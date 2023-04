Scopriamo Lab Eleven, le Porsche 993 restomod Made in Italy

L'Italia è universalmente riconosciuta per essere la patria dei motori, il mondo intero infatti ci ha sempre invidiato marchi leggendari come Ferrari, Lamborghini, Pagani, Alfa Romeo o Maserati che hanno di fatto scritto la storia dell'automobile. Il nostro Paese però è anche terra di artigiani e artisti dei motori, in cui piccole realtà non devono necessariamente confrontarsi con gli enormi ritmi dell'industria moderna.

Ai margini della metropoli di Milano, nella piccola frazione di Spirago in provincia di Pavia, abbiamo scoperto l'esistenza di un'officina dedicata al restauro Porsche da cui nasce Lab Eleven, un progetto fondato da Pino La Rosa e sua figlia Milena che riporta in vita le iconiche 911 con dei restomod allo stato dell'arte.



Novecentoundici, dove nasce Lab Eleven

Lo shop in cui si sviluppa il Lab Eleven Project si chiama Novecentoundici ed è gestito da Dario Bonini, imprenditore che partì nel 1984 occupandosi di restauri di Porsche 911 e Porsche 356 per poi virare, grazie al cambio di clientela e i rapporti con l'estero, verso vetture più complete come 964 e 993 attraverso progetti backdate.

In pratica questi modelli più moderni (si fa per dire, la 993 è del 1994), essendo l'apice del progetto 911, vengono "sfruttati" per i loro aggiornamenti rispetto al passato, migliorati nella meccanica e "riportati" esteticamente a modelli meno recenti.

Di fatto il cliente si ritrova con un'auto dal look vintage ma con comodità moderne e upgrade meccanici - tutti omologati - di altissima qualità. La cosa davvero interessante però è che ogni singolo pezzo utilizzato per il backdate o arriva direttamente da Stoccarda e prodotto da Porsche oppure viene ripreso dai cataloghi Porsche dell'epoca.

Tutte le vernici, le pelli e le tappezzerie - per fare un esempio - hanno colori e motivi originali e questo viene fatto sia per preservare l'originalità della vettura sia per garantire un valore unico.



Da questa filosofia nasce poi Lab Eleven di Pino e Milena La Rosa, un progetto di restomod che prende solo Porsche 993 europee e con il know-how dell'officina di Dario Bonini le trasforma in ispirazioni "moderne" di Porsche 911 T, 911 ST (modello estremamente raro prodotto in soli 24 esemplari per clienti motorsport negli anni '70) e 911 R (primo modello da corsa della 911).

Le 993 donatrici dopo un'attenta fase di selezione vengono sanificate e smontate completamente con parafanghi, paraurti, cofano anteriore e posteriore che vengono sostituiti con versioni in alluminio o fibra di carbonio (a scelta del cliente) con linee identiche a quelle dell'epoca e del modello di riferimento.



I parafanghi nello specifico sono più larghi per accogliere i cerchioni originali Porsche Fuchs a canale rovesciato, i nuovi paraurti sono in fibra di carbonio e il cofano può essere, in base alla versione, in ferro, alluminio o fibra di carbonio,

Il passaggio successivo prevede la rimozione e sostituzione di lunotto posteriore e parabrezza a cui segue una riverniciatura totale a 3 strati con palette colori originali.



Per la parte meccanica invece sono previste due opzioni: per il modello 911 T si mantiene il 3.6 flat-six aspirato della 993, questo viene smontato e revisionato in ogni sua parte, cambio compreso, ed è in grado di produrre 302 CV con una velocità massima di 285 km/h.

Chi invece sceglie i modelli ST e R invece vedrà un motore di nuova fabbricazione con alesaggio maggiorato fino a 3.8 e una potenza finale di 335 CV per 291 km/h di velocità massima. Vengono poi installate nuove barre stabilizzatrici in alluminio o in alluminio e fibra di carbonio, mentre per l'autobloccante si opta per un 40% originale Porsche.



Essendo poi le 993 auto relativamente moderne vengono anche riviste completamente nella parte elettrica con aggiunta, a scelta, di antifurto e satellitare. I fari mantengono solo la scocca originale mentre l'anima è moderna con lente.

Gli interni vengono alleggeriti del superfluo - sparisce ad esempio la panca posteriore come sulla RS del 1973 - e il cliente si può sbizzarrire con le palette colori e i pattern originali Porsche cercando di ricreare un look realistico in linea con quello di un tempo. Se oggi vanno di moda grigi, bianchi e neri, negli anni '60 vincevano colori molto più sgargianti e brillanti.



Abbiamo avuto modo di vedere da vicino una Porsche 993 del 1994 trasformata in 911 S del 1967 e l'impatto è stato pazzesco: l'effetto è quello di una capsula del tempo, la cura dei dettagli è maniacale e nulla è stato lasciato al caso.

Ogni modifica è ponderata, dalla scelta del colore (un bellissimo Verde Penicillin) ad alcuni particolari come le maniglie portiere esterne forate riprese dalle Porsche RS del 1967, le tasche interne ispirate alla Porsche 356 Roadster o il bauletto della 911 del 1967. La sommatoria di questi elementi restituisce un oggetto unico, particolare e assolutamente pregiato.



Lab Eleven, con l'aiuto di Dario Bonini, svolge ovviamente un ruolo di consulenza fondamentale in quanto aiuta il cliente a configurare il proprio progetto con "occhio" mettendo a disposizione anni di esperienza e di conoscenza del mondo Porsche. Vernici, rivestimenti e dettagli vengono consigliati in base alle preferenze del cliente ma rispettando rigidi criteri di storicità.

Il lavoro si conclude con il collaudo finale in strada e l'omologazione, all'acquirente viene quindi consegnata tutta la documentazione necessaria per circolare su strada come se fosse di fatto un'automobile nuova appena uscita dalla concessionaria.

In conclusione, il Lab Eleven Project rappresenta un'eccellente espressione dell'artigianato italiano e della passione per le Porsche d'epoca. La loro abilità nell'interpretare e ripensare la Porsche 993 in chiave backdate, mantenendo il cuore pulsante della vettura, è veramente sorprendente. La loro attenzione ai dettagli e l'impegno per la qualità rendono i loro restomod dei veri capolavori e grazie a materiali alleggeriti e di alta qualità, combinati insieme, Lab Eleven ha creato un nuovo standard di eccellenza nel mondo delle auto d'epoca restaurate. Senza dubbio, il loro lavoro rappresenta un'opzione straordinaria per gli appassionati di auto d'epoca e per coloro che desiderano possedere un prodotto unico. (Fotografie di Giacomo Geroldi)