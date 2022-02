Ufficiale il Ducati Lenovo Team 2022: la MotoGP fra passione e tecnica

Il Ducati Lenovo Team ha presentato ufficialmente la sua nuova stagione sportiva, attraverso un evento streaming andato in onda il 7 febbraio 2022 sulle principali piattaforme social di Ducati e Ducati Corse. Per la squadra di Borgo Panigale si tratta della ventesima stagione nel Campionato Mondiale MotoGP, dopo il debutto assoluto avvenuto nel 2003. Nel filmato, che ritrovate anche allegato all'interno di questo articolo, Ducati ha lasciato che a narrare l'inizio di questa nuova stagione fosse la passione dell'intero team, unita in modo indissolubile a talento, determinazione e competenza, una sorta di ricetta segreta che il team coltiva da 20 anni.

Un team rappresentato soprattutto dai volti di Francesco Bagnaia e Jack Miller, vicecampione del mondo MotoGP 2021 con 9 podi e 4 vittorie il primo, quarto in Campionato lo scorso anno con 5 podi tra cui 2 vittorie il secondo, confermati piloti Ducati per il 2022. Per loro si tratta della seconda stagione consecutiva con gli uomini di Borgo Panigale.



Una Desmosedici GP 2022 in Rosso Ducati

A proposito di passione, la prima grande novità di quest'anno riguarda la Desmosedici GP 2022: per la prima volta sarà vestita del colore Rosso Ducati, una tonalità originale che caratterizza da sempre le moto stradali del marchio (a proposito di moto stradali: le nuove moto elettriche di serie Ducati avranno tecnologia da MotoE). Per saperne di più, all'interno del video Ducati vi mostra anche come avviene la verniciatura delle carene delle moto, presentate ormai lo scorso 31 gennaio.

Moto che hanno già debuttato su pista nei giorni del 5 e del 6 febbraio 2022 in occasione dei test precampionato in Malesia. Certo una MotoGP non può reggersi sulla sola passione: dietro la Desmosedici GP 2022 c'è tantissima tecnica, studio, perfezionamento, un lavoro che Ducati svolge in collaborazione con il tuo title partner Lenovo, leader tecnologico mondiale che sulle nostre pagine conosciamo molto bene (anche perché domina anche in ambito gaming, guardate il nuovo Lenovo Legion Y25g-30).

Lenovo fornisce al team Ducati dispositivi, servizi, soluzioni e infrastrutture affinché il lavoro di ricerca attorno alla moto possa svolgersi nel modo più veloce e comodo possibile, a bordo pista come a casa, dove tecnici e ingegneri possono perfezionare le simulazioni grazie ai computer portatili Lenovo e non solo. Dopo la fruttuosa collaborazione dello scorso anno, infatti, va avanti il progetto Remote Garage di Ducati e Lenovo, una soluzione che permette agli ingegneri di ricevere i dati della moto in tempo reale e interagire con il box lavorando da remoto, ovunque essi siano.

Arriviamo così a parlare dei prossimi appuntamenti del team Ducati Lenovo: dopo Sepang si torna in pista dall'11 al 13 febbraio per tre giornate di test sul nuovissimo Mandalika Street Circuit di Lombok, in Indonesia, la prima gara del Campionato Mondiale MotoGP 2022 è invece attesa nel weekend del 4-6 marzo sul Losail International Circuit di Doha, in Qatar, dove tradizionalmente si corre in notturna.



Voce ai protagonisti 2022

Ci avviamo verso la fine lasciando la parola a quelli che saranno i protagonisti della nuova stagione Ducati in MotoGP, Bagnaia e Miller. "Sono felice per l'inizio di questa nuova stagione. Abbiamo chiuso il 2021 con una nota positiva e spero di poter riprendere così anche il 2022. Insieme alla mia squadra sono cresciuto molto durante lo scorso anno: mi trovo davvero bene con il gruppo di lavoro e sono convinto che insieme potremo fare grandi cose."

"La Desmosedici GP in questa nuova colorazione è ancora più bella e non vedo l'ora di tornare a gareggiare con lei. L'obiettivo per questa stagione sarà come sempre quello di migliorare costantemente e riuscire ad essere competitivo in ogni gara. Punteremo a riportare il titolo piloti MotoGP, oltre a quello squadre e costruttori, a Borgo Panigale" ha detto il numero 63 del Ducati Lenovo Team Francesco Bagnaia.



Jack Miller, numero 43 del Ducati Lenovo Team, ha invece dichiarato: "Il Campionato sta finalmente per ripartire e io mi sento pronto più che mai ad affrontare questa nuova stagione. Avere un altro anno di esperienza in MotoGP mi fa sicuramente sentire più forte e, inoltre, sento di essere migliorato molto sia fisicamente che mentalmente rispetto al 2021."

"Questo sarà il mio secondo anno insieme al Ducati Lenovo Team, un gruppo di persone veramente appassionato del quale mi sento fortunato di fare parte. Appartenere alla squadra ufficiale Ducati è un motivo di orgoglio e significa anche avere il sostegno di numerosissimi tifosi, non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Non vedo l'ora che arrivi marzo per scendere in pista per la prima gara dell'anno in Qatar".

Infine le parole entusiaste di Claudio Domenicali, Amministratore Delegato di Ducati Motor Holding: "C'è grande fermento per l'inizio di questo campionato MotoGP. La voglia di metterci alla prova dopo la conquista del secondo Titolo Mondiale Costruttori consecutivo è veramente tanta. La scorsa stagione abbiamo deciso di puntare su una nuova strategia che ci ha dato grandi soddisfazioni, con piloti giovani ed energici che quest'anno sono maturati e, forti delle esperienze raccolte, sono pronti ad essere ancora più competitivi."

"Nel 2022 si aggiungono altre due nostre moto e diventeranno ben otto le Ducati in pista sui circuiti di tutto il mondo. Le Desmosedici GP del team ufficiale avranno per la prima volta nella nostra storia in MotoGP una nuova livrea Rosso Ducati, lo stesso colore delle moto che vendiamo ai nostri appassionati clienti."



"Un segno e una testimonianza del legame sempre più stretto fra le moto che sviluppiamo per le competizioni in pista e quelle che ogni Ducatista può acquistare. Al nostro fianco c'è ancora Lenovo, che oltre a essere Title Partner del team ufficiale è anche un importante partner tecnologico, con il quale abbiamo raggiunto obiettivi importanti come accelerare la raccolta e l'analisi dati che ci hanno permesso di migliorare i processi decisionali in pista. Non vediamo l'ora che arrivi il 6 marzo per iniziare la stagione in Qatar e tornare a tifare insieme a tutti i Ducatisti". Anche per questa nuova stagione 2022 dunque il mantra (come l'hashtag) rimane assolutamente immutato: #ForzaDucati.