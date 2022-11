A Roma per il gran finale del CUPRA Padel Tour 2022

Dopo la nostra esperienza a Milano Marittima lo scorso maggio, dove con CUPRA abbiamo potuto metterci alla prova sui campi da padel del MarePineta Sporting Club Tennis attraverso un combattuto torneo tra giornalisti, il brand di Martorell ci ha invitato questa volta ad assistere alle finali del torneo di padel per amatori più famoso d'Italia, il CUPRA Padel Tour 2022.

Nella magnifica cornice di Villa Pamphili a Roma, oltre ad aver partecipato a un pomeriggio di gioco con gli istruttori e i nostri colleghi della stampa, abbiamo assistito alla presentazione del tabellone delle finalissime maschili e femminili.



CUPRA x padel

61 tappe, più di 6.000 giocatori, un successo (per la seconda volta di fila) davvero clamoroso per il torneo creato dal brand catalano. Le fasi finali, tenutesi a Roma presso i campi padel di Villa Pamphili Padel Club, ha portato verso la capitale più di 200 amatori - tutti a bordo di vetture CUPRA messe a disposizione da 45 CUPRA Garage che si sono sfidati per aggiudicarsi l'ambito trofeo.

Il brand spagnolo si è ormai indissolubilmente legato al padel, sport in cui si ritrova per dinamicità, inclusività e soprattutto per una base di utenti estremamente giovane.

Non a caso Pierantonio Vianello, brand manager di CUPRA Italia, è più che orgoglioso di affermare che "CUPRA sta al padel come il Padel sta a CUPRA", il marchio infatti è riuscito a interpretare magnificamente i nuovi concetti di modernità e contemporaneità, decidendo di associarsi a un movimento su cui molti all'inizio non avrebbero scommesso.

Nuovo brand, nuovo sport, ed entrambi super vincenti: i centri padel infatti sono passati da 46 a ben 76 in soli due anni, nello stesso tempo però le vetture del marchio di Martorell hanno totalmente stravolto il mercato.



Elettrificazione, sportività e dinamismo

CUPRA ha fatto un'evoluzione immensa, trasformandosi e proponendosi come qualcosa di nuovo e fresco grazie a un piano di comunicazione impeccabile. Si va oltre alla semplice tecnica dell'automobile, la casa di Martorell ha infatti puntato dritto al cuore dei suoi clienti - o CUPRA Tribe - regalando un senso di appartenenza mai visto prima.

Si potrebbe ridurre il tutto a un fenomeno "lifestyle" ma non sarebbe del tutto corretto, la formula segreta che ha permesso a CUPRA di abbattere addirittura Abarth nella categoria di customer base più giovane è la stessa che ha permesso al padel di esplodere in un Paese come il nostro dominato principalmente dal calcio.

Dal lancio nel 2018 questa giovane casa automobilistica ha già presentato sul mercato ben 5 modelli, con Ateca da apripista, di cui due "nativi" che portano il nome di Formentor e Born.

La prima, best seller incontrastato che abbiamo avuto modo di provare in svariati test drive (alla guida della nuova SEAT Ateca FR), è oggi proposta in ben 11 allestimenti e 5 motorizzazioni.

Alle finali di Roma abbiamo trovato anche l'ultima arrivata CUPRA Formentor VZ5 Taiga Greycon motore 2.5 TSI da 390 CV, un modello a tiratura limitata di 999 esemplari che vi abbiamo raccontato in questo speciale dedicato: Alla guida della nuova CUPRA Formentor VZ5 Taiga Grey.

Tra le auto esposte abbiamo anche avuto modo di riprovare brevemente la variante più pepata di CUPRA Born denominata e-boost, equipaggiata con un motore elettrico da 231 CV e 310 Nm di coppia e con una batteria da 77 kWh.

Tra le novità segnaliamo anche un ampliamento molto interessante della gamma CUPRA Leon: in arrivo c'è infatti il mild-hybrid 48 V con 1.5 TSI da 150 CV, è già possibile ordinarlo e grazie a un prezzo di partenza di soli 28.000 euro sarà sicuramente un altro punto in più sul tabellino degli spagnoli.