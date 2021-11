Nuova Skoda Karoq 2022, il SUV compatto sempre connesso: le novità

Il 2021 è stato sicuramente un grande anno per Skoda, che è riuscita a portare la sua Enyaq iV fra le sette finaliste del premio Car of the Year 2022. Non è però ancora finito, si va infatti a chiudere in bellezza con il lancio della nuova Skoda Karoq 2022, un aggiornamento particolarmente importante poiché riguarda uno dei modelli bestseller della casa, superato in termini di vendite soltanto da Octavia. Andiamo dunque a scoprire tutte le principali novità di questa generazione, che promette di essere altamente tecnologica - pur mantenendo un prezzo aggressivo, come tradizione Skoda.



Il nuovo look di Skoda Karoq 2022

Un aggiornamento che arriva a quattro anni di distanza dal debutto e vede in primo piano l'utilizzo di materiali sostenibili, tanta nuova tecnologia e motorizzazioni aggiornate - oggi più efficienti grazie all'attuale generazione EVO.

Dal punto di vista estetico, nuovo Karoq 2022 sfoggia una calandra a forma esagonale e più larga rispetto al passato, con i gruppi ottici anteriori e posteriori più slanciati e i cerchi in lega Aero ottimizzati dal punto di vista aerodinamico che promettono un look d'impatto. Inoltre questi nuovi cerchi (disponibili da 17, 18 o 19 pollici) assieme agli alloggiamenti degli specchietti retrovisori e lo spoiler al tetto più allungato migliorano l'aerodinamica abbassando le emissioni di CO2. Al debutto poi nuove tecnologie (per Karoq) come i fari anteriori Full-LED Matrix e una gamma aumentata di sistemi di assistenza. Tre i livelli di allestimento più una variante SPORTLINE. Abbiamo Ambition, Executive e Style, mentre con la SPORTLINE troviamo di serie il Pacchetto Black con barre al tetto e cornici dei finestrini in nero lucido - e non solo, scopriremo tutto a fine articolo.

Sul fronte delle dimensioni, Karoq 2022 si conferma estremamente compatto con i suoi 4.390 mm di lunghezza e 1.841 mm di larghezza. Il passo è di 2.638 mm (2.630 mm nelle versioni a trazione integrale), con un bagagliaio che arriva a ben 521 litri con i sedili nella loro posizione standard. Con i sedili reclinati abbiamo invece 1.630 litri. Con sedili posteriori VarioFlex il bagagliaio può raggiungere i 588 litri, 1.605 con i sedili ripiegati e 1.810 con i sedili rimossi. Ma passiamo alle motorizzazioni.



I nuovi motori di Skoda Karoq 2022

Cinque le motorizzazioni disponibili, con potenze che vanno da 110 a 190 CV. La base di partenza è l'1.0 TSI EVO a 3 cilindri, con 81 kW e 110 CV, 200 Nm di coppia massima e cambio manuale a 6 velocità. Un gradino al di sopra l'1.5 TSI EVO 4 cilindri, con 110 kW/150 CV, 250 Nm di coppia, possibilità di cambio manuale o DSG a 7 rapporti.

Si salta poi al 2.0 TSI EVO 4 cilindri, con 140 kW/190 CV con DSG 7 velocità 4x4 con 320 Nm di coppia massima - esclusiva della SPORTLINE. Passiamo ora al diesel: il 2.0 TDI EVO 4 cilindri offre 85 kW/116 CV, con cambio manuale (300 Nm) o automatico (250 Nm), mentre infine il 2.0 TDI EVO 4 cilindri offre 110 kW/150 CV con cambio manuale (340 Nm) o DSG 7 rapporti 4x4 con 360 Nm di coppia.



Uno Skoda Karoq 2022 sempre connesso

A bordo troviamo i nuovi sistemi di infotainment Bolero, Amundsen e Columbus, basati sulla piattaforma di terza generazione del Gruppo Volkswagen. Grazie a una eSIM integrata offrono radio digitale DAB e connessione sempre disponibile. Bolero e Amundsen hanno uno schermo da 8 pollici e la possibilità di sfruttare le web-radio connesse. Columbus si fa notare invece per uno schermo da 9,2 pollici, aggiornamenti costanti delle mappe e del software di bordo. Su tutti i sistemi c'è infine l'assistente vocale Laura che comprende online 15 lingue.

Presente anche la strumentazione digitale con schermo da 8 pollici che sostituisce in maniera definitiva la vecchia strumentazione analogica. Dall'allestimento Ambition il Virtual Cockpit è anche disponibile con schermo da 10,25 pollici. La eSIM integrata permette poi l'utilizzo da remoto di vari servizi tramite app MySkoda. Con questa possiamo bloccare e sbloccare Karoq 2022, localizzarlo su una mappa, attivare la funzione Honk & Flash. Sempre a proposito di smartphone possiamo utilizzare la tecnologia Wireless Smartlink, Android Auto e Apple CarPlay - con tanto di box opzionale per la ricarica induttiva per il telefono.



La sicurezza di nuovo Karoq 2022

Arriviamo così a parlare di sicurezza, con nuova Skoda Karoq 2022 che offre fino a 9 airbag a protezione degli occupanti. Gli airbag di guidatore e passeggero sono di serie in Unione Europea, allo stesso modo gli airbag laterali anteriori, quelli a tendina e per le ginocchia del guidatore.

Abbiamo poi gli airbag laterali per la seconda fila di sedili disponibili come optional in combo con il Crew Protect Assistant. Troviamo poi un'ampia gamma di sistemi di assistenza attiva, pensiamo al Front Assistant con Protezione Predittiva dei Pedoni e City Emergency Brake, al Travel Assistant opzionale disponibile in due versioni. Entrambe includono il Predictive Cruise Control, che sfrutta le immagini della videocamera sul parabrezza e i dati del sistema di navigazione per reagire (se lo vogliamo) ai limiti di velocità o alle curve. Con cambio DSG è poi possibile sfruttare la funzione Stop & Go per il traffico congestionato, mentre sempre all'interno del Travel Assistant abbiamo una versione più accurata del sistema di Riconoscimento della Segnaletica Stradale (possibile grazie a una nuova telecamera), l'Adaptive Lane Assistant (ora capace di identificare i lavori stradali e la segnaletica orizzontale), il Traffic Jam Assistant e l'Emergency Assistant. La versione avanzata del Travel Assistant include anche il Park Assistant e il Side Assistant con Rear Traffic Alert. Il Side Assistant avverte il guidatore di veicoli in avvicinamento fino a 70 metri di distanza.

Con Hands-on Detect attivo, il sistema controlla anche ogni 15 secondi che il guidatore abbia tra le mani il volante e che non abbia perso il controllo a causa di un malore. Il parcheggio è reso più semplice dal Manoeuvre Assistant integrato, mentre come optional possiamo aggiungere l'Area View con visione a 360 gradi e Trailer Assistant. Alcuni di questi avanzati sistemi di assistenza saranno disponibili su Karoq nel corso del 2022, possiamo immaginare aggiunti tramite aggiornamento over-the-air. Nuova Skoda Karoq 2022 arriverà il prossimo mese di maggio a un prezzo di partenza di 27.000 euro.



Skoda Karoq 2022 SPORTLINE

Chiudiamo infine con la versione dinamica al top della gamma Karoq 2022. Parliamo della SPORTLINE, disponibile con tutti i motori della line-up tranne l'1.0 TSI ma con la possibilità di avere il propulsore più potente in esclusiva.

Si tratta del 2.0 TSI a benzina con 140 kW/190 CV con cambio automatico DSG a 7 rapporti e trazione integrale. Karoq SPORTLINE si riconosce per via di diversi dettagli tipici dei modelli top gamma di Skoda. Pensiamo alla calandra in nero lucido, al Pacchetto Black con cornice dei finestrini e barre al tetto in nero lucido, ulteriori inserti in nero che comprendono il diffusore posteriore, gli alloggiamenti degli specchietti retrovisori e i cerchi in lega Procyon da 18 pollici, con elementi Aero, così come gli opzionali cerchi in lega Sagitarius da 19 pollici. I finestrini laterali posteriori sono oscurati, mentre i passaruota anteriori sfoggiano il logo SPORTLINE. All'interno troviamo elementi in Piano Black sul cruscotto e una decorazione in carbon-look sulle portiere. Il cielo dell'abitacolo è in nero, mentre i sedili sportivi sono in tessuto ThermoFlux traspirante.

Il volante sportivo multifunzione a tre razze reca il logo SPORTLINE, mentre il lettering Karoq impreziosisce le soglie delle portiere anteriori. Concludiamo con l'illuminazione ambiente LED di serie che illumina anche i pannelli delle portiere posteriori fra 10 colori disponibili. Non ci resta che aspettare il listino dettagliato per capire quanti soldi ci vorranno per portarsi a casa una Karoq 2022 SPORTLINE, magari nella variante top gamma con 190 CV.