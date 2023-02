Sky Sport inaugura la stagione motori 2023: oltre 320 gare in programma

Sky Sport sta per accendere i riflettori di una nuova stagione tutta dedicata ai motori, che si preannuncia esplosiva sia sul fronte delle quattro ruote che delle due ruote. Per scoprire le novità siamo andati all'Autodromo di Monza, autentico tempio delle competizioni, dove ci siamo fermati a scrivere questo articolo, a pochi metri dalla leggendaria pista. Come sarà dunque questa nuova stagione per la Casa dei Motori di Sky? Il motto è: insieme e ovunque. Da appassionati infatti potremo seguire gli eventi live e le rubriche in televisione, in streaming e sui canali digitali.

I motori 2023 di Sky saranno ancora più connessi e aperti, con i giornalisti della piattaforma pronti ad accedere alle piste e ai paddock per seguire da vicino i protagonisti dei vari campionati. Parliamo al plurale perché di classi da seguire ne avremo un bel po': oltre 320 gare già in palinsesto da 20 specialità differenti, 43 weekend, più di 1.600 ore di programmazione in diretta - 400 delle quali saranno dedicate a studi e rubriche.



La Formula 1 in esclusiva su Sky Sport fino al 2027

Sui canali di Sky Sport e il pacchetto sportivo di NowTV potrete seguire la Formula 1, la MotoGp, la Superbike, la Formula E, il World Rally Championship, l'NTT Indycar Series, il Fanatec GT World Challenge Europe e tanto tanto altro, fra cui anche la novità del World Endurance Championship. Una selezione di eventi inoltre sarà trasmessa anche in chiaro su TV8.

Ma parliamo subito in maniera più approfondita della Formula 1, sicuramente il campionato più atteso assieme alla MotoGP. La F1 di Sky Sport guadagna una nuova rubrica social con Federica Masolin e Davide Valsecchi la mattina della gara, da quest'anno inoltre i giornalisti di Sky avranno una linea diretta privilegiata con alcuni Team Principal che potranno intervenire direttamente in cronaca. A raccontarvi la Formula 1 ci sarà anche quest'anno Carlo Vanzini con Marc Genè, supportati da Roberto Chinchero e Matteo Bobbi, mentre la Guest Star di vari appuntamenti sarà Ivan Capelli in qualità di ospite.

Lucio Rizzica e Marcello Puglisi invece vi racconteranno la Formula 2 e la Formula 3. Sky conferma di essere la casa della Formula 1 in esclusiva fino al 2027, con la stagione 2023 che ci regalerà ben 23 Gran Premi - compresa la gara in notturna a Las Vegas. In 6 appuntamenti inoltre avremo anche le gare Sprint il sabato (la Formula 1 2023 avrà 6 Gare Sprint). La domenica di gara invece vi aspetta anche Race Anatomy F1 con Fabio Tavelli.



MotoGP: gas a martello

Passando alla MotoGP, dopo l'esplosiva stagione 2022 (e la tripletta Ducati in MotoGP) quest'anno ci si prepara ad accogliere la novità delle Sprint Race che si correranno il sabato pomeriggio in tutti i GP della stagione. Le qualifiche ufficiali invece sono programmate al mattino dopo la terza sessione di prove libere. Le Sprint Race daranno modo agli appassionati di TV8 di seguire ben 6 appuntamenti in chiaro, pensiamo al Portogallo, all'Argentina, agli Stati Uniti, alla Spagna, alla Francia e all'Italia.

Forte di una nuova sigla firmata Jovanotti, la MotoGP di Sky sarà arricchita dalle analisi di Sky Sport Bike e dallo Sky Sport Tech, inoltre torna Cristiana Buonamano con Race Anatomy MotoGP. Ogni weekend di gara ci aspettano anche Talent Time, Grid, Zona Rossa, con l'aggiunta di Parto in Quarta, la nuova rubrica sviluppata in collaborazione con Beta e la partecipazione straordinaria del pilota Fabio Quartararo. E poi ancora Social Media Rider, Wheels, Passione MotoGP, Top Riders, Storie di GP e Paddock Pass. In squadra confermato ovviamente Guido Meda, vicedirettore di Sky Sport e responsabile dei motori, che racconterà la MotoGP assieme a Mauro Sanchini, il Paddock Live Show invece rimane a Vera Spadini.

Per gli aggiornamenti e le interviste dai box potremo fare affidamento su Donato Grosso e Antonio Boselli, mentre la Superbike sarà territorio di Edoardo Vercellesi e Max Temporali. In totale Sky Sport e NowTV vi racconteranno 21 GP in diretta di cui 15 in esclusiva live. Su TV8 invece potremo vedere in chiaro i GP di Spagna, Italia, Olanda, Gran Bretagna, San Marino e Riviera di Rimini, India. Sentite l'emozione che sale in vista dei primi appuntamenti dell'anno?