La Tesla Model 3 usata costa più della nuova: il miracolo di Elon Musk

Il mercato dell'usato relativo alle auto elettriche è ancora giovanissimo, è difficile trovare vetture di questo tipo, c'è però un marchio che - come spesso accade - ha dati differenti dal resto del panorama. Parliamo di Tesla, le cui auto usate non solo si vendono subito, talvolta costano anche più del nuovo. Per capire l'entità del fenomeno basti pensare che la Tesla Model 3 è diventata l'auto usata più venduta negli Stati Uniti, qualcosa di davvero incredibile che a volte vede prezzi della "seconda mano" superiori a quello del nuovo. Vi starete chiedendo come sia possibile tutto questo e ve lo spieghiamo subito.



Tesla unica anche nel mercato dell'usato

L'attuale crisi dei chip, che sta piegando il settore tech come quello automotive (per Tesla non esiste una vera e propria crisi dei chip, qualche ritardo però è arrivato comunque...), sta generando incredibili ritardi alle linee di produzione, con tempi di consegna talvolta biblici.

L'usato invece è sempre in pronta consegna, con tempi di attesa quasi pari a zero. Grazie ai 7.500 dollari di Tax Credit che era possibile scontare sulle nuove Tesla, il mercato dell'usato non è decollato fino a pochissimo tempo fa, ora che però il produttore americano ha superato le 200.000 immatricolazioni negli US (e dunque non è più compatibile con gli incentivi) le carte sono radicalmente cambiate e la gente ha iniziato a guardare seriamente il mondo dell'usato. Questi due fenomeni messi insieme hanno generato una crescita del prezzo dell'usato che ha davvero dell'incredibile; inoltre le Tesla sono le vetture che si vendono più velocemente.

Guardiamo ad esempio alla Top 10 delle auto usate più vendute negli USA a settembre 2021 (tabella dei colleghi di Electrek): la Tesla Model 3 si vende mediamente in appena 16 giorni a un prezzo medio di 47.453 dollari - una cifra superiore a una Standard Range Plus nuova e persino di una Long Range appena uscita dalla fabbrica, che negli Stati Uniti costa 44.940 dollari.

Il silenzioso colpo di coda di Elon Musk

Volendo fare qualche altro esempio, occorrono 19,7 giorni per vendere una Mitsubishi Outlander a un prezzo medio di 20.849 euro, oppure 20,7 giorni per una Toyota Prius a 22.463 dollari - auto che assieme alla Tesla Model 3 rappresentano la Top 3 delle più vendute negli US.

Sempre guardando alla classifica delle migliori 10 si comprende anche come la Model 3 sia mediamente la seconda più costosa, al primo posto però troviamo un'altra Tesla come la Model X - che si rivende in media a 80.636 dollari.

Nessun'altra vettura attualmente presente sul mercato dell'usato è capace di fare lo stesso o meglio di Model 3, che in versione Long Range AWD del 2019 con 14.000 km oggi si vende a 60.700 dollari, probabilmente più di quanto Tesla l'abbia fatta pagare in origine - visto che la stessa vettura con 1.500 dollari di carrozzeria, 1.500 dollari di cerchi da 19" e 6.000 dollari per il pacchetto Full Self Driving arrivava a costare 58.400 dollari nuova di zecca.

Il prezzo dell'usato che abbiamo preso ad esempio arriva inoltre da Tesla stessa, che rivende le auto che prende con il Trade-in sul suo sito ufficiale, dunque è un costo non trattabile, è "prendere o lasciare" tramite il listino online. Elon Musk ha insomma colpito di nuovo, e in maniera del tutto implicita, sovvertendo da zero le regole del mercato dell'usato. Quale sarà il suo prossimo miracolo?