Ufficiale la nuova BMW M3 CS: 550 CV di pura potenza tedesca

A partire dal 2035 i grandi marchi automotive potranno vendere al pubblico europeo soltanto nuove auto elettriche, nei prossimi 12 anni però i motori termici avranno ancora parecchio da dire - e ciò è dimostrato anche da BMW che continua a lavorare su modelli in edizione speciale ad alte prestazioni. Oggi vi presentiamo la nuova BMW M3 CS, finalmente ufficiale dopo le indiscrezioni delle ultime settimane (le foto ‘rubate' della nuova BMW M3 CS prima della presentazione).

Per la sua sportiva di medie dimensioni BMW ha optato per diversi elementi in fibra di carbonio utili ad abbassare l'ago della bilancia, nonostante questo è stata aumentata la potenza del motore, creato un assetto del telaio su misura, sono state implementate caratteristiche di design esclusive e specifiche per ottenere un'esperienza in pista ancora più emozionante. Scopriamo dunque tutte le novità della nuova BMW M3 CS.



Più potenza, meno peso per la BMW M3 CS 2023

Per la creazione della BMW M3 CS il marchio tedesco si è basato su un principio basilare: più potenza, meno peso. Il motore a 6 cilindri con tecnologia M TwinPower Turbo già visto sulle BMW M3 e BMW M4 è stato dunque ulteriormente potenziato per erogare 405 kW/550 CV.

L'unità da 3.0 litri presente a bordo è la base del motore che ha portato la BMW M4 GT3 a conquistare il titolo DTM per auto da turismo nel 2022. Rispetto alla BMW M3 Competition Sedan con M xDrive abbiamo una potenza di picco aumentata di 30 kW/40 CV (proviamo in pista le nuove BMW M3 e M4 Competition), con le modifiche che hanno riguardato principalmente l'aumento della pressione massima di sovralimentazione dei due turbocompressori mono-scroll da 1,7 a 2,1 bar - più alcune modifiche specifiche per la gestione del motore. La nuova BMW M3 CS può così avere una coppia massima di 650 Nm disponibile già a partire da 2.750 giri/min e fino a 5.950 giri/min. L'impianto di scarico a due rami, dotato di flap a comando elettrico, silenziatore posteriore in titanio con design a peso ridotto e due coppie di terminali verniciati in nero opaco, dona poi alla vettura un sound emozionante - ulteriormente intensificato con le modalità motore SPORT e SPORT+.



Controllo assoluto

La grande coppia motrice sprigionata dalla nuova BMW M3 CS viene trasmessa alle ruote da un cambio M Steptronic a 8 rapporti con tecnologia Drivelogic. Viene attivato tramite lo specifico selettore M sulla console centrale oppure con le palette in fibra di carbonio presenti sul volante.

La trazione è invece integrale M xDrive, che utilizza una frizione multidisco a controllo elettronico integrata nel ripartitore centrale per garantire una distribuzione variabile della trazione. È infatti possibile selezionare una modalità di guida 4WD oppure 4WD Sport per dare maggiore trazione alle ruote posteriori. Disattivando il sistema DSC e attivando la modalità 2WD è infine possibile avere una guida totalmente a trazione posteriore, per emozioni ancora più elevate. Grazie alla trasmissione M xDrive la BMW M3 CS impiega 3,4 secondi per passare da 0 a 100 km/h e appena 11,1 secondi per toccare i 200 km/h partendo da ferma. È poi possibile passare da 80 a 120 km/h in appena 2,6 secondi in quarta marcia oppure in 3,3 secondi in quinta marcia. La nuova BMW M3 CS è anche dotata di serie del M Driver's Package e ha una velocità massima limitata elettronicamente di 302 km/h. Sempre di serie abbiamo i freni M Compound (i freni carboceramici sono opzionali) e i cerchi in lega leggera M forgiati da 19 pollici all'anteriore, da 20 pollici al posteriore, con un esclusivo design a razze a V con finitura Gold Bronze. Sul fronte del peso, solo il silenziatore posteriore in titanio riduce di 4 kg l'impianto di scarico, mentre in totale abbiamo un risparmio di 20 kg rispetto alla BMW M3 Competition Sedan con M xDrive.



BMW Curved Display e guida assistita

Non solo prestazioni, la nuova BMW M3 CS è anche dotata della nuova esperienza di guida BMW iDrive di ultima generazione basata sul BMW Operating System 8 che comprende il BMW Curved Display per l'abitacolo (nel frattempo però BMW ha già anticipato il nuovo iDrive 9). Abbiamo così un cockpit digitale da 12,3 pollici e uno schermo centrale da 14,9 pollici alloggiati insieme dietro una superficie di vetro curvo.

Il BMW Live Cockpit Professional è anche dotato di funzioni come BMW Maps, BMW Intelligent Personal Assistant, Apple CarPlay e Android Auto, pad per la ricarica wireless del telefono e interfaccia WiFi. Come optional abbiamo anche il BMW Head-up Display con grafiche specifiche M e il BMW Drive Recorder.

Non si resta indietro neppure in ambito sicurezza: nuova BMW M3 CS è infatti dotata dell'ultima versione del Comfort Access, del climatizzatore automatico a due zone, dell'impianto Harman-Kardon Surround Sound System, del Park Distance Control, del Front Collision Warning, del Lane Departure Warning e del sistema Speed Limit Info.

Come optional è anche possibile aggiungere un sistema di allarme, l'azionamento automatico del portellone del bagagliaio e i sistemi Driving Assistant e Parking Assistant - che possono migliorare l'esperienza quotidiana al di fuori della pista. L'unico nodo ancora da sciogliere è il prezzo, siamo però sicuri che non ce la caveremo con poco...