Dentro la Scuderia AlphaTauri con Catawiki: così si fa la storia della F1

Guardare una gara di Formula 1 seduti dal divano di casa è sicuramente divertente e appagante, spesso però si sottovaluta il lavoro che si nasconde dietro una monoposto fatta e finita, soprattutto se non si possiedono risorse illimitate. Oggi vogliamo ad esempio raccontarvi di quanta passione possa celarsi dietro un "piccolo" team come quello della Scuderia AlphaTauri, squadra satellite di Red Bull Racing che però opera in totale autonomia, come regolamento impone. L'occasione è di quelle più uniche che rare: siamo riusciti a entrare presso gli impianti AlphaTauri di Faenza nella settimana in cui il circus della Formula 1 approda in Austria, a Spielberg, per darsi battaglia fra le curve del Red Bull Ring.

Siamo riusciti a vedere le monoposto di Yuki Tsunoda e Nyck de Vries a un metro di distanza, totalmente aperte, prima che fossero caricate sui grandi camion AlphaTauri in partenza per il prossimo Gran Premio.

Abbiamo persino salutato i piloti titolari del team connessi in videochiamata, assenti fisicamente a Faenza perché impegnati ad allenarsi a casa, chi in palestra e chi al simulatore. Questa eccezionale visita agli stabilimenti italiani di AlphaTauri si deve però a un motivo ben preciso che farà felici gli appassionati: grazie a una nuova collaborazione con Catawiki, chiunque potrà acquistare oltre 300 oggetti accuratamente selezionati della Scuderia AlphaTauri, compresa una monoposto STR11 del 2016 (di seguito il link diretto all'asta AlphaTauri x Catawiki).



La storia della Scuderia AlphaTauri su Catawiki

Se siete appassionati di F1, ma non siete ancora iscritti a Catawiki, vi conviene farlo subito. Entro la fine di questo 2023 si terrà una serie di cinque aste online con oltre 300 oggetti da collezione, puntigliosamente selezionati dagli esperti di motorsport di Catawiki. Tutti gli oggetti provengono dalle stagioni passate e presenti della squadra di F1, la cui storia affonda le radici nella gloriosa Scuderia Minardi. Fondata nel 1979 da Gian Carlo Minardi, la squadra ha gareggiato in Formula 1 dal 1985 al 2005, poi si è palesata la terribile scure della bancarotta.

A salvare la scuderia di Faenza è arrivata però Red Bull, che dal 2006 ha fondato prima la Scuderia Toro Rosso, poi la Scuderia AlphaTauri, un rebranding atto a rendere più accattivante e trendy la squadra. In 17 anni di gare le soddisfazioni per il team di Faenza non sono certo mancate, e le aste di Catawiki omaggiano in qualche modo proprio il glorioso passato e il promettente futuro della Scuderia, che ha formato alcuni dei più grandi campioni della F1 moderna.

Uno su tutti: Max Verstappen, oggi assolutamente imprendibile, ma anche Carlos Sainz, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly e Alexander Albon, solo per citarne alcuni. Le aste comprenderanno una varietà di parti di auto, caschi, tute, kit da corsa appartenuti ai piloti, mock-up e auto da corsa vere e proprie.

A tal proposito abbiamo già citato in apertura la STR11 della stagione 2016: su quella vettura della Scuderia Toro Rosso hanno corso Max Verstappen, Carlos Sainz e Daniil Kvyat, raccogliendo in totale 63 punti. Il toro presente sul cofano motore è stato dipinto da Jos Pirkner, il primo del suo genere a debuttare su una livrea di F1. Al momento in cui scriviamo l'offerta più alta per la monoposto (priva del motore ma completa di tutto il resto) è di 450.000 euro.

Fra gli oggetti in vendita anche una tuta completa appartenuta a Max Verstappen, capi d'abbigliamento tecnico appartenuti a Carlos Sainz e Daniel Ricciardo, ma anche a Sebastian Vettel e Pierre Gasly, oltre ovviamente agli attuali piloti titolari Yuki Tsunoda e Nyck de Vries. I primi 70 pezzi sono già all'asta dal 28 giugno 2023, con gli appassionati che potranno fare offerte fino al prossimo 12 luglio 2023. Parte del ricavato di questa prima asta sarà devoluto all'operazione di soccorso gestita dal Comune di Faenza per sostenere le persone colpite dall'alluvione del mese di maggio. Le aste successive invece aiuteranno, con parte del ricavato, la fondazione no-profit Wings for Life dedicata alla ricerca sulle lesioni del midollo spinale.



Negli stabilimenti AlphaTauri di Faenza

Grazie alla nuova partnership con Catawiki abbiamo dunque avuto la possibilità di entrare, in punta di piedi, all'interno degli stabilimenti AlphaTauri di Faenza, dove abbiamo avuto un Virgilio d'eccezione: Luca Zama. Classe 1963, ex-pilota Minardi, meccanico per la Toro Rosso e oggi AlphaTauri, per cui si occupa della qualità delle sospensioni. Con lui ci siamo addentrati prima fra gli uffici in cui avviene la ricerca e lo sviluppo per la vettura attuale e quella del prossimo anno, poi siamo scesi nei reparti in cui operano i macchinari e le autoclavi.

A Faenza la Scuderia AlphaTauri si occupa della produzione di ogni singolo pezzo utile alle monoposto, sono pochissimi gli elementi che vengono acquistati da fornitori terzi. Uno dei reparti più affascinanti dell'impianto è sicuramente quello relativo ai materiali compositi: qui stampanti 3D, sagomatrici laser e autoclavi danno forma a oggetti in carbonio super leggeri e funzionali.

I tecnici possono modellare qualsiasi cosa gli ingegneri dei piani alti vogliano, del resto computer e macchinari sono connessi in maniera diretta e bastano pochi minuti per avviare un processo di produzione.

Ogni singola vite, ogni singolo bullone viene forgiato ad hoc per le monoposto, che dopo ogni Gran Premio tornano in sede per essere smontate totalmente e controllate. Come potete immaginare, esistono degli elementi che vengono recuperati e riutilizzati per altre gare, altri invece vengono riciclati e sostituiti interamente dopo ogni GP.

Esiste un reparto apposito, chiamato NDT, all'interno del quale vengono controllati tutti i singoli pezzi che vengono smontati dalle monoposto post-GP. Qui grazie a solventi speciali, sonde e materiali chimici fosforescenti si riesce a capire quando i singoli elementi sono tornati immacolati dalla gara oppure hanno subito delle lesioni - che comunque possono essere microscopiche.

Solo i pezzi perfetti possono essere riutilizzati, gli altri vengono analizzati e rispediti agli ingegneri - che così possono studiare l'origine del difetto e quant'altro. Pur essendo un team satellite di Red Bull Racing, la Scuderia AlphaTauri è completamente autonoma e con la casa madre condivide di fatto soltanto il motore fornito da Honda.

Chiaramente la forza lavoro è differente rispetto alla squadra titolare, questo però non è talvolta un male... I ragazzi di AlphaTauri vivono le loro gare un brivido alla volta, anche perché non sempre c'è modo e tempo di testare in laboratorio i pezzi inediti come magari succede a Milton Keynes (dove ha sede la RBR).

Come ci ha raccontato Luca Zama, ciò che differenzia le squadre (non solo AlphaTauri, quasi tutte) da Red Bull Racing è l'approccio lavorativo: il team di Max Verstappen e Sergio Perez controlla in maniera maniacale ogni singolo aspetto che riguarda le monoposto, se si vuole testare un nuovo pezzo, un nuovo assetto, una nuova aerodinamica, tutto avviene in maniera ripetitiva prima di ogni GP. Quando gli uomini Red Bull mettono sull'asfalto una loro monoposto al venerdì, tutto è stato testato, distrutto e ricostruito decine di volte, motivo per cui la resa su strada è poi impeccabile.

Con AlphaTauri può invece succedere che il giorno delle prove libere si testino tecnologie o elementi meccanici per la primissima volta, dunque ci si deve sempre aspettare l'imprevisto. Anche questo è il bello di essere un team satellite: spesso è Red Bull Racing stessa a spingere gli uomini di Faenza a testare nuove soluzioni in anticipo. Quando poi queste funzionano a dovere, il team principale le migliora ulteriormente e le rifinisce a proprio uso e consumo. Inoltre a Milton Keynes la quasi totalità dei dipendenti è al di sotto dei 25 anni, all'estero c'è tutta un'altra filosofia rispetto a quella italiana e si tende a dare molto spazio ai giovani - che hanno idee fresche, innovative, brillanti. Le idee, del resto, sono alla base di un team di Formula 1: quando nel pre-season le squadre presentano al mondo le loro nuove monoposto, non si tratta altro che di progetti in divenire.

A fine stagione più del 90% dell'auto originale è stato sostituito, si ha dunque a che fare con una monoposto del tutto nuova, il cui know-how sarà comunque infuso sull'auto dell'anno successivo. I tecnici della stagione attuale lavorano in simbiosi con chi si sta occupando dell'anno a venire, e anche questo è ciò che ci esalta della Formula 1: le monoposto in gara sono progetti in continua evoluzione e un'ala piegata in un certo modo, un bullone realizzato con un determinato materiale, un semplice pedale più morbido o più rigido può determinare la vittoria o una posizione nelle retrovie. Se non è passione questa...