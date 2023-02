Tornare al diesel dopo 24 ore: cosa c'è di sbagliato nella storia della i7?

Se avete acquistato un'auto elettrica, molto probabilmente potete definirvi un utente consapevole. Consapevole di aver fatto una scelta ben precisa, importante, che magari complica diverse situazioni e vi costringe a fare un minimo di pianificazione a ogni viaggio, ma che in fondo ripaga con tanta soddisfazione in termini di dinamica di guida, fa risparmiare sui costi di esercizio e - non ultimo - aiuta a non inquinare l'aria che respiriamo.

Quando questa consapevolezza viene a mancare, si finisce sui giornali e in televisione con storie di disperazione pseudo-apocalittiche: è successo con una giornalista televisiva che ha affrontato un viaggio in elettrico senza sapere come affrontarlo, è accaduto di nuovo nelle scorse ore con il racconto di un utente emiliano che ha riconsegnato la sua nuova auto elettrica dopo appena un giorno.

L'esperienza a bordo di un'auto a zero emissioni è davvero così terribile o il proprietario della BMW i7 in questione ha sbagliato una serie di passaggi fondamentali? Analizziamo la sua storia...



Disinformazione canaglia

L'utente emiliano che ha diffuso la sua storia sul web, parlando con Verità e Affari, ha raccontato di aver scelto una nuova BMW i7 poiché "veramente intenzionato a passare all'elettrico", magari spinto dall'hype degli ultimi tempi e dalle prestazioni che una vettura di quel tipo è in grado di promettere.

Apprezziamo sicuramente la volontà di cambiamento, ci sembra però di parlare di una persona che abbia voluto gettarsi nel vuoto senza conoscere un minimo il prodotto che stava per acquistare. Si è parlato di un'autonomia crollata a 150 km dopo un giro in autostrada "a velocità non bassa e due sgasate": chi sceglie un'auto elettrica deve essenzialmente sapere che al di là dei 120 km/h i consumi sono destinati ad aumentare vertiginosamente, soprattutto per una vettura potente come la BMW i7. Se si ha intenzione di viaggiare tutti i giorni in autostrada a 130 km/h, se non a velocità più alte (c'è chi lo fa nonostante i limiti di velocità), molto probabilmente l'auto elettrica non è al momento la scelta migliore possibile. Il consumo delle "sgasate" invece è relativo: farne un paio per testare la vettura alza sicuramente i consumi istantanei ma l'autonomia generale potrebbe essere intaccata solo marginalmente, in fondo si tratta di scariche di energia che durano pochi secondi, ciò che interessa a noi è il consumo energetico sul lungo periodo. Anche se affondare il pedale per qualche divertente "sparo" potrebbe abbassare di poco l'autonomia generale, il cosiddetto "indovinometro" dell'auto potrebbe non essere dello stesso avviso.



L'utente che cita l'autonomia calata a 150 km in pochi minuti evidentemente non aveva ben chiaro il funzionamento di quello strumento: i chilometri residui indicati a schermo non corrispondono quasi mai a quelli reali, a volte sono calcolati in base al consumo istantaneo e se passiamo qualche minuto a divertirci il calcolo potrebbe essere falsato. Quando possibile, utilizziamo le nostre auto elettriche in prova sempre in modalità di guida sportive con accelerate briose e decise, ottenendo comunque ottimi dati di consumo.

Questo anche perché un'auto elettrica si guida in maniera differente rispetto a una vettura termica: bisogna imparare a conoscere il funzionamento della frenata rigenerativa, capire come sfruttare il freno motore per ridurre i consumi generali, e arrivando da decenni di guida tradizionale non è certo qualcosa che si impara nel giro di qualche ora. Se avete intenzione di prendere un'elettrica per alternare di continuo sgasate e frenate all'ultimo secondo, state sbagliando proprio approccio: è il metodo più veloce per distruggere l'esperienza a bordo di un EV e rimanere sempre incollati alle colonnine.



Il dramma della ricarica

A proposito di colonnine: una volta che l'autonomia è scesa drasticamente, l'utente in questione si è messo alla ricerca di una stazione di ricarica, scoprendo solo in quel momento che per ricaricare un'auto elettrica serve sempre un'app sullo smartphone oppure una tessera. Come si può acquistare un EV senza conoscere in anticipo questo aspetto?

L'utente avrebbe dovuto sicuramente informarsi prima, anche il venditore però ha probabilmente le sue colpe: chi vende le auto elettriche deve necessariamente dare un'infarinatura ai clienti di ciò che servirà dopo l'acquisto, e magari direzionarli verso un'alimentazione differente se necessario. Affidarsi a una rete di ricarica (che sia Enel X, BeCharge o A2A) è assolutamente fondamentale dopo l'acquisto di un EV: bisogna scaricare un'app, registrarsi, collegare la propria carta di credito ed eventualmente richiedere anche una tessera per velocizzare l'operazione di ricarica (cosa che vi consigliamo vivamente per non lottare ogni volta con le applicazioni). Così facendo ci si può affidare anche ad abbonamenti e pacchetti con kWh inclusi, l'unico vero modo per risparmiare sui rifornimenti rispetto alle vetture tradizionali. Ricaricare una BMW i7 con batteria da 100 kWh presso una colonnina ad alta potenza con un prezzo al consumo di 0,89 euro/kWh non è proprio il massimo della vita: significa spendere circa 70 euro per ricaricare la batteria all'80%, mentre con un abbonamento è possibile spendere per la stessa ricarica poco meno di 30 euro. Sono informazioni di base che un utente elettrico deve necessariamente sapere prima di mettersi alla guida di un veicolo a batteria.



Sapere è potere

Chiamata BMW in piena emergenza, dopo qualche disavventura con colonnine non disponibili (questo purtroppo è un inconveniente che può capitare, quando viaggiamo in elettrico puntiamo sempre zone in cui ci siano più colonnine a disposizione, così nel caso in cui fosse occupata una potremmo ripiegare su un'altra), l'utente è riuscito a ricaricare presso una stazione interna della compagnia tedesca, scoprendo in questo momento che i tempi di ricarica erano superiori a quelli previsti.

Anche in questo caso la disinformazione rispetto ai tempi di ricarica ha giocato un brutto ruolo nella vicenda: prima di acquistare un EV si deve un minimo "studiare" la questione potenze di ricarica, tempi di ricarica, connettori di ricarica, altrimenti si rischia davvero di entrare in un buco nero senza uscita (in quanto tempo si ricarica un'auto elettrica?). Comprendiamo che a volte il passaggio a un EV possa non essere così lineare, e richieda un minimo di impegno iniziale, se si vuole davvero fare il passaggio però bisogna farlo consapevolmente, per tornare all'inizio dell'articolo e chiudere il cerchio. La nostra storia termina con un cambio vettura: restituita la i7, l'utente ha optato per una Serie 7 classica alimentata a gasolio, quella che probabilmente - in questo caso - era l'auto da scegliere dal principio. Su queste pagine non abbiamo alcuna intenzione di demonizzare le auto tradizionali e allo stesso tempo incensare le elettriche per partito preso: pensiamo che ogni utente abbia le proprie esigenze e che un'auto a gasolio sia ancora la scelta migliore per tantissime persone là fuori.



Non per forza si deve lottare contro app, colonnine, autonomie ballerine e quant'altro, con una vettura diesel l'esperienza è "la solita di sempre" e non richiede particolari sforzi. Il punto su cui vogliamo battere, e alla fine lo dice anche il protagonista di questa storia, riguarda l'informazione: prima di lanciarsi in un acquisto è bene conoscere, approfondire, toccare con mano ciò che stiamo per guidare, al fine di evitare esperienze disastrose.

A partire dal 2035 chiunque vorrà acquistare una nuova auto sarà costretto a scegliere un'elettrica (cosa succederà davvero dal 2035), fino ad allora però avremo il tempo necessario per conoscere a fondo questo nuovo mondo, avremo anche tutto il diritto di aspettare auto con tecnologie migliori, che vi siano maggiori infrastrutture e servizi di ricarica più affidabili, nessuno ci corre dietro. L'importante è non lanciarsi nel vuoto con gli occhi bendati, senza rete al di sotto e privi di un paracadute sulle spalle.