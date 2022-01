La tecnologia della BMW iX Flow: come funziona l'auto che cambia colore?

Il CES di Las Vegas è probabilmente l'appuntamento più atteso dai geek e i fan della tecnologia di tutto il mondo, il modo perfetto per iniziare l'anno nel segno dell'innovazione e di qualche succoso antipasto del futuro che verrà. Anche in questo 2022 le novità strambe e particolari non sono mancate, a tal proposito vi consigliamo di seguire il CES 2022 sulla nostra sezione Tech, con il settore automotive che ha lasciato un segno forte all'interno della manifestazione.

Sempre più produttori di automobili presenziano il CES, del resto le vetture di nuova generazione non sono altro che giganteschi computer su ruote. Solitamente questi computer, e dunque la tecnologia più avanzata, si trova a bordo, gestibile tramite plance imbottite di schermi touch, BMW quest'anno invece ha voluto portare la tecnologia anche fuori, mostrando una BMW iX capace di cambiare colore.



Come funziona la BMW iX che cambia colore

La vettura concept portata al CES 2022 dal marchio tedesco si chiama nello specifico BMW iX Flow ed è stata realizzata in collaborazione con E Ink - una partnership che già dovrebbe darci qualche indizio sulla tecnologia utilizzata. Alla base del progetto c'è una nuova BMW iX (per saperne di più, l'abbiamo già guidata in anteprima: cosa scegliere fra iX xDrive40 e xDrive50?), elettrica 100% fra le più avanzate che il mercato possa offrire in questo momento. Il concept Flow però ha un dettaglio in più rispetto ai normali veicoli in commercio: la carrozzeria può cambiare colore. (Al video in basso saltate al minuto 2:30 per vedere subito la iX Flow)

BMW ha ricoperto la sua vettura di Las Vegas di un rivestimento sviluppato ad hoc che permette cambi di colore estremamente fluidi. Grazie a un impulso elettrico, la tecnologia elettroforetica porta in superficie diversi pigmenti di colore, permettendo così alla carrozzeria di cambiare colorazione. Questa tecnologia E Ink apre nuove strade possibili: ogni utente può così decidere in autonomia quale colorazione sfoggiare giorno per giorno, non solo però, il cambio carrozzeria può adattarsi alle condizioni ambientali e anche alle esigenze funzionali.



Personalizzare la BMW iX Flow

Per BMW, offrire un alto livello di personalizzazione ai propri utenti è fondamentale, poiché il colore di un'auto è espressione della personalità del guidatore.

Il brand offre già oggi una selezione di colori alquanto ampia nei suoi listìni, in futuro però il livello di personalizzazione sarà ancora più elevato: "Queste tecnologie danno al conducente la libertà di esprimere diverse sfaccettature della propria personalità e di cambiare l'esterno del veicolo a suo piacimento ogni volta che si siede nell'auto, se lo desidera", ha detto Stella Clarke, Head of Project per la BMW iX Flow. "Così come la moda o gli status pubblicati sui canali social, l'estetica dell'auto ritrae l'umore del guidatore raccontando qualcosa anche della sua vita quotidiana". Ricordiamo poi che il cambio colore può persino incrementare l'efficienza. Pensiamo nello specifico ai colori chiari e scuri, capaci di riflettere oppure assorbire maggiormente l'energia termica del sole. D'estate dunque, una colorazione bianca può aiutare a mantenere più fresco l'abitacolo, mentre d'inverno il nero potrebbe catturare maggiormente i raggi del sole, dunque si andrebbe a utilizzare meno il climatizzatore dell'auto a tutto vantaggio dell'efficienza.

Usare meno l'aria condizionata, sia d'inverno che d'estate, significa risparmiare l'energia della batteria installata a bordo, kWh che possiamo utilizzare per viaggiare e aumentare l'autonomia. Inoltre la stessa tecnologia E Ink risulta estremamente efficiente dal punto di vista energetico, poiché l'energia serve soltanto nel momento del cambio colore, non ha bisogno di erogazione costante come potrebbe avvenire con un display o un proiettore.



La tecnologia dietro la BMW iX Flow

Arriviamo così a parlare della realizzazione della tecnologia che ricopre la BMW iX Flow. La colorazione elettroforetica è data da una tecnologia sviluppata da E Ink ed è praticamente la stessa utilizzata dagli e-book reader come gli Amazon Kindle (la nostra recensione del nuovo Amazon Kindle Paperwhite SE).

Il rivestimento dell'auto contiene milioni di microcapsule dal diametro equivalente allo spessore di un capello umano, e ognuna i queste microcapsule contiene pigmenti bianchi caricati negativamente e pigmenti neri caricati positivamente. In base all'impostazione scelta dal conducente, la stimolazione tramite campo elettrico permette ai pigmenti bianchi o neri di raccogliersi sulla superficie della microcapsula, generando così la magia del cambio colore. Perché l'effetto riesca è necessario riempire la carrozzeria dell'auto di molti segmenti ePaper montati con estrema precisione, così che le variazioni riescano a riflettere tutte le variazioni di luce e ombra sperate. Sono infine gli algoritmi di design generativo che permettono di adattare la malleabilità e la flessibilità della tecnologia ePaper alle esigenze del veicolo. Perché tutto venga montato con estrema precisione, BMW utilizza tecnologie di taglio laser per il montaggio, con la carrozzeria che viene riscaldata e sigillata dopo l'applicazione delle varie parti e il collegamento dell'alimentazione utile per la stimolazione elettrica.



Un autentico assaggio di futuro, nella speranza che una tecnologia simile possa davvero diventare commerciale e figurare a bordo delle auto di serie. Certo non vogliamo pensare al costo di eventuali danni alla carrozzeria Flow, in seguito a un incidente o anche a banali rigate, ci sarà tempo per capire anche questo aspetto, per ora non possiamo che spalancare la bocca in segno di meraviglia.