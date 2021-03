Tutto sulla nuova Dacia Spring, l'elettrica che costa meno di 10.000 euro

Come vi abbiamo raccontato qualche giorno fa, il Gruppo Renault ha anticipato l'uscita della nuova Dacia Spring elettrica in Italia, così da sfruttare a pieno l'onda degli ecoincentivi statali. L'occasione per noi automobilisti è quantomai ghiotta, poiché la prima Full Electric del marchio rumeno si propone come la più economica e accessibile dell'intero mercato BEV. Di listino infatti la nuova Dacia Spring parte da 19.900 euro, Renault è dunque riuscita a mantenere il prezzo al di sotto dei 20.000 euro come promesso, almeno con l'allestimento Comfort. Disponibile anche il Comfort Plus, con diversi strumenti di serie aggiuntivi e un prezzo di 21.400 euro. Prezzi a cui ovviamente bisogna applicare l'Ecobonus 2021 previsto dal Governo Conte 2, che mette sul piatto la bellezza di 10.000 euro di sconto rottamando un vecchio veicolo inquinante. Sfruttando questa iniziativa, nuova Dacia Spring viene a costare, IVA inclusa, appena 9.460 euro nella versione Comfort, 10.960 euro nella configurazione Comfort Plus. La rivoluzione è dunque iniziata, andiamo però a vedere cosa compriamo a questo prezzo (che risulta inferiore anche a moltissime bici elettriche di altissima fascia, che di listino superano tranquillamente i 10.000 euro).



Dacia Spring Comfort

Dacia ha già aperto gli ordini della vettura, come promesso dall'11 marzo 2021, la presentazione ufficiale avverrà però il 18 marzo - con le prime consegne che avverranno a settembre. Dacia ha confermato che la vettura avrà 230 km di autonomia secondo il ciclo misto WLTP, in città invece sarà possibile arrivare a 305 km secondo il ciclo WLTP City. Dacia metterà a disposizione anche le varianti Business, dedicata agli operatori del car sharing, e Cargo, senza sedili posteriori e con un volume di carico pari a 1.100 litri - quest'ultima sarà disponibile a partire dal 2022. Ma torniamo alla Dacia Spring "standard", in allestimento Comfort. Con 9.460 euro (dopo incentivi) ci portiamo a casa una vettura elettrica dotata di climatizzatore manuale, radio bluetooth e USB, luci diurne a LED con firma luminosa a Y-Shape, cerchi da 14" Felx, batteria da 27,4 kW, cavo di ricarica Modo 3/Tipo 2, servosterzo elettrico, Eco Mode, limitatore di velocità, AEBS, ESP, ABS EBD, BAS, E-Call, barre portatutto nere con inserti in grigio satinato, specchietti retrovisori elettrici, calandra cromata, kit riparazione pneumatici e alzacristalli elettrici anteriori e posteriori.

Questa la strumentazione "di serie", come optional invece è possibile aggiungere la ruota di scorta (250 euro), il cavo di ricarica Modo 2 (300 euro), la Mappa Europa Occidentale/Orientale (100 euro). Le colorazioni disponibili sono il Bianco Kaolin (gratuita), il Grigio Iridescente (610 euro), il Blu Cenote (610 euro) e il Rosso Goji (610 euro).



Dacia Spring Comfort Plus

Ancor più interessante, secondo il nostro parere, l'allestimento Comfort Plus. Per 10.960 euro (dopo incentivi) ci portiamo in garage tutte le dotazioni della Comfort più il sistema di navigazione con display touchscreen ULC da 7" con bluetooth, smartphone replication e USB, sensori di parcheggio con retrocamera, ruota di scorta, vernice metallizzata inclusa più gli stripping delle portiere laterali di colore arancione, gli specchietti laterali arancioni, le barre portatutto nere con inserti arancioni, le prese d'aria con inserti arancioni e gli inserti interni arancioni. Di fatto parliamo della vettura che negli ultimi mesi è spuntata nel materiale promozionale di Dacia, decisamente più caratteristica e completa della Comfort - per soli 1.500 euro in più. Inoltre abbiamo tre colorazioni gratuite fra cui scegliere: Bianco Kaolin, Grigio Iridescente e Blu Cenote. È lei dunque la versione "regina", che merita la scelta anche solo per la tinta, i sensori di parcheggio con retrocamera e il display con touchscreen - assenti nella versione base.

Come optional possiamo poi aggiungere il caricatore veloce DC (600 euro) e il cavo di ricarica Modo 2 (300 euro). Al lancio i clienti potranno usufruire anche di un'offerta finanziaria dedicata, con un tasso di interesse più vantaggioso sulla Comfort Plus. Non vediamo l'ora di provare la vettura in modo completo; al di là che vogliate acquistarla o meno, di sicuro questa nuova Dacia Spring darà uno scossone importante al mercato - con la concorrenza che dovrà ritoccare i suoi listini al ribasso o lanciare nuove elettriche di pari fascia per non restare indietro in termini di vendite. Qualcosa ci dice che ne vedremo di belle...