Una vita di traverso: chi era Ken Block, driver, stuntman e showman

Il perfetto anello di congiunzione fra Tom Cruise e Sebastien Loeb, questo è stato il californiano Ken Block, virtuoso del drift e peculiare esemplare di una specie altrettanto rara che unisce all'adrenalina del pilota da corsa la spettacolare passione per le pericolose evoluzioni propria dello stuntman. Perché tanto rumore attorno al suo nome? Perché negli anni Block è stato in grado di accrescere la propria popolarità impegnandosi molto anche al di fuori dalla pista, grazie in particolare a spettacolari video di stunt automobilistici e drifting pubblicati su YouTube - paragonabili all'impatto che ebbero a loro tempo i celebri spot della Nike "Joga Bonito" con protagonisti i più grandi nomi del pallone - che hanno contribuito a rendere mainstream un genere motoristico fino a quel tempo passato sotto traccia.



Ken Block, uno showman e un driver

Ken Block da Long Beach è stato un racing driver piuttosto atipico, un imprenditore/stuntman attratto da ogni forma di sport estremo. Il suo nome comincia infatti a circolare negli anni Novanta come cofondatore dell'azienda di calzature per sport estremi DC Shoes, una multinazionale che abbraccia allo stesso modo le nevi di Aspen, l'Etnies Skatepark di Lake Forest quanto le onde di Malibù e Venice Beach. La sua vita agonistica a quattro ruote comincia invece, in ambito nazionale, nel 2005 correndo con una Subaru Impreza WRC preparata dal team Vermont SportsCar nel campionato Rally America e assicurandosi subito il titolo di "rookie of the year".

Nel 2006 entra, insieme a Travis Pastrana, nel Subaru Rally Team USA e termina secondo nel Rally America. Nello stesso anno partecipa per la prima volta alla competizione rallystica degli X Games - degli eventi commerciali incentrati sugli sport estremi organizzati, con cadenza annuale, dal network televisivo statunitense ESPN - vincendo la medaglia di bronzo. Dal 2007 al terzo posto nella competizione nazionale rally comincia ad affiancare l'impegno nel campionato mondiale rally debuttando in Messico e Nuova Zelanda, sempre al volante di una Subaru. Dopo una nuova tappa neozelandese nel 2008 arriva la svolta. Nel 2010 Block si mette in proprio e, con il supporto di M-Sport e vari sponsor, primo tra tutti Monster, crea il Monster World Rally Team, con cui corre nel Mondiale Rally a bordo di una Ford Focus RS WRC finendo anche a punti in Spagna.

Nel 2011 e nel 2012 cambia macchina, passando dalla Focus alla Fiesta e piazzandosi a punti in varie gare e prolungando il suo saltuario impegno nel mondiale fino al 2014, anno nel quale dichiarerà terminata la propria avventura nel Mondiale Rally.



Ken però in tutti questi anni è diventato un personaggio soprattutto al di fuori dei circuiti, non solo grazie al web ma anche alla televisione come dimostra la sua serie The Gymkhana Files prodotta dal colosso Amazon Prime che lo vede impegnato in esagerati virtuosismi a bordo di Subaru Impreza e Ford Fiesta in vari scenari cittadini o le partecipazioni a celebri programmi come Top Gear. Nel 2009 infatti intervistato da James May Block si cimenta a bordo di una Impreza bianco-nera nell'aeroporto dismesso di Inyokern.



Ha intrapreso anche una collaborazione con la Codemasters per i videogiochi Dirt 2, Dirt 3, Dirt Showdown e, non pago, al termine della propria carriera sportiva ha deciso di fondare Hoonigan, una realtà tra le più importanti del mondo del drift che nelle scorse ore ha avuto l'ingrato compito di confermare e diffondere con un comunicato la triste notizia: Ken Block è morto in un terribile incidente in motoslitta.

La sua opera più grande, che lo consegnerà alla storia dei motori, è stata proprio quella di far conoscere ai più una peculiare specialità di corse, fra coni, salti e muretti, con la sua serie di filmati "Gymkhana", diventando una vera e propria stella di YouTube.



In collaborazione con vari sponsor, tra cui Monster e DC Shoes, Ken ha sfruttato tutto l'hype creato dalla serie di film Fast&Furious per creare video-eventi, tutti incentrati sulle sue capacità di guida, creando sequenze davvero mozzafiato, coadiuvato in certi casi da campioni dell'adrenalina su ruote come il suo vecchio compagno di squadra Travis Pastrana.

Di recente, Ken Block aveva anche iniziato a collaborare con Audi per realizzare la serie Electrikhana. Si trattava, sostanzialmente, di una serie parallela a "Gymkhana" a bordo però di un'auto elettrica. Il primo video aveva visto Block esibirsi tra le strade di Las Vegas a bordo della speciale Audi S1 E-tron quattro Hoonitron, realizzata espressamente per lui. Purtroppo non saremo più in grado di vedere nuove imprese, quelle legate al suo passato però vivranno per sempre.