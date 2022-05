Il successo inarrestabile di CUPRA: dalla strada ai campi di Padel

Il mondo automotive non se la sta passando molto bene, ad aprile 2022 in Europa si è registrato il -20%, dall'inizio dell'anno si è perso il 13% rispetto al 2021. Dopo la crisi di approvvigionamento dovuta alla pandemia, che riguarda ancora oggi chip e materie prime, si è aggiunta da un paio di mesi la destabilizzazione geopolitica causata del conflitto Ucraina-Russia. Stock deserti, liste di attesa lunghissime e immatricolazioni ai minimi storici stanno dando ai maggiori costruttori internazionali delle preoccupazioni di dimensioni epocali.

Un brand in particolare però, CUPRA, non solo è riuscito a "tenere botta" ma ha addirittura fatto registrare numeri record durante i mesi più difficili post-pandemia, confermando un trend super positivo anche nel Q1 2022. Il merito va probabilmente a una pianificazione strategica impeccabile, a scelte di comunicazione ideali e a partnership d'eccellenza.



Il mondo CUPRA numeri alla mano

Il marchio di Martorell si è ritagliato uno spazio personale nell'universo del Gruppo Volkswagen, di fatto creando un posizionamento che in Italia e in Europa non esisteva.

Prezzi d'attacco accessibili, feeling premium, comunicazione contemporanea e interpretazione personale di tematiche legate all'elettrificazione, sono questi gli ingredienti segreti del successo di CUPRA.

Partendo da Ateca nel 2018, vero e proprio esperimento, il brand capitanato da Wayne Griffiths è riuscito in meno di 5 anni a ribaltare le classifiche di vendita nel Vecchio Continente grazie a Leon e soprattutto a Formentor, attuale punta di diamante e best seller della line-up.

Dopo le motorizzazioni elettrificate Plug-in Hybrid (abbiamo provato la CUPRA Formentor VZ e-hybrid) è arrivata la CUPRA Born, il primo veicolo 100% elettrico del marchio catalano (alla guida della nuova CUPRA Born elettrica), il progetto di mobilità sostenibile del brand però è solo agli inizi e in futuro ci saranno grandi novità.



Previsto entro il 2025 un SUV dal nome CUPRA Tavascan, inoltre avremo anche una sportiva compatta che oggi ha il suo concept nella CUPRA UrbanRebel (ammirate la nuova CUPRA UrbanRebel). Dopo il 2025 è previsto un altro SUV, al momento però non ci sono notizie a riguardo, tocca aver pazienza.

Rispetto al Q1 2021 le immatricolazioni fanno segnare un sonoro +69%, ben 2.700 dallo scorso gennaio 2022 e sono in costante crescita; giusto per capire il successo incredibile del modello "nativo" Formentor, disponibile in ben 10 varianti, vi basti sapere che 3 CUPRA vendute su 4 sono appunto Formentor.



CUPRA oltre l'automotive

Il successo della casa di Martorell va in ogni caso al di là dell'automotive: il brand non vende solo un prodotto ma un'esperienza di lifestyle e di aggregazione comune che internamente all'azienda chiamano CUPRA Tribe.

Tutto è collegato: abbigliamento, design, lifestyle e addirittura lo sport, come abbiamo avuto modo di scoprire a Milano Marittima durante un torneo press di Padel organizzato da CUPRA.



Pierantonio Vianello, Brand Manager SEAT/CUPRA Italia è orgoglioso di dire che CUPRA sta al Padel come il Padel sta a CUPRA: stessa origine latina, stessi valori fondamentali, stessa strepitosa ascesa. I catalani sono anche diventati sponsor del World Padel Tour e hanno creato il CUPRA Padel Tour per i non professionisti, con tesserati in costante aumento e i campi, poco meno di 2.000 prima della pandemia, quadruplicati nel giro di due anni.



Attualmente il marchio spagnolo possiede ben 70 centri affiliati in tutta Italia ma i piani sono di arrivare, grazie anche al coinvolgimento di tutta la rete di concessionari ufficiali, a una copertura ancora maggiore e portare la filosofia CUPRA Tribe il più in alto possibile.



CUPRA e VR46 Riders Academy

Non solo Padel però: dopo la partnership triennale firmata un anno fa tra il brand spagnolo e la VR46 Riders Academy di Valentino Rossi si rinnovano le attività tra i due marchi.

CUPRA, automotive partner della VR46 Riders Academy, ha trovato nei ragazzi di Tavullia una realtà dinamica, fresca e d'impatto, esattamente gli stessi valori che Martorell ha scelto di portare all'interno del proprio mondo.



Il Ranch di Tavullia è stato anche lo scenario presso cui i giovani della squadra di Valentino Rossi hanno potuto testare Cupra Born. Nel video che trovate in alto Stefano Manzi e Andrea Migno approfittano del favore delle tenebre e della silenziosità di Born per gareggiare (attività vietatissima!) sul tracciato sterrato del Ranch, testando tutte le doti dinamiche che la piccola compatta a zero emissioni è in grado di esprimere. Abbiamo come l'impressione che il mondo CUPRA sia solo appena iniziato, restiamo in attesa di nuove avventure aspettando il lancio di Tavascan, UrbanRebel e chissà quali altri assi nella manica...