Tutto sulla nuova Fiat 500e elettrica: ben fatto FCA

Lo scorso 2 marzo vi abbiamo mostrato una succosa anteprima: le immagini della nuova Fiat 500e, ovvero la piccola elettrica torinese completamente riveduta e corretta che arriverà sul mercato in questo 2020 - diversa praticamente in ogni aspetto dalla 500 a batteria che tanto denaro ha fatto perdere a Sergio Marchionne negli Stati Uniti qualche anno fa... Andiamo dunque a scoprire cosa ha cambiato FCA per rinnovare uno dei suoi bestseller assoluti, una vettura iconica in tutto il mondo, che ora si presenta al suo pubblico con un nuovo motore e un'autonomia invidiabile - viste le dimensioni dell'auto.

Vogliamo partire proprio da questo aspetto, considerato chiave da moltissimi automobilisti ancora scettici rispetto allo switch elettrico: sulla carta la nuova Fiat 500e si presenta con ben 320 km di autonomia secondo il ciclo WLTP, un traguardo quasi inaspettato che potrebbe dare una bella spallata a molta concorrenza.



Nuova Fiat 500e contro tutto e tutti

Concorrenza che viaggia spesso su cifre molto più basse, pensiamo alla nuova Honda E: super tecnologica e costosa, con i suoi 35.500 euro di listino, e appena 220 km di autonomia con una singola carica. Anche la nuova Dacia Spring, presentata poche ore fa dal marchio del Gruppo Renault, non va oltre i 200 km, in questo caso però dobbiamo aspettarci un prezzo estremamente competitivo, nulla a che vedere con quello della 500e protagonista di questo articolo.

Torniamo così a parlare della piccola bestiola di Torino: i 320 km sono possibili grazie a una batteria da 42 kWh, che si ricarica in Fast Charge fino a 85 kW - cosa che consente di recuperare l'80% dell'energia in appena 35 minuti. Ne bastano invece 5 per guadagnare ulteriori 50 km di cammino in situazioni di emergenza. Era proprio la mossa che ci aspettavamo da FCA, che in un colpo solo ripulisce l'immagine data con le recenti 500 Hybrid e Panda Hybrid, agghindate della controversa tecnologia Micro Hybrid a 12V. Il tutto a fronte di un motore da 87 kW che raggiunge i 150 km/h di velocità massima, scattando da 0 a 100 km/h in 9 secondi.



Le novità però non finiscono qui: la nuova Fiat 500e è più lunga e larga di 6 centimetri rispetto all'ultima generazione a benzina, inoltre il Centro Stile ha anche pensato a un logo rinnovato, che per la prima volta nella storia della vettura vede il secondo zero trasformato in una "e", utile a connotare la natura elettrica del modello. All'interno dell'abitacolo troviamo poi il sistema UConnect 5 con schermo touch ad alta definizione da 10,25 pollici, un display in formato 16:9 che dà davvero un tocco futuristico alla vettura.



Inoltre grazie al Telematic Box Module gli utenti avranno a disposizione diversi nuovi servizi, saranno ad esempio in grado di monitorare sul proprio smartphone il livello della carica delle batterie, verificare la posizione GPS dell'auto in tempo reale e molto altro. Parliamo dunque di una 500 sempre connessa, che offre anche un hotspot WiFi di bordo che collega fino a 8 dispositivi contemporaneamente.



Guida autonoma di livello 2

Per mettersi definitivamente al passo coi tempi, la nuova Fiat 500e offre anche diversi sistemi di assistenza alla guida - con una completa piattaforma di guida autonoma di livello 2. Al di là dell'atteso Intelligent Adaptive Cruise Control, che regola la velocità dell'auto in base al traffico, ai ciclisti e ai pedoni, bisogna sottolineare la presenza dell'Intelligent Speed Assist, che legge in autonomia i limiti di velocità, l'Urban Blind Spot, che monitora gli angoli cechi della vettura avvisando all'occorrenza il conducente della presenza di altre vetture, il Lane Centering, che ci aiuta a mantenere l'auto nella corsia di marcia in totale autonomia. In fase di parcheggio entrano poi in azione sensori a 360 gradi che offrono una visione dall'alto, così da mostrarci tutti gli eventuali ostacoli presenti attorno.



La nuova Fiat 500e sarebbe dovuta essere una delle regine assolute del Salone di Ginevra 2020, cancellato invece per colpa del Coronavirus, in ogni caso sarà una delle elettriche più interessanti dell'anno in corso. Ogni volta che abbiamo avuto qualcosa da ridire sull'operato di FCA negli ultimi tempi lo abbiamo sempre fatto, come dimostra anche questo articolo sulle recenti citycar ibride di Fiat, questa volta però possiamo solo applaudire.



La 500e convince praticamente in ogni aspetto, almeno su carta certo, bisognerà testare in modo approfondito la vettura su strada. L'unica incognita è il prezzo: la Fiat 500e First Edition sarà commercializzata a 37.900 euro, l'unica nota negativa che forse dobbiamo sottolineare. Prevedibile, visto che FCA deve monetizzare gli investimenti utili alla creazione della stessa vettura, ci si poteva aspettare però qualcosa in meno. La tecnologia in ogni caso c'è, anche Fiat è adesso in grado di dire seriamente la sua in campo elettrico, per lavorare sui listini ci sarà tempo.