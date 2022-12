Schumacher vs Hakkinen: una rivalità che ha segnato la storia della F1

Classe 1969 il primo, 1968 il secondo: dopo vari trascorsi più o meno turbolenti nelle formule minori - come il clamoroso crash del 1990 in F3 a Macao - Michael Schumacher e Mika Hakkinen compiono nello stesso momento il grande salto in F1. È il 1991 e la massima categoria dell'automobile è dominata da piloti del calibro di Ayrton Senna, Alain Prost e Nigel Mansell.

Mika comincia la stagione dal suo principio, negli States, con la Lotus, squadra blasonata ma da anni in crisi tecnica e finanziaria (ora pronta a ripartire con la nuova Lotus Eletre che abbiamo visto dal vivo a Milano), ormai agli sgoccioli della sua storia in F1. Michael inizia invece in medias res, sul leggendario circuito di Spa-Francorchamps, a bordo della piccola Jordan.



L' esordio di Michael Schumacher e Mika Hakkinen: è il 1991

La prima gara di Michael Schumacher nella massima serie durerà solo pochi giri per un guasto meccanico ma il settimo posto ottenuto in qualifica, alla prima volta al volante di una F1, fece subito capire a tutti di trovarsi al cospetto di un talento cristallino.

Il più lesto ad assicurarsi il suo talento per le stagioni a venire fu Flavio Briatore che vide in lui l'uomo perfetto per trascinare il suo piccolo ma ambizioso Team Benetton ai vertici della categoria (sapete che la Benetton di Michael Schumacher è stata appena messa all'asta?). Proprio il passaggio nella più competitiva vettura anglo-italiana (per la quale correrà fino al 1995) permetterà a Schumacher di ottenere, dopo il mirabolante esordio, tre consecutivi arrivi a punti che gli consentiranno, pur "a mezzo servizio" rispetto al suo rivale, di concludere la stagione davanti al finlandese con lo score di 4 punti a 2. Sarà solo la prima di 11 stagioni che i due talenti condivideranno in F1 e solo in due occasioni Mika Hakkinen riuscirà a concludere il campionato davanti al rivale tedesco: due stagioni dolorose per Michael poiché coincideranno con altrettanti titoli mondiali per il nativo di Vantaa, vinti a sue spese.



Al vertice della F1

Alla vigilia della stagione 1998 i due giovani talenti ne hanno fatta di strada e sono ormai dei piloti all'apice della loro carriera. A suffragare tale affermazione vi è il fatto che i due driver corrono ormai per i team più forti della griglia: Michael è dal 1996 la prima guida della leggendaria Scuderia Ferrari mentre Mika veste dal 1993 la tuta della McLaren, il team che prima di lui è stato di Hunt, Lauda, Senna e Prost.



Se il tedesco giunge in Ferrari con i crismi del miglior pilota al mondo e due titoli mondiali in tasca, conquistati alla corte di Briatore, Mika ha invece all'attivo un solo successo, ottenuto per di più a Jerez, ultimo GP della stagione precedente. Tutto il mondo delle corse si ricorda ancora di lui soprattutto per il tremendo incidente che lo vide coinvolto ad Adelaide, nel 1995, e che lo costrinse addirittura in coma.

"Era ferito alla lingua, aveva perso molti denti e presentava una frattura dello zigomo e una frattura alla base del cranio" - ricordano i medici - e in seguito a questo incidente riportò anche un problema di udito all'orecchio destro. Risvegliatosi il 12 novembre, la sua ripresa fu però sorprendente tanto da poter annunciare il ritorno alle gare a partire dalla stagione successiva.

Michael è il più forte dei due, nessuno ha dubbi, è il più forte della sua epoca, ma c'è un motivo se il Kaiser di Kerpen definirà Mika Hakkinen "il più grande rivale della sua carriera". L'unico a non aver timore referenziale del tedesco è infatti proprio il finlandese, uno che a Estoril, nel 1993, alla sua prima gara in McLaren stampò un tempo di qualifica migliore della leggenda Ayrton Senna.

Alla richiesta di spiegazione dell'exploit da parte del brasiliano poi, privo di qualsiasi timore reverenziale, rispose in maniera insolente "perché ho le palle più grandi delle tue!", finendo per essere appeso al muro dal grande Ayrton. Una scena che ricorda da vicino lo scontro fisico che l'anno prima a Magny-Cours aveva coinvolto anche Schumacher sempre con Ayrton. Mika e Michael sono due personaggi scomodi e pronti a sovvertire le rigide gerarchie della F1.



Tutti all'inizio della stagione 1998, dopo il titolo sfuggito per un soffio l'anno precedente, vedono Michael e la Ferrari come i grandi favoriti anche perché la Williams pigliatutto ha in una sola stagione perso sia la dotazione del potente propulsore Renault che il genio dell'aerodinamica Adrian Newey. Invece l'Australia racconterà una storia diversa, quella di un dominio della McLaren che ottiene un 1-2 doppiando tutto il resto della griglia.

La gara di Schumacher per di più dura solo 5 giri prima che il motore vada in avaria. Lo strapotere della McLaren a inizio stagione è straripante e il finlandese, surclassando il compagno David Coulthard, ne approfitta per fare incetta di vittorie e pole position e scappare in classifica.

La Ferrari si avvicina a piccoli passi e riesce a rimanere a galla solo per lo straordinario talento di Michael e del suo muretto, come mostrano in particolare le affermazioni nel GP di Gran Bretagna e Ungheria. La gara che decide il mondiale e però quella di Spa dove, sotto un diluvio biblico, Schumacher vede la sua straordinaria cavalcata infrangersi contro il posteriore della McLaren di Coulthard, buttando così al vento 10 punti fondamentali nella corsa al titolo. Riuscirà a mantenere la contesa aperta fino all'ultimo round ma a Suzuka Mika conquisterà la vittoria e con essa il suo primo titolo mondiale.



Gioie e dolori

Nel 1999 gli schieramenti dei due top team non cambiano e questa volta il vantaggio delle Frecce d'argento sulla rossa di Maranello sembra meno consistente, alimentando le speranze dei ferraristi.

Tra molti alti e bassi lo spannung della stagione nel duello tra Mika e Michael si raggiunge l'11 luglio, in Gran Bretagna, quando dopo un terribile incidente alla curva Stowe Schumacher rimedia una grave frattura alla gamba destra, salutando ogni chance iridata. Mika dovrà comunque sudarsi il suo secondo titolo mondiale, conquistato ancora una volta all'ultima gara, stavolta contro Eddie Irvine, scudiero di Michael che ha assunto i gradi della prima guida per la convalescenza del tedesco. La sconfitta sul filo di lana fa ancora più male alla Rossa, ripensando a quello che sarebbe potuto essere con uno Schumacher a pieno servizio. Alla vigilia della stagione 2000 Mika ha quindi riequilibrato un po' le statistiche che prima erano tutte a senso unico per il tedesco: 14 vittorie a 35, 21 pole contro 23 ma soprattutto lo stesso numero di titoli mondiali, due a testa. Sono in molti gli addetti ai lavori che iniziano a mettere in dubbio la superiorità prima indiscutibile di Schumacher sul suo rivale e si vocifera che forse potrebbe non essere l'uomo giusto per riportare il titolo a Maranello.

Questa volta Ferrari si presenta ai blocchi di partenza alla pari con le Frecce d'Argento e questa condizione abbinata allo stato di grazia di Schumacher permette alla Rossa di dominare l'inizio della stagione, vincendo i primi 3 gran premi dell'anno e addirittura 5 dei primi 8.



Dopo l'ottava prova del mondiale, a Montreal, Michael conduce la classifica con largo margine: 22 punti di vantaggio su Coulthard e ben 24 su Hakkinen, il suo più accreditato rivale per il titolo. Arriva però l'estate e la riscossa McLaren, favorita anche da due incidenti al via che coinvolgono la Ferrari di Schumacher consecutivamente in Austria e nella sua Germania e dal ritiro in Francia per la rottura del propulsore. All'Hungaroring (gara numero 12) le Frecce d'Argento compiono un clamoroso e inaspettato doppio sorpasso, scavalcando la Rossa nella classifica costruttori e Michael in quella piloti.

Tutti i dubbi sul tedesco e la Ferrari di inizio stagione riemergono con forza in Belgio. Sulla pista che corre lungo le Ardenne va in scena il duello più iconico della loro rivalità e anche uno dei più celebri sorpassi nella storia della F1. Dopo aver subito diversi sorpassi da Schumi quell'anno (in Brasile e al Nurburgring) sulla pista amata dal tedesco il finlandese si supera e a pochi giri dalla fine scavalca in un colpo solo Schumacher e la BAR del doppiato Zonta in fondo al rettilineo del Kemmel, una manovra così descritta dallo stesso Hakkinen: "Mentre mi avvicinavo all'Eau Rouge, ero proprio dietro a Michael. Appena ho curvato, ogni fibra del mio corpo mi implorava di alzare il piede. Decisi di contare fino a 3, obbligandomi a tenere il piede sul pedale dell'acceleratore mentre contavo, sapendo che nel momento in cui fossi arrivato a 3 avrei già percorso la curva in pieno oppure sarei già stato nelle barriere. Non c'era nessuna via di mezzo, di quello ero sicuro al 100%". Schumacher sarà più forte anche di questo colpo, per molti da KO, vincendo i successivi tre gran premi e chiudendo - stavolta lui - ancora una volta a Suzuka i giochi per il titolo l'8 ottobre, una mattina indimenticabile in Italia, che metteva fine a 21 anni di delusioni riportando "i colori dell'arcobaleno sulle insegne del Cavallino Rampante" come disse allora il telecronista per la Rai Gianfranco Mazzoni.



Una rivalità lunga undici anni: 1991-2001

Liberato dall'ossessione mondiale Schumacher domina letteralmente la stagione 2001 infilando 9 vittorie e 10 pole position e conquistando il secondo mondiale con la Rossa, il quarto della sua carriera e proseguendo in quello che sarà un cammino incontrastato (o quasi) fino al 2004, che consegnerà Michael e la Ferrari alla storia di questo sport come una delle squadre più forti di sempre. In tutto questo Mika Hakkinen vive invece un 2001 durissimo e in un vortice di rotture meccaniche ed errori concluderà il campionato solo al quinto posto, mai in lotta per il titolo e ben lontano non solo da Schumacher ma anche dal compagno David Coulthard. Due sole vittorie in quella che sarà infatti l'ultima stagione al volante per Mika Hakkinen, una "pausa" che diventerà poi un definitivo addio alle corse, mondo che saluta con una vittoria sul prestigioso catino di Indianapolis, nel penultimo GP della sua carriera. La storia sportiva di Michael andrà avanti (come sta Schumacher dopo l'incidente sugli sci?) ma insieme i due talenti hanno scritto alcune delle pagine pù intense di questo sport, traghettando la categoria nel nuovo Millennio, quello nel quale la Formula 1 è diventato uno sport sempre più globale, inferiore come numeri solo al pallone. Molto di questo merito è anche loro, di Michael e Mika.