 kWh. Anche in questo caso abbiamo la doppia configurazione 2WD e AWD, con quest'ultima che possiede uno scatto 0-100 km/h da 5,2 secondi. Sempre 605 Nm la coppia della variante AWD, dotata di doppio motore elettrico da 239 kW e 325 CV. La 2WD invece si presenta con un singolo motore elettrico da 168 kW e 229 CV.

L'allestimento GT-line sarà disponibile con entrambe le batterie, a listino sarà inoltre presente anche una versione GT, progettata per dare risalto alle prestazioni e scattare da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi, toccando una velocità massima di 260 km/h - disponibile soltanto con batteria Long Range. Questa variante sportiva avrà una potenza complessiva di 430 kW e 585 CV, con una coppia massima di 740 Nm e l'aggiunta del software di controllo elettronico del differenziale a slittamento limitato, per un controllo massimo e divertente. Archiviate le prestazioni, passiamo a un altro aspetto chiave di questa nuova Kia EV6: i tempi di ricarica.



Ricarica ultra veloce

La EV6 è compatibile con sistemi di ricarica a 400V e addirittura 800V, come sino ad ora si è visto solo su elettriche di altissima fascia (come la Porsche Taycan per esempio). Sfruttare gli 800V presso le colonnine compatibili significa portare la carica dal 10 all'80% in soli 18 minuti, ovvero bastano meno di 4 minuti e mezzo per recuperare 100 km di autonomia.

A bordo è inoltre presente una pompa di calore, fondamentale per avere una ricarica ottimale anche a basse temperature. Questo significa che anche a -7 gradi, tanto per fare un esempio, la EV6 è in grado di recuperare l'80% della capacità come se all'esterno vi fossero 25 gradi. Kia ha anche posto tantissima attenzione al recupero dell'energia, offrendo un sistema di frenata rigenerativa di ultima generazione che si può attivare tramite il paddle i-PEDAL - grazie al quale il pedale del freno perde importanza e si può guidare con il solo acceleratore. Il sistema di ricarica della Kia EV6 è più flessibile rispetto alle elettriche delle generazioni precedenti grazie a un'unità evoluta di controllo della ricarica integrata (ICCU). Questa nuova ICCU abilita una nuova funzione, il Vehicle-to-Load (V2L), che consente il trasferimento dell'energia dalla batteria della EV6 a un altro veicolo o device elettronico. La funzione V2L può erogare fino a 3,6kW di potenza ed è in grado, ad esempio, di far funzionare contemporaneamente un televisore da 55 pollici e un condizionatore d'aria per più di 24 ore. Grazie a questa funzione, di fatto la vettura diventa un vero e proprio accumulatore di energia - da sfruttare in svariati modi. Se la carica residua è oltre il 35%, nuova EV6 assicura inoltre una capacità di traino di 1.600 kg.



Assistenza alla guida massima

Zero compromessi anche dal punto di vista dell'infotainment di bordo: la plancia include un doppio schermo da 12 pollici, oltre a un head-up display che proietta le principali informazioni di marcia sul parabrezza - riducendo al minimo eventuali distrazioni. Grazie alle funzionalità Kia Connect è poi possibile mantenere l'auto aggiornata grazie a update over-the-air (OTA), inoltre la sicurezza è garantita da un completo pacchetto di assistenza alla guida.

Fra i principali dispositivi troviamo il Remote Smart Parking Assist, il Safe Exit Assist, il Lane Following Assist e l'Highway Driving Assist 2. La nuova Kia EV6 verrà prodotta in Corea del Sud e sarà commercializzata a partire dalla seconda metà del 2021 - già dal 30 marzo 2021 sarà però possibile effettuare i primi ordini, come anticipato in apertura.