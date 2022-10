Ufficiale la Jeep Avenger a Parigi: cosa sappiamo sul nuovo B-SUV elettrico

Il futuro di Jeep è totalmente elettrico e il brand del Gruppo Stellantis lo ha ufficializzato al Salone di Parigi 2022, iniziato ufficialmente il 17 ottobre 2022. Nella capitale francese è stato presentato il primo veicolo a batteria del marchio, la Jeep Avenger (si chiama Jeep Avenger la prima Jeep elettrica).

Prodotta presso l'impianto Stellantis di Tychy, in Polonia, la nuova Jeep Avenger elettrica vanta di serie un selettore di marcia che si adatta al tipo di terreno e l'Hill Descent Control, tecnologia che permette di affrontare in totale autonomia discese particolarmente ripide.

Sul fronte tecnologico, la prima BEV Jeep offre un sistema elettrico a 400 V di nuova generazione, un motore e una batteria inediti. Collegando la vettura a una colonnina di ricarica DC è possibile ricaricare la batteria fino a 100 kW di potenza, significa che in 3 minuti di carica si recuperano 30 km. In 24 minuti è possibile andare dal 20% all'80% di carica.



Una Jeep elettrica formato mini

Sul fronte delle dimensioni abbiamo a che fare con un compatto B-SUV, un segmento che nel 2023 dovrebbe raggiungere le 2,2 milioni di vendite, di fatto quasi un nuovo veicolo su cinque sarà di questo tipo in Europa.

L'auto misura 4,08 metri di lunghezza, 16 cm in meno della Renegade, e ha un'altezza dal suolo di 200 mm, al top della categoria. Jeep Avenger in particolare sarà venduto il prossimo anno ma i clienti potranno prenotare in anticipo la 1st Edition super accessoriata, disponibile in Francia a partire da 249 euro, aspettiamo invece altri dettagli per il mercato italiano.

Come abbiamo anticipato sopra, nuova Jeep Avenger vanta un sistema elettrico da 400 V, ormai uno standard sul mercato, con un motore da 115 kW/156 CV e 260 Nm di coppia. Numeri magari non particolarmente esaltanti sulla carta che però strizzano l'occhio a un'altissima efficienza, anche vista la batteria di media grandezza da 54 kWh. Un Battery Pack di nuova generazione composta da 17 moduli da 102 celle con chimica NMC 811 capace di offrire fino a 400 km su ciclo misto, fino a 550 km in città.



Di fatto, la Jeep Avenger è proprio il tipo di auto elettrica consigliato dall'agenzia francese ADEME: con batteria piccola (fino a 60 kWh) e leggera, con almeno 400 km di autonomia.

Questa batteria, testata per oltre 2 milioni di chilometri, è estremamente compatta e si trova al di sotto dei sedili e del tunnel centrale. Se in DC carica fino a 100 kW, in AC con un cavo di Tipo 2 arriviamo a 11 kW, il che significa che si può caricare completamente l'auto in 5 ore e mezza.



Sicurezza e Guida Autonoma

Secondo Stellantis, Jeep Avenger riduce particolarmente i danni degli incidenti a bassa velocità, che in Europa sono la maggior parte. Questo grazie a dei bumper di protezione in plastica nera che avvolgono la vettura.

Con questa aggiunta, il cliente può mediamente ridurre i danni da incidente di circa 1.000 euro grazie alla posizione dei fari e alla capacità d'urto dei bumper laterali. Ad esempio nel caso venissero graffiati, i danni non sarebbero visibili. Jeep Avenger è anche una vettura 100% connessa, L'infotainment si può utilizzare tramite uno schermo touch da 10,25 pollici con software Uconnect, disponibile anche da 7 pollici. Android Auto e Apple CarPlay inoltre si possono utilizzare senza fili, in modalità wireless. In particolare sul modello da 10,25 pollici è possibile avere una schermata a widget, se ne possono avere fino a 12 per pagina, fino a 6 pagine diverse. La navigazione integrata è TomTom e funziona anche tramite controlli vocali. L'intero sistema si può aggiornare OTA (over-the-air), dunque miglioramenti e nuove funzioni si potranno avere facilmente online.



Sempre sul fronte tecnologico dobbiamo citare la Guida Autonoma di Livello 2, che regola in autonomia la velocità in base al traffico, mantiene il centro della corsia e la distanza di sicurezza. La Guida Autonoma può inoltre funzionare anche nel traffico congestionato, con la vettura che regola stop e ripartenza.

Diversi i sistemi di assistenza attiva e passiva presenti a bordo, dalla Frenata Automatica d'Emergenza con rilevamento di pedoni e ciclisti ai sensori di parcheggio a 360 gradi con telecamera da 180 gradi con vista "drone". Jeep Avenger si può ordinare dal 17 ottobre al 30 novembre in Francia nella sua versione 1st Edition, una configurazione esclusiva piena di optional.

Come detto sopra attendiamo dettagli per il mercato italiano, al di là delle Alpi il B-SUV elettrico è nel frattempo proposto a 249 euro con LLD Leasys in 24 rate e 20.000 km con 3.500 euro di sconto - più tutti i vari bonus ambientali offerti nel Paese.