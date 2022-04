Snapdragon Automotive, il futuro dell'auto secondo Stellantis e Qualcomm

Grosse novità attendono Stellantis. La holding company olandese di autoveicoli nata dalla fusione tra i gruppi PSA e Fiat Chrysler Automobiles (nasce Stellantis il quarto gruppo auto al mondo) ha annunciato oggi, in sinergia con Qualcomm - l'azienda di San Diego (California) all'avanguardia nel campo delle telecomunicazioni senza fili - la nascita di un'importante collaborazione tecnologica per fornire ai veicoli Stellantis le soluzioni Snapdragon Digital Chassis, che alimenteranno le piattaforme tecnologiche 'STLA Brain' e 'STLA SmartCockpit' a partire dal 2024.

L'accordo pluriennale vedrà le piattaforme automotive Snapdragon distribuite su 14 marchi Stellantis, a partire da Maserati. Sfruttando le piattaforme Snapdragon Cockpit e le capacità 5G per i sistemi telematici, Stellantis può soddisfare le aspettative in evoluzione dei suoi clienti per esperienze personalizzate e all'avanguardia che siano continuamente aggiornabili.



Il team di Everyeye ha avuto l'opportunità di partecipare ieri, mercoledì 13 aprile, con ventiquattro ore di anticipo sull'annuncio ufficiale, a uno speciale pre-briefing alla presenza di Enrico Salvatori, SVP e Presidente di Qualcomm Europe/MEA e di Yves Bonnefont, Chief Software Officer di Stellantis.



Stellantis e Qualcomm insieme per l'infotainment del futuro

La collaborazione fra Stellantis e Qualcomm - definita "big milestone" e "very meaningful" da Salvatori e Bonnefont - nasce dall'esigenza, avvertita come sempre più impellente, della trasformazione digitale dell'industria dell'automobile; una trasformazione che passa ad esempio attraverso lo sviluppo e la diffusione di sistemi come il cosiddetto digital chassis, ovvero un «telaio digitale», che integra le funzionalità legate alla guida autonoma, connettività e digitalizzazione.

Snapdragon Digital Chassis sviluppato da Qualcomm può essere efficacemente rappresentato come "il cervello delle auto del futuro". Per sviluppare questa affascinante prospettiva diventa primaria e strategica - come ha sottolineato Enrico Salvatori - la collaborazione con i maggiori produttori di auto (come Stellantis), una sinergia fondamentale per un technology provider come Qualcomm per sviluppare una tecnologia fino in fondo rispondente alle esigenze del produttore quanto del consumatore finale.



L'obiettivo della Snapdragon Digital Chassis è quello di offrire ai costruttori di automobili una piattaforma già fatta, pronta all'uso, che possa essere implementata in tutte o alcune delle sue parti (ADAS, telemetria, cockpit virtuale, connettività o anche "car to cloud", quindi servizi aggiuntivi).

Questo concetto è il prossimo passo evolutivo, poiché fino a questo momento è stato possibile solo aggiungere sensori e unità per fare fronte a nuove necessità. Tuttavia, si è arrivati a un punto di saturazione, questa strada ha portato a una complessità elevata e una certa inefficienza strutturale, difetti che un servizio centralizzato come la SDC (Snapdragon Digital Chassis) promette di risolvere.

Un produttore di automobili scegliendo di adottare questa piattaforma potrà risparmiare molte risorse, poiché non dovrebbe più sviluppare tutto in casa - lasciando la complessità del sistema alla piattaforma SDC - e potrebbe concentrarsi unicamente sulla personalizzazione. In pratica le auto del futuro potrebbero assomigliare al mercato degli smartphone Android, almeno sul fronte della personalizzazione; oggi tutti gli smartphone Android sono basati su piattaforme simili e alla base il sistema operativo è lo stesso, mentre a fare la differenza è il modo in cui i vari produttori lo integrano sui loro smartphone e i servizi aggiuntivi che offrono (lo stesso concetto alla base di Android Automotive della Mégane E-Tech e delle Volvo).



Questo è ancora più vero se consideriamo l'elettrificazione delle automobili, dove i produttori devono essere in grado di ricercare e offrire altri attributi di vendita che possano far preferire le proprie automobili rispetto a quelle della concorrenza. Ma non sono solo questi i vantaggi. Basti pensare alla possibilità, da parte di un produttore, di tagliare in maniera importante i tempi di uscita sul mercato (time to market) di un'automobile, oltre alla possibilità di controllare tutto da remoto e rendere la manutenzione dell'auto più efficiente.

A questo discorso è rilevante aggiungere quanto possa essere importante, agli occhi del consumatore, un'auto in grado di essere sempre aggiornata con gli ultimi servizi e funzioni, un po' come avviene proprio con gli smartphone e come i possessori di auto Tesla stanno già sperimentando negli ultimi anni. Questo rappresenta un taglio netto con il passato dove l'automobile che si acquistava era destinata a invecchiare continuamente senza alcuna chance, senza la possibilità di accedere a funzioni di nuova generazione.



La nuova Snapdragon Cockpit Platform

Stellantis utilizzerà la Snapdragon Cockpit Platform di nuova generazione per alimentare i sistemi di comunicazione e infotainment dell'auto per STLA SmartCockpit, progettato e sviluppato in collaborazione con Amazon e Foxconn.



Le piattaforme Snapdragon Cockpit saranno progettate non solo per fornire grafica ad alta definizione sullo schermo centrale dell'abitacolo, ma anche per offrire un'esperienza sonora coinvolgente, favorendo alti standard audio e comunicazioni vocali in alta qualità in tutta la cabina del veicolo.

Le piattaforme Snapdragon Cockpit verranno utilizzate anche per migliorare STLA Brain, portando un nuovo livello di intelligenza digitale in termini di comodità e sicurezza, contribuendo a migliorare le capacità dell'assistente personale a bordo del veicolo con funzionalità di intelligenza artificiale (AI) altamente intuitive che includeranno: aggiornamenti over-the-air (OTA), che consentiranno al veicolo di evolversi e migliorare naturalmente nel tempo, nonché funzionalità su richiesta e aggiornamenti istantanei del veicolo, come potenza aggiuntiva o modalità di guida e altre esperienze personalizzate. Utilizzando l'IA per adattarsi a un'ampia varietà di preferenze dei clienti, le esperienze utente saranno notevolmente migliorate, grazie anche a una maggiore potenza di calcolo per supportare gli aggiornamenti futuri e alla diagnostica e riparazione via etere per tutti i principali sistemi del veicolo.



Al vantaggio tecnologico la collaborazione con Qualcomm aiuterà Stellantis anche ad assicurare meglio la sua supply chain per quanto riguarda i componenti strategici, potenzialità tutt'altro che secondaria in un periodo in cui le difficoltà di approvvigionamento dei preziosi semiconduttori stanno causando gravi problemi a livello mondiale a tutte le catene produttive dei maggiori marchi dell'automobile, come sottolineato da Bonnefont.



Dal punto di vista del consumatore si aprono possibilità di personalizzazione sempre più avvincenti: l'intelligenza artificiale sarà infatti in grado di riconoscere il contesto in cui il guidatore userà la macchina, da solo, con amici, in viaggio per il weekend o per l'ufficio e, in base a ciò, essere in grado di personalizzare la dashboard tenendo conto delle più frequenti esigenze del guidatore in quelle determinate condizioni di guida, proponendo dalla musica più adatta per ogni momento al suggerimento del più veloce e comodo metodo di pagamento per qualsiasi evenienza, anche qualora si trattasse di pagare solo un semplice parcheggio.



Un nuovo business

Tutto questo, c'è da scommetterci - ed è proprio quello che stanno facendo in Stellantis - sarà uno dei maggiori business dell'universo Automotive nel prossimo futuro.

Un business senz'altro accattivante per l'utente ma che può, anche sulla scia di quanto accaduto con la "gratuita" rivoluzione social, far sorgere interrogativi riguardanti l'uso che le aziende potrebbero poi fare, in un secondo momento, dell'immensa molte di dati personali accumulati grazie a questi nuovi e avanzatissimi sistemi. Sollecitato sull'argomento, Yves Bonnefont oltre a ribadire l'attenzione del gruppo verso lo scottante tema della privacy e la cautela nella gestione dei dati dei propri clienti - quella stessa cautela e attenzione sono state una delle ragioni che hanno spinto Stellantis alla sinergia con Qualcomm, azienda che da questo lato offre ampie garanzie - ha prospettato due principali campi d'utilizzo dei famigerati data. Dall'impiego finalizzato all'implementazione dei servizi personali del consumatore, modellati così grazie ai feedback dell'utente stesso sempre più sulle sue reali esigenze, fino agli anonymous data, i quali invece andranno ad alimentare un database che permetterà di migliorare la manutenzione e l'efficienza del veicolo e l'esperienza di guida di ogni utente, grazie alle rilevazioni da remoto di guasti e problemi (un'impronta parecchio Tesla-style: ecco perché le Tesla sono irraggiungibili).



Anche dal punto di vista informatico questi sistemi sono pensati per essere sicuri, sia per come sono progettati (andando a creare delle "trusted zone", cioè zone del sistema logicamente sconnesse da altre, in maniera tale che una possibile breccia possa essere contenuta), sia in termini di ridondanza dei sistemi più sensibili, evitando che un problema (hardware o software) possa mettere in pericolo il guidatore. L'era dell'auto 3.0 è ormai alle porte.