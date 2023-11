I ricambi auto diventano express: apre il nuovo centro italiano di Renault

Solitamente su queste pagine ci focalizziamo su prodotti e servizi: testiamo le nuove auto in anteprima, proviamo nuovi servizi di ricarica elettrica e potremmo continuare a fare altri esempi. Questa volta invece, grazie a Renault, abbiamo sperimentato un evento diverso: siamo stati all'inaugurazione di un centro di distribuzione.

Nello specifico parliamo del nuovissimo Centro di Distribuzione Europeo del Gruppo Renault che invierà pezzi di ricambio dei suoi quattro brand (Renault, Dacia, Alpine e Mobilize) in tutta Italia e in Svizzera.

Un centro logistico nevralgico situato a Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza, costruito da zero appositamente per adeguarsi ai bisogni della mobilità odierna, sfruttando tutte le ultime tecnologie del settore con standard di sicurezza di altissimo livello.



Un centro all'avanguardia dopo 50 anni di San Colombano

Per il Gruppo Renault si tratta di un investimento storico, a 50 anni dall'apertura del precedente Centro Ricambi di San Colombano, non più in grado di sorreggere il fabbisogno odierno del gruppo. Ampliato più volte nel corso degli anni, il precedente centro presentava anche criticità di livello pratico, con altezze da terra irregolari dai 7,5 ai 9 metri. Il nuovo centro di Castel San Giovanni arriva a 14 metri di altezza complessiva, 12 metri l'altezza massima di stoccaggio, regolare per tutta la grandezza del magazzino - che vanta una superficie totale di oltre 29.000 mq.

Può ospitare fino a 65.000 referenze, in arrivo quotidianamente dalla Francia, significa che da questo mese di novembre 2023 il servizio di fornitura ricambi del Gruppo Renault subirà un notevole miglioramento nel nostro Paese. Per i clienti del gruppo significa ricevere in maniera più tempestiva i pezzi di ricambio, dunque avere la vettura riparata in minor tempo: tutto questo è coerente con la filosofia Time for Quality Life del Gruppo Renault, che al centro pone il comfort del cliente e il benessere dei dipendenti.

La nuova struttura, infatti, presenta un impianto di climatizzazione di ultima generazione che permette di avere ambienti riscaldati l'inverno e raffrescati l'estate, un dettaglio che potrebbe sembrare scontato ma che in aziende di logistica non lo è affatto. I dipendenti possono anche contare su oltre 600 mq di spazi sociali che comprendono un ristorante aziendale operativo durante tutti i turni lavorativi, ampie sale break, sale riunioni dotate di sistemi multimediali e una sala polivalente da 500 mq per le pause dei dipendenti - dov'è possibile trovare anche tavoli da ping-pong e calcio balilla.



L'uomo al centro di tutto

Il funzionamento del centro logistico è automatizzato per tutto ciò che riguarda la gestione dei colli (in entrata e in uscita) e degli scaffali, poi però circa 45 dipendenti (tra fissi e stagionali) completano l'opera guidando i muletti e spostando fisicamente i pezzi di ricambio da un punto all'altro. Mentre altre realtà logistiche possono essere avvantaggiate da colli tutti uguali oppure di dimensioni compatte, il Gruppo Renault ha dovuto tenere a freno la robotizzazione per via di colli tutti diversi, del resto un'automobile è formata da migliaia di elementi di varia natura.

Nel nuovo centro di distribuzione è possibile trovare di tutto, dalle singole viti ai parabrezza, passando ovviamente per le batterie di avviamento, cofani e portiere, airbag, vernici e qualsiasi altra cosa vi venga in mente. Tutto a esclusione delle batterie di trazione: le batterie agli ioni di litio delle auto Full Hybrid, Plug-in Hybrid e Full Electric necessitano di standard di sicurezza molto particolari e di vasche per la soppressione degli incendi, il Gruppo Renault infatti le conserva in un impianto apposito in Emilia-Romagna.



Anche gli airbag, presenti però a Castel San Giovanni, hanno bisogno di una sala di stoccaggio separata dal resto del magazzino poiché considerati elementi in grado di esplodere; stesso trattamento viene riservato alle vernici, ai solventi, agli olii. Questi ultimi sono stoccati in una speciale area che, in caso di incendio, può riempirsi di schiuma in appena 3 minuti, al di sotto inoltre esiste una vasca di raccolta che evita agli agenti inquinanti e corrosivi di finire nel terreno.

Il Gruppo Renault non ha lasciato nulla al caso, neppure la gestione energetica: il tetto totalmente piatto della struttura è stato imbottito di pannelli fotovoltaici, così che il 40% di tutta l'energia necessaria al funzionamento dell'intera struttura arrivi in forma sostenibile dal sole (in totale parliamo di un fabbisogno energetico pari a quello di 1.100 famiglie in un anno). Ciliegina sulla torta, il nuovo polo logistico del Gruppo Renault vanta anche una certificazione BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), un metodo di valutazione e certificazione dello sviluppo sostenibile degli edifici che ha assegnato all'impianto il grado di Excellent.



Verso un servizio post-vendita "phigital" (sia fisico che digitale)

Un passo verso un futuro che vedrà sempre più il cliente al centro di tutto. Per Renault non è una frase fatta ma una vera e propria filosofia: come detto sopra il tempo di ognuno di noi è denaro, è terribilmente noioso perdere ore preziose lottando con le officine oppure aspettando tempi biblici per ottenere i pezzi di ricambio.



Il gruppo francese vuole semplificare tutto permettendo al cliente di prendere appuntamenti online direttamente dal divano (tramite sito oppure app), di richiedere un servizio di car valet qualora non si voglia andare fisicamente in officina, di depositare la propria vettura presso un centro assistenza a qualsiasi ora. In questo caso, presso i centri autorizzati, sarà possibile affidare la chiave a un armadietto automatizzato 24 ore su 24, sarà poi il personale a occuparsi della vettura negli orari di apertura per riconsegnarla il prima possibile a lavoro eseguito.

Per il Gruppo Renault inizia così una nuova era dell'Aftersolution, l'ennesimo tassello che si aggiunge al mosaico più grande chiamato Renaulution (Renault tra realtà e metaverso), il piano rivoluzionario voluto fortemente dal CEO Luca De Meo.