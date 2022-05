Tesla Model 3 è l'auto più venduta d'Europa a marzo 2022: tutte le Top 10

Il mercato dell'auto europeo continua purtroppo ad arrancare. Se a fine 2021 era la crisi dei chip a pesare, nel 2022 si è aggiunta anche la guerra in Ucraina a peggiorare ulteriormente la situazione. Secondo gli ultimi dati JATO Dynamics, a marzo 2022 si è registrato un sonoro -37% rispetto ai dati pre-pandemici del 2019. Questi dati si riferiscono ai 27 Paesi d'Europa monitorati da JATO, dove a marzo 2022 sono state immatricolate "appena" 1.116.419 vetture, -19% rispetto allo scorso anno e - come anticipato sopra - -37% rispetto all'era pre-pandemia, a marzo 2019.

Nonostante il disastro generale, le auto elettriche/plug-in sono in salita del 10% in termini di market share a quota 21,9%, con 244.801 unità vendute. Ormai le auto 100% elettriche e Plug-in Hybrid vendono più del diesel, che a marzo 2022 ha fatto segnare 202.113 unità, -39% rispetto allo scorso anno.



Tesla Model 3 regina assoluta del mercato

Andando nel dettaglio, le auto elettriche a batteria hanno rappresentato a marzo 2022 il 13,6% del mercato, con 151.701 unità e una salita del 47%, mentre le Plug-in Hybrid sono risultate in discesa del 22%: parliamo di 93.100 unità all'8,3% del market share. In totale, come detto, siamo a 244.801 unità vendute al 21,9% del market share totale, in salita del 10%.

Arriviamo così all'interessante classifica dei 10 modelli più venduti dell'Europa a 27 Stati a marzo 2022. Senza sorpresa, la Tesla Model 3 si è dimostrata l'auto più venduta in assoluto con 23.013 unità, nonostante la sua natura 100% elettrica. La Peugeot 208 si è piazzata seconda con 21.026 unità, con il podio completato dalla Tesla Model Y a 18.968 vetture (qui trovate i nostri cinque motivi per acquistare una nuova Tesla Model Y). Un podio vinto da Tesla, dunque, che dominerà poi anche la classifica delle singole BEV.



Continuando con la Top 10 generale, la Volkswagen Golf si è piazzata quarta e al quinto posto è arrivata la Dacia Sandero (mettiamo alla prova la Dacia Sandero Streetway), mentre la seconda parte della Top 10 è rappresentata da Citroen C3, Fiat/Abarth 500, Ford Puma, Toyota Yaris e Opel Corsa. Rispetto al 2021 quasi tutte le vetture fanno registrare numeri in discesa, a differenza della Dacia Sandero (+12% ) e della Tesla Model Y, new entry della classifica.

Le cose cambiano rispetto al marzo 2020, il mese in cui è esplosa la pandemia in Europa: qui i numeri sono da capogiro, con la Sandero a +145%, la Citroen C3 a +151%, la Peugeot 208 a +122% e la Ford Puma addirittura a +212%, ricordiamo però che a marzo 2020 il mercato si è praticamente bloccato in quasi tutta Europa.



Un mercato elettrico in crescita

Guardando alle sole auto Plug-in Hybrid, la Ford Kuga è stata la più venduta a marzo 2022 con 5.544 unità (due settimane con la Ford Kuga PHEV Vignale), seguita dalla Volvo CX40 a 4.005 unità e la Peugeot 3008 a 3.748 unità. La Top 10 completa continua con CUPRA Formentor (alla guida del CUPRA Formentor VZ e-Hybrid), BMW X5, Volvo CX60, BMW X1, BMW Serie 3, Mercedes-Benz Classe A e Hyundai Tucson.

Arriviamo così a parlare delle BEV, le auto elettriche a batteria. Tesla Model 3 e Tesla Model Y dominano con (rispettivamente) 23.013 e 18.968 modelli venduti. Parecchio distaccata la terza, la Fiat 500 elettrica, a 6.579 unità. La lista continua con la Kia eNiro, la Volkswagen ID.4, la Peugeot e-208, la Renault ZOE, la Hyundai KONA (i nostri dieci motivi per acquistare la Hyundai KONA elettrica), la Dacia Spring (pregi e difetti della Dacia Spring) e la BMW i3.

Rispetto al marzo 2021, la Fiat 500e ha fatto registrare un sonoro +90%. Appena al di fuori della Top 10 è utile segnalare la presenza della Hyundai IONIQ 5 a 3.243 unità, l'Auto dell'Anno 2022 Kia EV6 a 2.941 unità e la Poiestar 2, che pur non essendo disponibile in tutti i 27 Stati d'Europa monitorati (in Italia ad esempio non è ancora arrivata) ha venduto 1.343 vetture (Matteo Valenza però ha provato la Polestar 2 in Svizzera).