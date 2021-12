Ci hanno rubato un Land Rover Discovery Sport: come difendersi dai furti?

L'articolo che state per leggere nasce da una storia personale, motivo per cui in questa prima parte userò in via eccezionale la prima persona al posto della classica terza. Nella notte fra il 14 e il 15 dicembre 2021 a mio padre è stata rubata l'auto, un Land Rover Discovery Sport del 2017, un eccellente esemplare con motore 2.0 TD4 da 180 CV e cambio automatico tenuto in maniera perfetta, maniacale. Tralasciando la questione etica della vicenda, con la vettura portata via da un parcheggio pubblico posto al di fuori di un grande e famoso ospedale del sud Italia (dove di certo le persone non vanno a divertirsi ma per risolvere seri problemi di salute), l'auto è stata ritrovata dai Carabinieri la sera stessa del giorno del furto a circa 70 km di distanza dal luogo del fatto, senza evidenti danni esterni (fatta eccezione per il finestrino rotto sul lato conducente) ma con tutta l'elettronica dell'abitacolo asportata, dal navigatore centrale alla console superiore per la gestione del tetto panoramico.

Non sappiamo se i ladri avessero intenzione di fare altro con la vettura o se avessero bisogno soltanto delle componenti elettroniche, di certo questa storia ci ha fatto venire voglia di scoprire i dati aggiornati sui furti in Italia, per quanto per conoscere la panoramica generale sul 2021 ci vorrà ancora qualche mese.



È la Fiat Panda l'auto più rubata d'Italia

L'ultimo rapporto di LoJack relativo al 2020 parla di 102.708 furti, con il solo 38% di auto recuperate dalle forze dell'ordine. 66.110 furti sono stati relativi ad autoveicoli, 2.687 invece sono stati i SUV rubati, mentre con i motoveicoli si è arrivati a 25.273 furti, con i van a 6.203 e con i mezzi pesanti a 2.435.

Bisogna dire che i van vengono ritrovati nel 49% dei casi, mentre con i mezzi pesanti si ritrova il veicolo solo nel 28% dei casi. Guardando nello specifico ai SUV, vista l'introduzione di questo articolo e i furti in costante crescita in questo segmento, secondo i dati più recenti a disposizione sarebbe il Nissan Qashqai il più rubato fra tutti, mentre il Land Rover Range Rover si trova al secondo posto prima della Hyundai Tucson.

La classifica continua con Toyota Rav4, Kia Sportage, Range Rover Evoque e BMW X1. Guardando all'intero mercato delle auto, la Fiat Panda è ancora la regina assoluta dei furti, seguita da Fiat 500X e Toyota Rav4. E ancora abbiamo la Fiat 500, la Nissan Qashqai e la Fiat 500L, Jeep Renegade, Toyota CHR, Lancia Ypsilon e Citroen C3.

Fra i brand, Fiat è stabile al primo posto, la Top 10 continua poi con Toyota, Volkswagen, Renault, BMW, Peugeot, Ford, Audi, Land Rover e Nissan. Una volta rubate, le vetture vengono solitamente spostate verso i mercati esteri (in particolare Europa dell'Est e Afrida del Nord).

Dopo cinque anni di flessione negativa costante, a tutto vantaggio di noi automobilisti, a partire dal 2019 la curva dei furti è tornata a salire nel nostro Paese, con l'Italia diventata la nazione peggiore del vecchio continente - con 450 denunce per furto di vetture in arrivo ogni giorno sulle scrivanie dei nostri Carabinieri.



Le zone più pericolose d'Italia

Ovviamente ci sono delle aree del Paese più colpite di altre, è allarme ad esempio in regioni come la Campania, la Puglia, la Sicilia, la Lombardia e il Lazio.

Guardando in particolare ai SUV, rappresentano il 51% dei furti totali in Puglia, segue il Lazio con il 43%, la Lombardia con il 40% e la Campania con il 31% - con le vetture che spesso vengono ritrovate nella zona di Cerignola, anche se rubate al nord (è successo anche al nostro Discovery Sport, sparito da San Giovanni Rotondo e ritrovato nelle campagne di Cerignola, bloccato nel fango). LoJack dispensa spesso consigli su come difendersi dai furti, anche se a volte contro i professionisti del settore è davvero difficile proteggersi in modo efficace. Secondo la società, che ogni anno raccoglie dati importanti sui furti d'auto, bisogna fare attenzione alle soste brevi, mai fidarsi a lasciare la vettura accesa con le chiavi inserite o all'interno dell'abitacolo.

Bisogna poi fare sempre attenzione a chiudere finestrini e tettuccio, a non lasciare l'auto di notte in parcheggi isolati o incustoditi, verificare all'occorrenza la posizione del veicolo tramite un dispositivo GPS, fare attenzione al corretto funzionamento della Smart Key, affidarsi a sistemi antifurto all'avanguardia e tecnologicamente avanzati, proteggere sempre la chiave elettronica in un Card Protector. È cosa buona e giusta anche diffidare da zone in cui a terra si trovano frammenti di vetro, segno di un'area a rischio furto o vandalismo, e parcheggiare sempre in posti diversi, così da non dare modo ai ladri di organizzarsi. Raccomandazioni classiche che purtroppo a volte non bastano.



Esistono poi sistemi di antifurto meccanici che potrebbero scoraggiare i malintenzionati, anche se un minimo di rischio lo correremo sempre. Fate attenzione soprattutto se viaggiate in regioni "rosse" e se avete fra le mani uno dei modelli più ambiti dai ladri. Di certo uno degli strumenti più efficaci per il ritrovamento del mezzo è il nostro fidato GPS, che ha aiutato anche noi nella localizzazione del Discovery Sport (pur essendo un sistema basilare e non particolarmente avanzato. A tal proposito ecco cinque localizzatori GPS da comprare senza spendere un capitale), scegliete dunque soluzioni hi-tech schermate che permettano la localizzazione h24 del mezzo.



Magari è superfluo ricordarlo ma è anche fondamentale avere un'assicurazione che copra il furto, così da recuperare buona parte del denaro investito nel peggiore dei casi oppure avere le riparazioni coperte in caso di ritrovamento in buone condizioni.

Si tratta purtroppo di una continua corsa agli equipaggiamenti tecnologici più avanzati, sia da parte dell'industria che dei malintenzionati, nella speranza che un giorno si possa davvero arrivare a un metodo efficace contro ogni tipo di furto (leggi anche: così le auto del futuro possono fermare i ladri). Con l'elettronica sempre più presente a bordo delle auto però, e dunque la possibilità di sfidare hardware e software, la sicurezza assoluta è sempre più un'incognita.