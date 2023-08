Dal Trentino alla Calabria in auto elettrica un anno dopo: cos'è cambiato?

Lo scorso anno abbiamo percorso l'Italia in lungo e in largo con un'auto elettrica alquanto particolare, una Ford Mustang Mach-E GT. Un SUV Crossover di grandi dimensioni e dalle alte prestazioni che ci ha permesso di viaggiare comodi per 4.500 km ma non senza qualche compromesso. La vettura americana infatti è dotata di una batteria da quasi 100 kWh (98,8 kWh) e consuma (a causa del peso e della potenza dei due motori) mediamente più di 20 kWh per percorrere 100 km.

Inoltre, il dettaglio che forse ci ha più danneggiato al di fuori della rete autostradale, la carica in AC arriva al massimo a 11 kW, significa che - per fare un esempio - in un paesino privo di colonnine a ricarica rapida si impiegano 8 ore per raggiungere il 100% partendo dal 20%. Il viaggio dello scorso anno è raccontato in dettaglio nell'articolo 4.500 km in auto elettrica: la nostra vacanza a zero emissioni, nel 2023 invece abbiamo voluto cambiare totalmente registro e scegliere un'auto elettrica con caratteristiche del tutto differenti, perfette per il tipo di vacanza che avevamo in mente.

Poiché l'esperienza al sud Italia era stata tremenda con gli 11 kW AC e una batteria da 100 kWh, questa volta abbiamo optato per una Renault Mégane E-Tech: sarà stata la scelta giusta?



L'identikit dell'elettrica perfetta

Su queste pagine più volte abbiamo tracciato quello che secondo noi è l'identikit dell'auto elettrica "perfetta", capace di assicurare un'esperienza di viaggio ottimale in qualsiasi occasione. Sulla carta, almeno con le tecnologie attuali, è cosa buona e giusta scegliere una vettura con batteria non superiore ai 64 kWh, dal peso e dalle dimensioni non particolarmente esagerati (per consumi attorno ai 15-16 kWh/100 km) e dotata di ricarica AC da 22 kW, una caratteristica che purtroppo non sempre i produttori offrono.

La nuova Renault Mégane E-Tech rientra alla perfezione in questo disegno: al top della gamma ha una batteria da 60 kWh con un range che va dai 330 ai 430 km a seconda dello stile di guida, ha un peso di poco superiore ai 1.700 kg (che per un'elettrica è un peso accettabile, i problemi arrivano quando si toccano e si superano i 2.000 kg) e offre di serie la ricarica AC a 22 kW, un dettaglio che effettivamente all'atto pratico ha cambiato radicalmente la nostra esperienza di viaggio - e non solo al sud Italia. L'EV francese non lesina neppure in potenza, visto che offre ben 220 CV con i quali ci siamo decisamente divertiti.

Fatta questa dovuta premessa, vediamo subito cosa è cambiato rispetto allo scorso anno, se la situazione delle infrastrutture di ricarica è migliorata oppure peggiorata lungo tutta la penisola, se un'auto elettrica dalle caratteristiche differenti dalla Ford Mustang Mach-E GT ha cambiato il nostro modo di viaggiare a zero emissioni.



Trentino amico delle elettriche

Il viaggio dello scorso anno non era iniziato nel migliore dei modi: da Milano a Pinzolo, intenti a "prendere le misure" con i consumi dell'auto, abbiamo voluto infilare una piccola sosta ricarica durante il percorso. Vicino Brescia però la prima colonnina a cui ci eravamo fermati non aveva funzionato, avevamo poi dovuto cercare un'altra stazione nelle vicinanze, questo però ci aveva fatto perdere più di mezz'ora lungo il tragitto (più il tempo della ricarica).

Con la Mégane E-Tech abbiamo viaggiato senza soste, del resto con questa vettura "prendere le misure" con i consumi è più semplice: il sistema di infotainment di bordo ci indica la percentuale di batteria che dovremmo avere all'arrivo presso la nostra destinazione, basta inserire l'indirizzo su Google Maps (disponibile nativamente). Partiti con il 100% di carica, Maps ci ha indicato un arrivo a PInzolo al 40% e più o meno così è stato, di solito il sistema sbaglia di pochi punti percentuali e arrotonda sempre per difetto, non ci siamo mai trovati nella condizione che l'auto preventivasse il 20% e poi arrivassimo con la carica al di sotto. (Nelle foto: Madonna di Campiglio)

Come lo scorso anno, una volta arrivati a Pinzolo muoversi a zero emissioni è stato un gioco da ragazzi: sul territorio ci sono diverse colonnine AC a disposizione, anche a Madonna di Campiglio si carica facilmente. Arrivati presso la località con il 30% circa di carica residua, è bastato collegare la Mégane a una colonnina piuttosto centrale, fare un giretto a piedi, prendere un caffè e un pezzo di torta Sacher alla pasticceria Sissi per trovare la batteria quasi del tutto carica.

Solitamente, per portare la batteria della Mégane dal 20% al 100% presso una colonnina AC a 22 kW servono fra le 2 ore e 20 minuti e le 2 ore e 40 minuti al massimo; per capire la differenza con la Ford Mustang Mach-E GT (ma anche con tante altre elettriche dalla batteria enorme e dalla carica AC limitata a 11 kW), per lo stesso range di carica dal 20% al 100% alle stesse colonnine occorrono circa 8 ore. Il cambio di prospettiva e di esperienza nei piccoli centri italiani è abissale, cosa che rafforza la nostra idea di "auto elettrica perfetta", almeno finché l'infrastruttura di ricarica non sarà più carrozzata e con colonnine DC Fast Charge un po' ovunque.



Attenti alle colonnine "di terze parti"

A proposito di infrastruttura: lo scorso anno abbiamo avuto un'esperienza disastrosa a Reggio Emilia, con quasi tutte le colonnine AC del centro non funzionanti e una piccola questione che ha riguardato l'entrata in ZTL del comune. Questa volta, partiti dal Trentino con destinazione Umbria, abbiamo deciso di puntare verso Modena, selezionando su Google Maps una colonnina perfetta per le nostre esigenze, a pochi passi dal centro.

La colonnina ci avrebbe permesso di ricaricare e fare un giro nelle zone centrali della città, una volta arrivati però l'amara sorpresa: la colonnina era fuori servizio. Qui son tornati i fantasmi del 2022: su questo fronte c'è ancora tantissimo da lavorare, anche perché dall'app di Enel X sembrava tutto perfettamente funzionante. Questo succede perché spesso Enel X si appoggia anche a colonnine di distributori terzi che non riescono a dialogare benissimo con l'operatore centrale, al quale risultano funzionanti stazioni che poi sono fuori servizio.



Per esperienza, non possiamo che sconsigliarvi colonnine di operatori di terze parti, meglio scegliere punti di ricarica ufficiali di Enel X, BeCharge, IONITY e di altri operatori conosciuti: non si è totalmente al riparo da brutte sorprese ma la probabilità di trovare colonnine funzionanti è più alta, magari sappiamo già dall'applicazione se una stazione è funzionante o meno.

Reduci dalla brutta esperienza dello scorso anno, abbiamo evitato di provare altre colonnine del centro, abbiamo trovato una Enel X DC da 50 kW in periferia, abbiamo fatto una semplice pausa pranzo e poi siamo ripartiti. Fossimo a Hogwarts diremmo "meno 1.000 punti a Modena": purtroppo la regione Emilia-Romagna si è dimostrata ancora particolarmente ostica per i nostri viaggi elettrici.



Unica certezza: Free to X

Ripartiti da Modena, siamo tornati alla strategia cardine dei lunghi viaggi elettrici: ci si affida a Free to X. L'operatore di Autostrade per l'Italia a oggi non ci ha mai deluso: negli ultimi due anni abbiamo sempre trovato stalli liberi per ricaricare subito, le colonnine sono sempre state veloci e affidabili, hanno sempre erogato energia pulita al 100% e non c'è neppure stato il bisogno di uscire dai caselli e perdere ulteriore tempo, la ricarica si effettua direttamente all'interno delle Aree di Servizio.

L'unico consiglio aggiuntivo che possiamo darvi è: controllate le stazioni Free to X direttamente sull'app ufficiale, è la fonte più affidabile. Abbiamo dato fiducia (ma solo per una volta) a Google Maps, lasciandogli organizzare una sosta in totale autonomia, il sistema però ci ha fatto saltare una Free to X presente sul percorso per farci andare a un'Area di Servizio poco distante, facendoci dunque fare una piccola deviazione.

Una perdita di poco meno di 10 minuti ma che comunque non va assolutamente bene: questo dipende dal fatto che Google Maps e altri navigatori nativi delle auto spesso non sono aggiornati e non hanno idea di dove si trovino nuove stazioni aperte di recente. Sull'app Free to X trovate tutte le stazioni funzionanti, poi non vi resta che inserire nel navigatore il nome dell'Area di Servizio e il gioco è fatto: per esperienza è il modo più affidabile.



Nuove Free to X verso Avellino

Dopo una notte ristoratrice passata in un casale umbro che conosciamo bene, siamo ripartiti alla volta della Campania con destinazione Rocca San Felice per passare come tradizione una serata in compagnia di amici e colleghi. Questa parte di viaggio è stata costellata di belle sorprese: lo scorso anno avevamo fatto una sosta ricarica presso l'IKEA di Salerno per poi puntare diretti a Rocca San Felice/Sant'Angelo dei Lombardi, in mancanza di altri punti di ricarica DC lungo il percorso.

Quest'anno l'apertura di punti di ricarica Free to X lungo la A16, con ulteriori stazioni che arriveranno nei mesi a venire in altre Aree di Servizio, ha cambiato radicalmente la nostra esperienza, facendoci viaggiare come se avessimo una normale auto a benzina. Anche a Sant'Angelo dei Lombardi zero problemi: il paesino irpino ha 2 colonnine/4 stalli di ricarica BeCharge a due passi dal centro, con la Renault Mégane E-Tech è bastato fare una passeggiata per ritrovare la vettura carica al 100% - infatti abbiamo dovuto spostarla prima di cena poiché la carica era già completata. (In foto: Rocca San Felice)

La ripartenza del giorno dopo, al 100%, ci ha permesso di fare in assoluta tranquillità poco più di 2 ore di viaggio con destinazione la Calabria, appena al di là del Parco del Pollino, dove siamo arrivati con metà batteria disponibile. Una volta in Calabria abbiamo fatto spesso la spola fra Castrovillari, Civita e Morano Calabro per passare qualche giorno con i nostri familiari e rimanere positivamente sorpresi: lo scorso anno guidavamo la sola auto elettrica di tutto il territorio, quest'anno abbiamo incontrato una Dacia Spring, un'altra Renault Mégane E-Tech, una Volkswagen ID.3, una Volkswagen E-Up!, una Volvo XC40, segno che nella zona qualcosa si sta muovendo sul fronte elettrico. (In foto: parco della lavanda a Campotenese)

Gli automobilisti "tradizionali" calabresi però non lo hanno ancora ben capito, infatti spesso è possibile trovarli parcheggiati di fronte alle colonnine, sugli spazi riservati... Ci è capitato almeno quattro volte di trovare gli stalli occupati da auto termiche, un aspetto culturale su cui bisogna sicuramente migliorare. Viaggiare in elettrico senza troppi pensieri è possibile anche nel territorio di Cosenza: il capoluogo calabrese è attorniato da colonnine, alcune anche DC, inoltre siamo riusciti a caricare in una località turistica come Camigliatello, dov'è presente una colonnina AC Enel X di nuova generazione con due stalli, e sembra esserci un punto di ricarica anche a Lorica, altra località turistica che abbiamo solo visitato, non avevamo bisogno di ulteriore energia. (In foto: Lorica, Lago Arvo)

Promosse anche le località marittime sul Mar Ionio: ci sono punti di ricarica a Roseto Capo Spulico, Trebisacce e Villapiana Lido, dove abbiamo sfruttato una colonnina BeCharge di nuova generazione installata a due passi dal mare: basta qualche ora in spiaggia e ci si ritrova l'auto carica, senza neppure dover pensare troppo al parcheggio grazie allo stallo riservato. In Campania e in Calabria le cose dunque stanno lentamente migliorando, anche se purtroppo sulla Salerno-Reggio Calabria non è possibile trovare stazioni Free to X poiché parliamo di un'autostrada che non dipende da Autostrade per l'Italia.



Il viaggio a ritroso

Con le vacanze prossime alla fine, abbiamo affrontato il viaggio a ritroso, tornando in Umbria sfruttando senza alcun problema le Free to X situate attorno a Napoli e Roma. Senza fare troppi calcoli fantascientifici, abbiamo pernottato presso il nostro casale di fiducia vicino Narni arrivando con il 52% di batteria, poi siamo ripartiti il giorno dopo intenti a visitare Gubbio. Siamo arrivati con il 25% circa di carica e abbiamo sfruttato una colonnina Enel X AC di nuova generazione situata a pochi passi dal centro storico. (In foto: Gubbio)

Un'organizzazione impeccabile, lasciatecelo dire: abbiamo evitato il pagamento delle strisce blu (il parcheggio fra l'altro era pieno zeppo di automobili, probabilmente avremmo dovuto puntare a un secondo parcheggio più lontano), abbiamo visitato in tutta calma il borgo, abbiamo pranzato in un'osteria tipica, siamo ripartiti 3 ore dopo con la macchina totalmente carica, pronta per affrontare l'ultima parte del viaggio verso Milano. Il resto è una storia che si ripete: Free to X presso le Aree di Servizio senza mai uscire dall'autostrada attorno a Cesena e Modena, zero problemi fino a destinazione.



Viaggiare in elettrico nel 2023

Arriviamo così alle dovute conclusioni: è vero, quest'anno non siamo tornati a Matera e non abbiamo toccato la Puglia, dove avevamo avuto non pochi problemi, lungo le autostrade però la situazione è sicuramente migliorata rispetto a un anno fa, abbiamo trovato nuove stazioni veloci anche in Campania e abbiamo avuto pochissimi problemi in Calabria, dove si può viaggiare fino in Sila con pochissimi compromessi (anche se spesso tocca la corrente alternata). Magari nel 2024 proveremo ad andare ancora più a sud, chissà... (In foto: Praia a Mare, Isola di Dino)

Viaggiare in elettrico in Italia è dunque sempre più semplice, anche se ovviamente restano i soliti ostacoli: colonnine che potrebbero non funzionare, automobilisti "termici" che parcheggiano in malo modo di fronte alle colonnine, poche (o nessuna) DC in alcune zone. Quest'ultimo problema però si risolve con l'auto elettrica giusta, con la Renault Mégane E-Tech con carica AC a 22 kW abbiamo dimezzato i tempi di ricarica rispetto a tanti altri EV limitati a 11 kW. Lo scorso anno per avere la batteria carica al 100% in Calabria più volte abbiamo dovuto lasciare la Ford Mustang Mach-E GT a caricare presso un centro commerciale, facendoci nel frattempo dare uno strappo da amici e familiari per non aspettare per 5, 6 o 7 ore; quest'anno non è mai successo.

Tante elettriche vengono magari progettate in Paesi piene di colonnine DC, pensiamo agli USA, alla Cina, alla Germania, i francesi invece sanno - a quanto pare - che la situazione europea non è sempre rosea, soprattutto in Italia abbiamo tante, troppe colonnine AC, soprattutto nei piccoli centri, e la ricarica a 11 kW è talvolta estremamente limitante, a maggior ragione se si devono ricaricare batterie da oltre 70 kWh. Quest'anno siamo tornati a Milano col sorriso e con meno dubbi sui viaggi a zero emissioni - e siamo convinti che il prossimo anno andrà ancora meglio. In chiusura rispondiamo a una domanda che sicuramente vi sarà balenata in mente: quanto è costato tutto questo viaggio a zero emissioni?

Per percorrere poco meno di 3.200 km abbiamo impiegato 489,55 kWh: con le tariffe al consumo avremmo sicuramente speso uno sproposito, la mobilità elettrica però può contare sugli abbonamenti (quanto costa caricare alle colonnine nel 2023?). Anche se è un sistema poco pratico che più volte abbiamo criticato, è l'unico modo per contenere davvero le spese con l'elettrico: BeCharge propone, ad esempio, un abbonamento mensile da 175 euro che include 500 kWh che avrebbe coperto l'intero viaggio. Con i prezzi dei carburanti attuali, con 175 euro si acquisterebbero circa 90 litri di benzina: quanti chilometri avreste percorso con un'auto termica?