Telepass o UnipolMove, cosa scegliere? Confrontiamo i due servizi

Lo scorso mese di aprile 2022 il monopolio Telepass per il pagamento del pedaggio è definitivamente finito. Con nuovi operatori autorizzati a operare nel settore del "telepedaggio", aziende come Unipol si sono subito affacciate sul mercato con nuove offerte concorrenti a Telepass, in particolare pensiamo al dispositivo UnipolMove proposto con un'offerta a dir poco aggressiva. Ma quali differenze ci sono fra Telepass e UnipolMove? Conviene scegliere la nuova offerta della società di assicurazioni oppure affidarsi al colosso Telepass, veterano del settore? Andiamo ad analizzare costi e servizi dei due apparati.



L'offerta UnipolMove

L'obbiettivo che si è prefissata UnipolSai è di quelli importanti: scardinare una volta per sempre il monopolio Telepass per il "telepedaggio". Ma con quale offerta? Di base, UnipolMove si può avere a canone gratis per i primi 6 mesi, poi si passa a spendere 1 euro al mese. Si può acquistare online, su App oppure presso un'Agenzia UnipolSai su tutto il territorio italiano. Nell'area riservata del sito e dell'App è poi possibile gestire l'offerta, controllare i movimenti e ricevere eventuale assistenza.

UnipolSai vi copre anche in caso di furto o smarrimento, non ci sono costi per l'utente nel caso in cui succeda qualcosa. Andiamo però nel dettaglio della proposta: UnipolMove permette di associare una singola targa, per un secondo apparato però bastano 0,50 euro in più al mese. Al momento il dispositivo funziona su tutta la rete autostradale italiana a eccezione della Sicilia, che comunque verrà coperta a breve; manca anche l'Europa, dunque se andate spesso all'estero fate attenzione. UnipolMove è anche convenzionato con circa 60 parcheggi e permette il pagamento delle classiche strisce blu cittadine.

Si può anche pagare l'Area C di Milano e sfruttare i servizi di pagoPA. UnipolMove ha all'attivo anche diverse convenzioni, ad esempio è possibile pagare l'autostrada Pedemontana il 20% in meno. La disdetta del servizio è completamente gratuita ma va data con 6 mesi di anticipo. Questa sostanzialmente è la nuova offerta di UnipolMove, perfetta per chi non ha grandi esigenze e non vuole servizi ulteriori.



I servizi Telepass

Che vi piaccia o meno, soprattutto a fronte del recente rincaro dell'abbonamento Telepass Family, bisogna riconoscere che la galassia di servizi legata a Telepass è davvero sterminata, soprattutto aderendo all'offerta Plus. Telepass vi mette infatti a disposizione tre livelli di abbonamento, uno Base molto simile a UnipolMove, Easy e Plus. Telepass Base ha un costo di 1,83 euro al mese e permette di associare due targhe in contemporanea. Il pedaggio si può pagare su tutta la rete nazionale e anche in Francia, Spagna e Portogallo.

I parcheggi convenzionati sono circa 280 ma con questa offerta non è possibile pagare le strisce blu. Si possono però pagare l'Area C di Milano e i traghetti sullo stretto di Messina. L'offerta basilare di Telepass finisce sostanzialmente qui, con l'aggiunta del 5% di Cashback su tutti i pedaggi attivando il servizio Memo in App, che vi ricorda tutte le scadenze relative ai vostri veicoli. Telepass Easy e Plus sono molto simili fra loro e costano rispettivamente 2 euro e 3 euro al mese, anche se è possibile sfruttare una nuova offerta per avere Telepass Plus con 12 mesi di canone gratuito.

Ma andiamo per gradi e vediamo i servizi di Telepass Easy: oltre all'offerta Base abbiamo il pagamento delle strisce blu e il cashback su carburante, ricarica elettrica, bollo, revisione e lavaggio auto. Con Telepass Plus i servizi si moltiplicano e sono oltre 20: oltre all'offerta Easy abbiamo anche ulteriore cashback sull'utilizzo di monopattini, biciclette elettriche e scooter in sharing, taxi e infine mezzi pubblici. Dall'app è poi possibile pagare biglietti del treno, dei pullman, di navi e traghetti, skipass, Food & Drink in Autogrill da prenotare via app, tutti i servizi pagoPA.

Incluso nell'offerta c'è ovviamente anche un dispositivo slim che arriva a casa senza costi di spedizione. Bisogna solo ricordare che l'addebito dei transiti avviene ogni tre mesi direttamente sul conto corrente. Telepass può inoltre vantare molte più convenzioni e sconti, inoltre se siete motociclisti potete avere il 30% di sconto sui pedaggi. Ora che avete un quadro generale delle offerte attuali non vi resta che scegliere il servizio più adatto alle vostre esigenze