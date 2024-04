Le tariffe di ricarica stanno uccidendo l'auto elettrica in Italia?

Inutile nascondersi dietro a un dito: la nuova mobilità elettrica sta riscontrando parecchi problemi in tutta Europa e in Italia soprattutto, dove l'alimentazione fatica a decollare. Come siamo arrivati a questo e cosa servirebbe per salvare l'auto elettrica? Pur essendo grandi sostenitori dell'elettrico, anzi possiamo tranquillamente affermare come la sezione motori di Everyeye sia nata proprio per raccontare la transizione elettrica, non possiamo negare in alcun modo i problemi che stanno affliggendo l'alimentazione, odiata e osteggiata soprattutto in Italia.

Le colpe però non riguardano nella fattispecie (o almeno non in toto) il pubblico, che rifiuta l'auto elettrica per partito preso; ci sono problemi più strutturali e profondi che minano la sopravvivenza dell'alimentazione stessa. Volendo fare una veloce panoramica, sotto accusa vi sono sicuramente gli alti costi d'acquisto e le incertezze riguardo alla diffusione delle infrastrutture di ricarica, con l'incognita dei prezzi di esercizio che si è aggiunta nel corso dell'ultimo anno.



Addio abbonamenti convenienti

Vogliamo concentrarci proprio su quest'ultimo punto, visti i recenti rincari degli abbonamenti A2A e l'alto costo delle tariffe al consumo. Appena qualche anno fa viaggiare in auto elettrica era incredibilmente conveniente: in circolazione c'erano parecchie colonnine gratuite, la ricarica casalinga costava pochissimo, le aziende si sfidavano a colpi di abbonamenti e kWh inclusi, con prezzi che ruotavano attorno ai 0,30 euro/kWh anche presso le stazioni Fast Charge. Oggi tutto questo è praticamente finito e fare lunghi viaggi in elettrico significa spendere alla pari, se non di più, di una vettura a benzina (o comunque quanto un'auto diesel, che all'acquisto costa sensibilmente meno).

I grandi abbonamenti con centinaia di kWh inclusi, anche ad alta potenza, sono spariti, è rimasto un pacchetto City di Enel X con soli 80 kWh inclusi, mentre A2A arriva a 200 kWh al mese al prezzo di 106 euro, ma solo su colonnine fino a 50 kW (quanto costa ricaricare una BEV dopo i rincari di A2A?). Banalmente, significa che se volete ricaricare in autostrada ad alta potenza per effettuare un lungo viaggio dovete per forza pagare la corrente a consumo, con tariffe che arrivano anche a 0,99 euro/kWh per l'HPC, un'autentica follia.



Il vantaggio di Tesla (che non sempre basta)

Gli unici a cui va un po' meglio sono gli utenti Tesla, le cui tariffe ai Supercharger (sempre state a consumo) sono sensibilmente più basse, anche presso le colonnine V4 di nuova generazione. Pur non avendo una Tesla è possibile sottoscrivere un abbonamento da 12,99 euro al mese e avere le stesse, convenienti, tariffe degli utenti di Elon Musk, la rete Supercharger in Italia è però abbastanza limitata e non vi sono stazioni in autostrada.

Significa che per i lunghi viaggi bisogna organizzare in maniera più dettagliata le soste e - soprattutto - uscire e rientrare dall'autostrada a ogni ricarica, un'operazione senza senso vista la qualità delle stazioni Free to X, che caricano velocemente e fanno risparmiare parecchio tempo. Ricapitolando brutalmente, le tariffe di ricarica odierne confinano le auto elettriche al solo ambito cittadino, a meno che non si sia disposti a pagare profumatamente le ricariche durante i lunghi viaggi.



Un cane che si morde la propria coda

Molto probabilmente i rincari dell'ultimo anno sono dovuti anche alla scarsa diffusione delle BEV sul nostro territorio: se le società hanno speso fior di quattrini (aiutate talvolta dall'Europa e dal PNRR, bisogna dirlo) per installare nuove stazioni alle quali - però - ricaricano in pochissimi, le tariffe non possono che alzarsi, è fisiologico.

Teoricamente, già qualora le auto elettriche avessero una diffusione del 15-20% rispetto al 4% attuale, le tariffe potrebbero anche essere inferiori, su questo però non ci metteremmo la mano sul fuoco. Che prima o poi il pieno di benzina e la ricarica elettrica raggiungessero lo stesso costo era cosa ovvia, ci saremmo però aspettati una parità fra qualche anno, quando i costi di acquisto delle auto si sarebbero avvicinati e le BEV sarebbero diventate effettivamente un prodotto di massa. Un accanimento sulle tariffe in questo preciso momento storico, invece, non può far altro che tagliare ulteriormente le gambe a un settore che sta riscontrando già parecchie difficoltà. Tesla è sicuramente avvantaggiata in questo, poiché tiene sotto controllo i prezzi dei Supercharger per mantenere le ricariche più convenienti dei viaggi a gasolio, il resto del mercato però rischia un colpo di coda terribile sui dati di vendita.

Nonostante tutto, l'elettrico rimane ancora super conveniente per chiunque abbia la possibilità di ricaricare a casa o in ufficio; chi poi ha la possibilità di investire in pannelli solari dovrebbe passare all'elettrico senza pensarci due volte. Per tutti gli altri le cose si complicano sicuramente, almeno al di fuori della città. In ambito urbano è ancora possibile acquistare un'elettrica pur non avendo una wallbox a casa, anche se oggi quel nostro articolo di fine 2022 andrebbe aggiornato in più punti.



Rincari su rincari

Ovviamente un modo per "salvare" l'auto elettrica ci sarebbe: riportare le tariffe di ricarica a livelli "umani", accessibili, accettabili, anche sulle colonnine ad alta potenza che sono quelle che ci permettono di effettuare lunghi viaggi senza pensieri. Si potrebbe addirittura ipotizzare una legge in grado di "calmierare" le tariffe di ricarica su suolo pubblico, soprattutto per quanto riguarda le stazioni realizzate con fondi pubblici (sulle quali diversi operatori potrebbero speculare senza ritegno). Pur avendoli criticati per anni, poiché limitavano le ricariche a un solo operatore, allo stato attuale non sarebbe male neppure rivedere pacchetti di abbonamento con centinaia di kWh inclusi, anche se per rendere la ricarica più democratica e semplice l'obiettivo rimane quello di avere tariffe accessibili su tutti gli operatori, così che si possa ricaricare ovunque e senza limiti, anche pagando al volo con il POS e solo per la corrente prelevata.



Gli operatori devono capire che alzare l'asticella dei prezzi su livelli poco sostenibili fa male all'intero settore. Se si vendono sempre meno auto elettriche, diminuiscono anche le ricariche pubbliche, fattore che spinge verso il basso gli introiti. Volendo fare un paragone azzardato con il mondo dell'intrattenimento, per anni le piattaforme streaming come Netflix, Prime Video, Disney+ hanno collezionato milioni di utenti grazie a prezzi alquanto accessibili, ora però si rischia un tracollo a causa dei continui rincari degli abbonamenti - divenuti per molti insostenibili. Addirittura si paventa un ritorno in grande stile della pirateria, il che significherebbe rendere vani anni e anni di sforzi per avere un intrattenimento legale e democratico.

Con l'elettricità il rischio di fallimento è alto allo stesso modo, con gli utenti sempre meno motivati dall'affidarsi a una BEV e più propensi a rimanere fedeli alla benzina e al gasolio - per la felicità dei petrolieri. Per quanto riguarda i restanti problemi del settore, a maggio stanno per partire i nuovi incentivi auto 2024, inoltre i listini delle auto elettriche stanno iniziando a scendere, basti pensare che con i giusti requisiti è possibile prendere una nuova Dacia Spring 2024 con circa 5.000 euro. L'infrastruttura di ricarica, nel frattempo, continua a crescere, seppur lentamente. A livello di tecnologia e di infrastruttura, già oggi girare lo stivale da nord a sud si può fare senza enormi problemi, questo però non deve costare uno sproposito, altrimenti benzina e diesel vivranno per sempre, altro che 2035.