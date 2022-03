Storia del mitico Volkswagen Bulli: alle origini del nuovo ID. Buzz

"Il mondo si divide in due categorie: i vincenti e i perdenti. Dentro ognuno di voi, nessuno escluso, alla radice stessa del vostro essere, c'è un vincente che aspetta di essere svegliato e sguinzagliato per il mondo!". È una delle battute più note di Little Miss Sunshine, brillante commedia del 2006 con Steve Carell, Toni Colette e Brian Cranston, le cui vicende si legano a doppio filo alla storia del mitico pulmino prodotto dalla Volkswagen conosciuto come Transporter o Bulli.

Non solo perché le avventure on the road della strampalata famiglia si svolgono proprio a bordo di uno sgangherato quanto inconfondibile Bulli (giallo-bianco) versione T2 ma anche perché la frase sopracitata ben si adatta al destino dell'iconico furgoncino, nato con i crismi del perdente, fra lo scetticismo generale, ma poi in grado, contro ogni pronostico, di spiegare le ali e spiccare il volo affermandosi come uno dei veicoli più iconici del secolo scorso.

Dal momento in cui il primo modello è uscito dalla catena di montaggio ad oggi (i 70 anni del Volkswagen Transporter) sono più di 9 milioni, infatti, i furgoncini Transporter che hanno invaso le nostre strade.



Alle origini del Volkswagen T1

Inizia tutto da un semplice disegno, giusto abbozzato dall'imprenditore olandese Ben Pon che si trovava, nel 1947, quasi casualmente di passaggio alla fabbrica Volkswagen di Wolfsburg: "Non vi presento un mezzo ma un sogno e su questo sogno la Germania tornerà a divertirsi, a correre e a crescere", affermava l'importatore di Volkswagen.

Un disegnino ispirato a un maggiolone troncato che gli operai utilizzavano per spostare la merce all'interno dello stabilimento. L'idea del momento piacque però molto e il disegno, dopo aver fatto il giro delle scrivanie di tutti i maggiori dirigenti dell'azienda, divenne realtà - complice la sua facilità di costruzione - nel giro di soli due anni. La piattaforma era la stessa del Maggiolino, vettura dalla quale prendeva in prestito anche il motore, un 4 cilindri boxer raffreddato ad aria da 1,1 litri e 25 CV di potenza. Nasceva così il primo veicolo della famiglia Transporter, il T1, per tutti "Bulli", che in tre anni venderà 20.000 veicoli, tantissimi per un paese devastato.

Questo strano nome è la contrazione dei termini Bus e Lieferwagen (furgone per la consegna di merci), ai quali è stata aggiunta una "L" per ragioni fonetiche ma anche perché permetteva l'associazione con un aggettivo tedesco particolarmente calzante per il mezzo in questione, "bullig", ovvero muscoloso/vigoroso. Il soprannome piacque a tal punto che qualche dirigente Volkswagen pensò di ribattezzare ufficialmente con quest'appellativo il veicolo successivo, il T2. A impedirlo saranno solo le leggi sul diritto d'autore: un'azienda che produceva trattori aveva infatti, per sfortuna della Casa del Popolo, già registrato il nome "Bully" per un suo modello.



Non solo Bulli però. Il furgone è conosciuto con diversi altri appellativi come Kombi (per i francesi), VW Panelvan (per i britannici), Campervan in Sud Africa, Westfalia o semplicemente "pulmino Volkswagen" in Italia.

L'enorme successo iniziale - grazie alle sue doti di robustezza e versatilità che attirano l'attenzione degli imprenditori per il trasporto merci e al suo inconfondibile fascino - fa crescere a tal punto la domanda che il solo stabilimento di Wolfsburg non appare più in grado di sostenere i ritmi frenetici per la sua produzione.

Da quel momento oltre 235 città tedesche si candidano per ospitare una nuova fabbrica Volkswagen fin quando Heinrich Nordhoff, Direttore generale prima e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Volkswagen poi, decide di optare per Hannover. Una scelta strategica vista la vicinanza a un canale che collega il Reno all'Elba e la presenza di una stazione ferroviaria per il trasporto merci.



I lavori iniziano nell'inverno tra il 1954 e il 1955 con 372 operai che diventano già 1.000 nel marzo successivo. Bisogna fare in fretta per soddisfare la richiesta dei clienti. Dopo soli 3 mesi lavorano continuativamente alla costruzione dello stabilimento 2.000 operai, 28 gru e 22 betoniere che miscelano più di 5.000 metri cubi di cemento ogni giorno.

Nel frattempo, Volkswagen inizia la formazione di 3.000 futuri dipendenti che si occuperanno della produzione del Bulli (Transporter T1 Split) nel nuovo stabilimento di Hannover-Stocken. L '8 marzo 1956, poco più di un anno dopo l'inizio dei lavori, viene avviata la produzione in serie che in questi 65 anni ha raggiunto oltre 9 milioni di veicoli in 6 generazioni.



Un nuovo veicolo commerciale leggero

Il T1 che nasce come veicolo commerciale leggero in una Germania del dopoguerra, operaia e occupata in una laboriosa e frenetica ricostruzione, verrà aggiornato a più riprese tramite aumenti di cilindrata e cavalleria. Passerà così da 25 a 40 CV nel 1959, mentre raggiungerà la cilindrata di 1.5 litri e 50 CV nell'ultimo upgrade, quello del 1967.



Trascorreranno quasi vent'anni quando Ben Pon tornerà a far visita a Volkswagen: in questa occasione via il piano di carico per far posto ad altrettanti finestrini e divanetti. Gli ingegneri tedeschi appaiono ancora più scettici della prima volta ma anche in questo caso il T2 si rivelò un grande successo commerciale. Negli States poi il Bulli - soprannominato hippie van - ottiene un successo ancora maggiore che nel resto del mondo, diventando il simbolo di una generazione che, raccolti i valori sottoculturali della Beat Generation degli anni Venti, aveva innalzato contro la logica e la morale borghese una propria cultura, che ascoltava il rock psichedelico, abbracciava la rivoluzione sessuale e promuoveva l'uso di stupefacenti al fine di esplorare e ampliare lo stato di coscienza. Saranno proprio i cosiddetti figli dei fiori a far entrare questo veicolo nella storia, trasformandolo in breve tempo nel veicolo più popolare di Woodstock, grazie al basso costo e alla sua linea inconfondibile e coloratissima (Inizialmente disponibile in due soli colori, azzurro o panna).



L'aggraziato furgoncino era in grado di raggiungere ogni luogo: dalle spiagge affollate di surfisti della losangelina Venice Beach fino alle Alpi svizzere, per ammirare le quali la casa tedesca vara un inconsueto modello che ribattezza Deluxe Microbus with Samba package. Un Bulli da 23 finestrini - tra cui otto lucernai, due finestrini posteriori curvi e un lucernaio retrattile oltre al parabrezza - che offriva ai nove passeggeri una luminosità senza precedenti: un paradiso per famiglie, camperisti e membri della controcultura, perfetto per assaporare ogni scorcio di un paesaggio mozzafiato.



Superata l'ondata hippie il pulmino comincia a perdere smalto e il Transporter torna lentamente a essere un semplice veicolo commerciale furgonato di medie dimensioni. A partire dalla terza serie (1979 - 1990), le sue forme divengono progressivamente più squadrate, in linea con gli stilemi dell'epoca. Il Typ2 T3 adotta un frontale molto simile alla prima generazione della Golf, con una griglia frontale che si sviluppa principalmente in lunghezza, accogliendo i due fanali rotondi.



Dalla quarta serie al nuovo ID. Buzz elettrico

Discorso simile per la quarta serie, uscita di produzione nel 2003. Le forme della carrozzeria e dei gruppi ottici si fanno più tondeggianti, assecondando lo sviluppo stilistico che contraddistingue gli altri modelli della Casa tedesca.

A partire dal 2014, la Volkswagen ha in listino la sesta serie del Transporter, sospinta da un motore 2.0 TDI, abbinato alla trazione integrale (4Motion) e proposto in vari tagli di potenza tra gli 84 e i 204 CV. Nel corso dei decenni, la Casa non ha fatto altro che adeguare lo sviluppo del Transporter a quello dei modelli di auto, mutuando impostazione e stile.

Tutte le versioni successive agli anni Settanta, pur essendo decisamente più efficienti da un punto di vista meccanico, persero progressivamente il fascino dei primi due modelli. Almeno fino ad oggi. Il 9 marzo 2022, infatti, la Volkswagen, nel pieno dell'era della transizione elettrica, ha deciso di far rivivere lo spirito dell'iconico pulmino nel nuovissimo ID. Buzz, primo veicolo commerciale leggero completamente elettrico della Casa di Wolfsburg, la cui veste è ispirata direttamente al mitico T2 (ufficiale il nuovo Volkswagen ID. Buzz elettrico). A batterie da 82 kWh che garantiscono un'autonomia che si aggira intorno ai 400 km e un motore in grado di esprimere 204 CV va ad aggiungersi un'invidiabile capacità di carico - 1,210 litri di capacità minima - recuperando così non solo le linee ma anche la vocazione operaria del primo storico furgoncino.



Se esternamente l'omaggio è agli anni Sessanta e Settanta, gli interni sono una promessa di futuro con la plancia dall'aspetto futuristico, corredata di schermi: uno dietro al volante, l'altro un sistema infotainment con schermo da 12 pollici in posizione centrale. Perché il nuovo Bulli non vuole solo omaggiare i suoi illustri predecessori ma, come loro, essere interprete e protagonista dei suoi tempi. Vedremo se sarà veramente - non solo a parole ma anche di fronte alla prova del mercato - all'altezza del mitico Transporter, il van (come diremmo oggi) più longevo della storia della mobilità di persone e mezzi.