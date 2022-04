Tesla alza il prezzo di Model 3 e Model Y in Italia: è una stangata!

Lo scorso 15 marzo vi abbiamo raccontato di come Tesla avesse alzato i prezzi della Model 3 in Italia, portando la base a quasi 52.000 euro. Ebbene i prezzi sono saliti ancora nel giro di tre settimane. Al momento in cui scriviamo questo articolo, il 5 marzo 2022, il prezzo della Model 3 Standard Range Plus a trazione posteriore è salito addirittura a 54.990 euro, un rincaro di ben 6.000 euro nel giro di poche settimane.

La volta scorsa la Long Range era stata graziata, oggi invece per la Model 3 con la maggior autonomia in assoluto c'è bisogno di spendere 61.990 euro, 1.000 euro in più rispetto a prima. Cattive notizie anche per chi pensava di prendere una Model 3 Performance: in questo caso il prezzo è salito di 3.000 euro e oggi la Model 3 più potente in assoluto costa 65.990 euro, mentre fino a qualche giorno fa costava 62.990 euro.



Le Tesla più care d'Europa

Torniamo dunque a parlare del listino ballerino di Tesla, che a differenza di altri produttori sale e scende come se fosse un asset di borsa. L'Italia fra l'altro è uno dei Paesi in cui la Model 3 costa di più in Europa: anche i tedeschi si stanno lamentando della crescita dei prezzi, che hanno appena portato la Model 3 al di là della soglia massima degli incentivi governativi, parliamo comunque di 49.990 euro per la variante base, 56.990 euro per la Long Range e appena 61.990 euro per la Performance. (Nella foto in basso i nuovi prezzi italiani)

Anche in Francia abbiamo prezzi simili, con la Standard Range che costa 49.990 euro e la Performance che arriva a 62.990 euro. Nei Paesi Bassi abbiamo prezzi simili ai nostri, la Model 3 base costa in ogni caso meno: 52.990 euro. Uno dei Paesi peggiori d'Europa è il Portogallo, dove la Model 3 RWD costa come in Italia ma Long Range e Performance sono più care di 1.000 e 2.000 euro. Qual è invece uno dei migliori Paesi in cui acquistare una Model 3? La Lituania, dove la RWD costa appena 44.990 euro, Long Range e Performance partono da 52.990 e 56.990 euro, dunque la berlina con 602 km di autonomia costa meno della nostra Standard Range.



Sale anche il prezzo della Model Y

La volta scorsa avevamo sottolineato come la Model Y fosse fondamentalmente salva dai rincari, ora invece a inizio aprile anche il crossover costa di più (qui i nostri 5 motivi per acquistare una Tesla Model Y). Speravamo che con la messa in funzione della Giga Berlin i prezzi potessero addirittura scendere, per ora però non sta andando così: la Model Y Long Range costa ora 63.990 euro (+3.000 euro), mentre la Performance è rimasta a 68.990 euro.

Anche in questo caso il confronto con la Lituania è impietoso: il crossover elettrico parte da 52.990 in versione Long Range, da 56.990 euro nella variante performance. Le due Long Range italiane e lituane hanno una differenza di 11.000 euro, il prezzo di una citycar. Una curiosità per chiudere: sono attualmente spariti i prezzi di Model S e Model X in Italia, dobbiamo aspettarci rincari anche sul fronte luxury?