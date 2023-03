Ci servono davvero più colonnine? Cosa non funziona con la ricarica EV

Mentre noi scriviamo questo articolo nel nostro studio di Milano, a Bruxelles tutti gli ambasciatori dei Paesi UE si stanno esprimendo sulle proposte del pacchetto Fit for 55, fra cui troviamo anche il divieto di vendere nuove auto a benzina, diesel e inquinanti in generale a partire dall'1 gennaio 2035. Il futuro sembra ormai chiaro e definito, anche se la politica dovesse fare un clamoroso passo indietro avremmo comunque a che fare con i produttori, molti dei quali hanno già annunciato che non produrranno più motori termici entro il 2030. Anche in Italia dunque dovremo spostarci sempre più verso le auto elettriche, anche se queste sono odiate, bistrattate e criticate su più fronti.

Su queste pagine siamo estremamente favorevoli agli EV, anche noi pensiamo che rappresentino il futuro per diversi motivi, oggi però vogliamo toglierci dalla scarpa un sassolino di discrete dimensioni e parlare di infrastruttura di ricarica. Non vogliamo cavalcare la classica onda del "non ci sono abbastanza colonnine, mancano le infrastrutture", al contrario vogliamo darvi un nuovo punto di vista: secondo noi servono meno colonnine tradizionali e, ancora più importante, bisogna rivedere da zero la loro gestione commerciale. Vi spieghiamo tutto.



Ci servono davvero molte più colonnine di ricarica?

Solitamente le frasi ricorrenti sono: "Non voglio l'auto elettrica perché ci sono poche colonnine", oppure "Servono più colonnine di ricarica, ce ne sono troppo poche".

Di questo potremmo anche discutere, sappiamo in ogni caso che in Italia ci sono 37.000 punti di ricarica e "solo" 68.000 auto elettriche, dunque guardando all'Europa non siamo neppure messi così male, anzi. Il punto è che secondo noi non bisognerebbe investire in maniera sfrenata in colonnine tradizionali: ciò che bisognerebbe davvero fare è aumentare in generale i punti di ricarica, magari investendo in qualche soluzione innovativa. Una classica colonnina di ricarica richiede uno stallo apposito, nel caso delle Fast Charge c'è bisogno anche di una rete potente (dunque anche di lavori e investimenti di un certo livello) e di "armadi" più prestanti; inoltre una volta terminata la ricarica dobbiamo sempre spostare la vettura quanto prima per lasciare il posto ad altri e non incappare in sanzioni (solitamente i gestori fanno pagare una piccola quota per ogni minuto di occupazione). Immaginate invece migliaia di piccoli punti di ricarica posizionati lungo i marciapiedi, accanto ai parcheggi classici, magari posizionati in corrispondenza dei pali della luce o installati in modo "creativo". Si potrebbero installare centinaia e persino migliaia di mini punti di ricarica anche nei parcheggi multipiano o presso i centri commerciali.



Nel mondo esistono addirittura soluzioni che permettono di nascondere i punti di ricarica nel terreno, per farli fuoriuscire solo nel momento del bisogno, oppure lasciando ad altezza suolo soltanto l'ingresso della spina. Attualmente il piano è di investire in "poche" stazioni di ricarica ma ultra potenti, quando invece potremmo sovvertire l'ordine delle cose: installare migliaia di mini punti di ricarica nelle città a bassa potenza, così che la nostra auto possa ricaricarsi con calma mentre siamo a lavoro o in giro a fare compere.

Mentre leggete questo articolo, è molto probabile che la vostra vettura sia parcheggiata in strada o in un garage, ferma, immobile: un'auto elettrica nel frattempo potrebbe ricaricarsi e sfruttare queste ore morte per riprendere autonomia. In questo modo non avremmo più il problema dei tempi di ricarica, le stazioni ad alta potenza servirebbero solo per i lunghi viaggi, o della disponibilità delle colonnine, la cui gestione è secondo noi tutta da rivedere.



Cosa non va con le colonnine attuali

Se sulla disposizione dei punti di ricarica si può certamente discutere, la gestione delle attuali stazioni di ricarica sarebbe invece da scardinare da zero, senza appello, almeno secondo il nostro pensiero.

Di recente ci siamo occupati di una storia molto curiosa: un utente italiano ha acquistato una BMW i7 per riconsegnarla dopo 24 ore e tornare al diesel. Il signore in questione si è trovato spiazzato di fronte alle colonnine di ricarica: ha scoperto che per ricaricare la propria vettura bisognava avere almeno un'app sul telefono, un account attivo, una carta di credito collegata ed eventualmente anche un abbonamento per non incappare nelle salate tariffe a consumo. Ebbene questo è uno dei grandissimi problemi dell'elettrico, di cui non sempre si parla. Effettuare un rifornimento classico è alquanto semplice: si preleva il carburante e si paga un corrispettivo, finito. Con le colonnine è impossibile andare a caso e pagare solo l'energia prelevata con carta di credito o contanti: bisogna andare alla colonnina giusta, a quella del servizio a cui ci siamo registrati, per poi pagare "in differita" tramite addebito su carta. Per fare un esempio pratico: se siamo a corto di energia e solitamente usiamo le app di BeCharge ed Enel X, capitare di fronte a una stazione A2A potrebbe portarci non pochi problemi. Dovremmo scaricare anche l'app di A2A, registrarci, connettere una carta di pagamento per poi ricaricare.

È vero che esistono anche degli "aggregatori" che mettono insieme diversi distributori di energia, la stessa app di Enel X abbraccia colonnine di marchi differenti, il sistema in generale però è clamorosamente macchinoso. L'idea di sfruttare un'app, di stipulare un abbonamento, dovrebbe essere "un di più", non la base. Se ho bisogno di energia devo avere la possibilità di sfruttare qualsiasi distributore senza vincoli, dunque di avere anche la possibilità di pagare con carta di credito contactless alla fine della ricarica.

Viaggiare essendo schiavi delle app può essere davvero un incubo: spesso abbiamo prenotato alberghi dotati di colonnine di ricarica per recuperare energia di notte, salvo scoprire sul posto che per collegare la macchina bisognava registrarsi all'ennesima app (a volte sono anche sconosciute e mal realizzate), collegare la carta di credito, stipulare l'ennesimo abbonamento e così via. Siamo abbastanza certi che vi sia un girone infernale per chi ha progettato questo sistema...



Un sistema che tutela più le aziende che noi consumatori: a un distributore di energia conviene avere la propria app, il proprio abbonamento, poiché il fine è fidelizzare l'utente sul lungo periodo. Avendo un abbonamento Enel X, andremo a caricare sempre presso stazioni Enel X, difficilmente sfrutteremo le colonnine della concorrenza. Neppure gli abbonamenti però son tutti rose e fiori: hanno solitamente un numero ben preciso di kWh, alla fine dei kWh inclusi si passa alle tariffe a consumo. E se nel mese non consumo tutti i kWh del mio pacchetto? Li perdo, dunque pago per energia che non ho mai prelevato, sono quasi costretto a consumare.

Direte: bisogna scegliere un pacchetto adatto ed eventualmente pagare il surplus di energia nei mesi in cui si consuma di più, le tariffe a consumo però sono poco convenienti e in ogni caso rimane un sistema complesso, non tutti hanno voglia di mettersi a fare calcoli o di controllare costantemente quanta energia prelevano. È un meccanismo davvero farraginoso che complica ulteriormente le cose: quando la tecnologia non ci semplifica la vita significa che qualcosa sta andando storto... La gestione delle ricariche diventa forse più facile quando si ha una wallbox casalinga, in questo modo si possono sfruttare le colonnine pubbliche solo in viaggio, non tutti però hanno la possibilità di installare un punto di ricarica casalingo (si può acquistare un'auto elettrica senza avere una wallbox?).

Se l'obiettivo generale di governi e industria è installare più colonnine tradizionali strettamente legate ad app proprietarie, forse stiamo andando nella direzione sbagliata; ci servono meno colonnine classiche, molti più punti di ricarica urbani di facile utilizzo, anche a bassa potenza, che diano eventualmente la possibilità di pagare a consumo anche a chi non possiede un account registrato - e che sfruttino i tempi morti durante i quali una vettura se ne sta ferma parcheggiata in strada. Lo switch elettrico sarebbe sicuramente più morbido e smart, abbiamo però l'impressione che per un bel po' di tempo ci sarà da combattere contro i mulini a vento...