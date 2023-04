La nuova Renault Clio vista a Milano: solo 4,1 litri di benzina per 100 km

Nata nel 1990 al Salone dell'Automobile di Parigi, la Renault Clio è oggi un'ultra trentenne che non ha certo voglia di andare in pensione (oltre 30 anni di Renault Clio, il nostro speciale per ricordare i bei vecchi tempi), anzi... grazie agli aggiornamenti del marchio francese è più dinamica che mai, come abbiamo potuto vedere con i nostri occhi agli East End Studios di Milano.

Anche se non possiamo parlare di una vera e propria "sesta generazione", siamo in ogni caso di fronte a un interessante restyling della quinta generazione di Renault Clio, quella cioè che ha offerto ai clienti europei per la prima volta una soluzione Full Hybrid - una tecnologia fiore all'occhiello di Renault che sarà punto nodale anche della Nuova Clio 2023 (proviamo la Renault Clio E-Tech Hybrid 2020).



Una tecnologia Full Hybrid super efficiente

Mettiamo subito le mani avanti, il Full Hybrid sarà solo una delle soluzioni possibili a bordo di Nuova Clio 2023, come vedremo fra pochissimo, la Nuova Clio E-Tech Full Hybrid 145 sarà comunque la punta di diamante dell'offerta grazie alla sua eccellente efficienza. La sua architettura ibrida prevede un motore termico a benzina 4 cilindri da 1,6 litri e 69 kW/94 CV associato a due motori elettrici e a una batteria da 1,2 kWh. Nello specifico i due propulsori elettrici sono: un e-motor a tutti gli effetti da 36 kW e uno starter ad alta tensione HSG da 18 kW. La potenza combo dell'intero sistema è di 145 CV, c'è dunque stato un salto di 5 CV rispetto alla generazione precedente.

La trasmissione ha 4 rapporti per il motore benzina e 2 rapporti per il motore elettrico principale, la nuova Clio E-Tech Full Hybrid 145 può dunque contare su 14 combinazioni di funzionamento tra motore termico e motore elettrico per un rendimento energetico super ottimizzato. Secondo la casa francese il risparmio sul carburante può arrivare fino al 40% rispetto ai classici motori termici in ambito urbano, inoltre le emissioni non vanno oltre i 93 grammi/km. Parlando di consumi, siamo a 4,1 litri/100 km dichiarati, del resto grazie al motore elettrico è possibile viaggiare a zero emissioni per circa l'80% del tempo in città, a tutto vantaggio del nostro portafogli e dell'aria che respiriamo.



Non solo Full Hybrid

Come anticipato sopra però la soluzione E-Tech Full Hybrid non sarà la sola a listino. Renault ha pensato di proporre la TCe 90 con motore turbo benzina a 3 cilindri da 90 CV, l'SCe 65 con motore 1.0 SCe aspirato a 3 cilindri per abbassare il prezzo d'attacco della gamma, il diesel dCi 100 per dare modo alle flotte di investire in una nuova Clio capace di macinare tantissima strada senza alcun problema, infine c'è anche il TCe 100 GPL, che grazie ai suoi due serbatoi distinti può offrire oltre 1.000 km di autonomia con un pieno di benzina e GPL. Questa versione offre 170 Nm di coppia già da 2.000 giri/min, è però la E-Tech Full Hybrid la più performante in assoluto: non solo ha 145 CV, il solo motore elettrico ha 200 Nm di coppia, il divertimento alla guida è dunque assicurato.



Al di là delle motorizzazioni, la nuova Clio 2023 porta con sé un sacco di novità estetiche. Il frontale è stato del tutto rinnovato, può contare su linee tese e sfaccettate, è più moderno e dinamico, inoltre sfoggia la losanga del nuovo corso Renault - che comprende Mégane E-Tech Electric, Austral ed Espace (la nuova Espace vista a Parigi).

Da queste vetture appena nominate la Clio 2023 eredita anche l'allestimento Esprit Alpine, che assieme al livello Techno include una lama aerodinamica che trae ispirazione dal mondo del motorsport. Renault ha aggiornato anche la firma luminosa: parliamo del primo veicolo della Nouvelle Vague a presentare la nuova visual identity che trae ispirazione dal logo, con luci diurne LED verticali a forma di mezza losanga.

Profondamente rivisto anche il posteriore, con il paraurti che ora è costellato di prese d'aria aerodinamiche che danno un'impressione visiva di maggiore ampiezza, i fari posteriori inoltre ora incorporano lenti trasparenti di cristallo. Sette le tinte carrozzeria disponibili con questo modello, con i cerchi da 16" oppure da 17" a seconda dell'allestimento. Nonostante le novità nuova Clio 2023 mantiene quasi invariate le dimensioni esterne: 4.053 mm di lunghezza, 1.988 mm di larghezza e 1.439 mm di altezza.

Il marchio francese ha poi posto grande attenzione alla sostenibilità dei materiali interni, con tessuti più responsabili ottenuti per il 60% da fibre di origine biologica, a base di cellulosa di legno. Questo particolare materiale viene chiamato TENCEL ed è prodotto dall'austriaca Lenzing. Nuova Clio inoltre non ha a bordo alcuna pelle d'animale, questa è stata sostituita da un tessuto misto spalmato granulare chiamato TEP, costituito da fibre di origine biologica e fibre di poliestere che richiedono meno acqua ed energia per la tintura rispetto alle fibre colorate con processi convenzionali.



Il grande assente: OpenR Link

Chiudiamo infine con la nuova plancia di Clio 2023: purtroppo, per nostra grande delusione, non abbiamo a bordo il sistema OpenR Link con Android Automotive di Mégane E-Tech, Austral ed Espace. La presenza di questo infotainment avrebbe fatto fare alla vettura un salto qualitativo sorprendente, parliamo però di un aggiornamento della quinta generazione e dunque troviamo il classico Renault EASY LINK su tutti gli allestimenti, con schermo da 7" o 10" a seconda della versione.

Un software di "vecchia" generazione che però guadagna la possibilità di aggiornarsi OTA e far funzionare Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless, del resto nuova Clio guarda a un target estremamente giovane, agli Under 35 che della smartphone replication fanno quasi una loro ragione di vita.

La mitologica Clio dunque si aggiorna ma l'amore per questa vettura compatta che ha segnato diverse generazioni nel corso della sua storia resta invariato. Solo in Italia il marchio francese ha venduto 1,6 milioni di unità in 33 anni di attività, a oggi sono 400.000 le Clio che circolano attivamente nel nostro Paese - e molte altre se ne aggiungeranno con l'arrivo di questo restyling nelle concessionarie.

A tal proposito gli ordini verranno aperti a maggio 2023, le prime consegne invece sono programmate per settembre 2023. Cosa manca? Beh ve ne sarete accorti: i prezzi. Il marchio francese non ha purtroppo comunicato i prezzi di listino per l'Italia, li conosceremo solo prossimamente - rimanete sintonizzati dunque per eventuali aggiornamenti.