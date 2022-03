Abbiamo visto Renault Austral 2022 a Parigi: motori e tecnologie del C-SUV

Renault è sicuramente entrata in una nuova fase della sua storia. Con l'arrivo di Luca De Meo in cabina di comando, l'approccio del marchio francese nei confronti del mercato è cambiato e si nota una spiccata voglia di raggiungere quanto prima un futuro fatto di veicoli efficienti, costruiti attorno al cliente e ai suoi bisogni.

Grande espressione di questo nuovo corso è la Mégane E-Tech (guidiamo la nuova Mégane elettrica), che abbiamo guidato fra le colline dell'Andalusia con estrema soddisfazione (e non è un caso se la vettura ha tallonato la Kia EV6 al Car of the Year 2022), il secondo tassello della Renaulution si chiama però Austral, un SUV di segmento C che non supera i 4,51 metri di lunghezza, non va oltre 1,83 metri di larghezza e garantisce comunque un sacco di spazio agli occupanti, con un'altezza di 1,62 metri.

Il suo passo è di 2,67 metri, Renault Austral va però ben oltre queste sterili cifre. Si è mostrata sin da subito come una vettura dal carattere ben definito, seppur nata da tecnologie condivise ma perfettamente scalabili e adattabili.



La forma finale di Renault Austral 2022

Una volta rimosso il velo, Austral si è mostrato a noi nella sua forma definitiva, rivelando inoltre una speciale versione Esprit Alpine realizzata in collaborazione con il celebre marchio sportivo del Gruppo Renault.

Una variante top di gamma offerta in un esclusivo colore Satin Shale Grey che vuole donarle un look più sportivo. Austral si fa notare anche per via di una configurazione bi-color davvero funzionale, per un design generale più aggressivo rispetto ai precedenti SUV Renault (se pensiamo al Kadjar che in qualche modo va a sostituire, ci troviamo a parlare di tutt'altra linea d'onda). Ovviamente in un prodotto simile, con il mercato ormai saturo all'inverosimile, è difficile reclamare un'originalità assoluta, abbiamo però apprezzato moltissimo le firme luminose di Austral, sia all'anteriore che al posteriore, curate sin nei minimi dettagli dal marchio francese. La piattaforma CMF-CD, che abbiamo visto isolata da tutte le altre componenti, sembra molto leggera e allo stesso tempo solida, capace di mantenere sotto controllo il peso: con la variante di partenza a 12 V siamo a 1.400 kg, il che non è affatto male per un prodotto di questo calibro.

A proposito di volt, entriamo subito nel merito dell'offerta partendo dalle motorizzazioni di nuovo Austral - aspetto molto atteso da tantissimi utenti, vista la segretezza tenuta da Renault fino ad ora.



I motori di nuovo Austral

Nuovo Austral si presenta in tre varianti ibride: Micro 12 V, Mild 48 V e Full. Non è prevista alcuna variante 100% elettrica, non avremo il Plug-in Hybrid, dunque chi aspettava questa soluzione rimarrà certamente deluso.

È quasi superfluo dire che la variante Full Hybrid è forse quella più interessante, anche perché è la più efficiente in termini di consumi ed emissioni di CO2. Questa nuova motorizzazione prevede un propulsore termico da 1.2 litri 3 cilindri da 96 kW e 205 Nm di coppia, accoppiato a un interessante motore elettrico da 50 kW e 205 Nm di coppia. Abbastanza grande la batteria, per essere un Full Hybrid ovviamente: abbiamo 1,7 kWh a 400 V. Il sistema è tarato per funzionare con un cambio automatico a 7 rapporti (2 elettrici, 5 ibridi), ottimizzati per erogare fino a 350 e 410 Nm di coppia combo. Non abbiamo ancora guidato la vettura, Renault però promette più potenza, ripartenze fluide, accelerazioni decise (nonostante i cambi di marcia), con il motore termico che dovrebbe lavorare sempre ai migliori regimi possibili.



Disponibile nei tagli da 160 e 200 HP, il nuovo Austral E-Tech Hybrid garantisce uno scatto da 80 a 120 km/h in appena 5,9 secondi (6,8 secondi nella variante da 160 CV), reso ancora più completo da un sistema di frenata rigenerativa automatico e una batteria capace di ricaricarsi da sola in fase di marcia (anche perché non essendo Plug-in è impossibile prendere corrente elettrica da un cavo esterno).

Secondo i dati Renault, questa tecnologia permette di utilizzare l'elettricità (come aiuto) nell'80% dei percorsi cittadini, permettendo così un risparmio del 40% sul carburante nel ciclo urbano in confronto ad altre vetture solo termiche. I consumi si attestano infatti attorno ai 4,6 l/100 km con 105 g/km di CO2.



Chi vuole provare una tecnologia ibrida differente, a listino trova il nuovo Mild Hybrid Advanced, una motorizzazione inedita e ancora mai vista nella line-up E-Tech di Renault. Abbiamo un motore 1.2 litri 3 cilindri turbo come base e poi uno starter a 48 V, associato a una batteria di piccole dimensioni, utile nelle partenze da fermi e nelle accelerazioni. In questo caso la potenza erogata è di 130 CV con trasmissione manuale e buona parte della coppia che arriva dal motore elettrico a bassi regimi e dal turbo a regimi più alti.

In questo caso il marchio francese promette un consumo pari a 5,3 l/100 km e 123 g/km di CO2, dunque anche se non è una soluzione Full Hybrid resta molto efficiente e funzionale. Chiudiamo infine con una terza soluzione: in questo caso abbiamo un motore termico da 1.3 litri a 4 cilindri turbo a iniezione diretta, già visto su altri veicoli Renault. Sviluppato in collaborazione con Daimler, questo propulsore è assistito da uno start a 12 V e una piccola batteria agli ioni di litio. Eroga 140 oppure 160 CV a seconda della versione, con cambio manuale (solo 140 CV) oppure con cambio automatico X-TRONIC (140 e 160 CV).

Con la variante da 160 CV 12 V abbiamo una coppia massima di 270 Nm già disponibile fra 1.600 e 3.250 giri/min, con consumi che si attestano sui 6,2 l/100 km e 136 g/km di CO2. È una variante sicuramente potente e divertente, allo stesso tempo però è la meno ibrida delle tre motorizzazioni, motivo per cui consuma e inquina leggermente di più.



Quattro ruote sterzanti e tecnologia Next Gen

Al di là delle motorizzazioni, nuovo Renault Austral offre diverse soluzioni tecnologiche: una di queste è il 4CONTROL Advanced, affiancato alla modalità MULTI-SENSE che già conosciamo bene. Di fatto con il 4CONTROL Advanced abbiamo le quattro ruote sterzanti, che dovrebbero aumentare il comfort, l'agilità e le performance.

Il sistema a quattro ruote sterzanti permette di ruotare in maniera differente le ruote posteriori da quelle anteriori, così da aumentare il grip su tutte le superfici, anche quelle più sconnesse. Ora l'angolo sterzante delle ruote posteriori è di ben 5 gradi, superiore ai precedenti 3,5 gradi dei modelli precedenti, inoltre Austral permette un raggio di sterzata che è persino superiore a moltissime city car: 10,1 metri. Poc'anzi abbiamo nominato il MULTI-SENSE perché le quattro ruote sterzanti lavorano in simbiosi con le varie modalità di guida, che ora diventano 13 rispetto alle precedenti 3. 4CONTROL aumenta di sicuro la sicurezza e la tenuta di strada di Austral, il C-SUV francese però anche molti altri sistemi: sono 32 gli ADAS che si possono avere sulla vettura, ben più dei 26 disponibili su Mégane. Sempre in confronto a Mégane E-Tech, Austral vanta un head-up display di nuova generazione: Renault ha finalmente messo da parte il vetro meccanico al di là del volante ed è passata a un sistema più performance, con le informazioni proiettate direttamente sul parabrezza.



In totale abbiamo una superficie head-up da 9,3" che mostra velocità istantanea, ADAS attivi, alert di velocità e navigazione. Fra i sistemi di assistenza alla guida spicca poi il nuovo Active Driver Assist, che come su Mégane E-Tech sfrutta elementi del mondo reale (letti attraverso le mappe e il GPS) per adattare la velocità di crociera al contesto.

Un Cruise Control Adattivo semplice riesce a frenare in caso un'altra vettura stia andando più lentamente davanti a noi, Active Driver Assist in più riesce a frenare in prossimità di curve e rotatorie, adattando l'andatura anche alle condizioni della strada, non solo al traffico. Una tecnologia (o meglio, un insieme di tecnologie) che solitamente si trova su vetture di segmento superiore. Ovviamente a bordo troviamo anche diversi sistemi di protezione passiva, pensiamo ad esempio ai 7 airbag di bordo, uno dei quali scoppia fra i due passeggeri anteriori.



Un sistema pronto per il futuro

Chiude infine la carrellata di tecnologie disponibili su Austral uno dei pezzi chiave dell'offerta: il sistema OpenR Link basato su Android Automotive. Lo abbiamo già provato su Mégane E-Tech, anche se ne abbiamo avuto solo un assaggio, e subito ci siamo resi conto che Renault ha colmato tutte le lacune degli anni passati e dei modelli attuali.

Oggi l'infotainment del brand francese è non solo al passo coi tempi, è anche proiettato al futuro grazie alla possibilità di scaricare aggiornamenti OTA: OpenR Link è dotato di una scheda SIM virtuale (fornita da Orange) che vi permette di accedere a tutte le info in tempo reale riguardanti la navigazione e scaricare eventuali aggiornamenti di sistema. Fra le note dei comunicati ufficiali di Austral si legge che SIM e piano 4G sono inclusi con l'acquisto dell'auto e funzionano per cinque anni gratuitamente, oltre questa data si può stipulare un abbonamento oppure sfruttare il WiFi del vostro telefono, utilizzando la suite di Google per scaricare nuove app. Allo stesso modo potete sfruttare Android Auto oppure Apple CarPlay, che di default sfruttano i dati del vostro piano cellulare.

Al di là di questi dettagli, OpenR Link rende quasi superfluo l'utilizzo della Smartphone Replication perché l'OS stesso è nativo Android 10, potete infatti scaricare app dal Google Play Store (quelle compatibili ovviamente) e utilizzare il grande schermo centrale della vettura come fosse un telefono, dalla navigazione di Google Maps alle app musicali come Spotify.

Renault ha insomma messo una seria ipoteca sul suo futuro, offrendo ai suoi clienti veicoli di nuova generazione colmi delle ultime tecnologie a disposizione (anche alcune che solitamente, almeno fino ad oggi, ritroviamo su auto di categoria superiore) e pronti per affrontare gli anni a venire. Non ci resta che attendere una prova sul campo di Austral, alla ricerca delle medesime ottime sensazioni di Mégane E-Tech.