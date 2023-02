Nuovo Range Rover Velar 2024: benzina, diesel 6 cilindri e PHEV da 64 km

Signore e signori, in città c'è un nuovo Range Rover Velar, con motorizzazioni per ogni esigenza - compresa la Plug-in Hybrid per chi vuole anche prestazioni Full Electric.

A tal proposito le prestazioni elettriche sono state migliorate rispetto al modello precedente e ora è possibile percorrere fino a 64 km WLTP senza consumare neppure una goccia di benzina (reali siamo a 51 km), mentre in precedenza si poteva arrivare a 53 km WLTP.

Le emissioni medie della nuova PHEV si attestano sui 38 g/km di CO2, davvero irrisorie se si utilizza il sistema ibrido con coscienza (perché ovviamente le cose cambiano utilizzando soltanto il motore termico). Prestazioni elettriche migliorate però sono solo l'antipasto di ciò che ci riserva il nuovo Range Rover Velar 2024.



Nuovo Range Rover Velar P400e

Nuovo Range Rover Velar è disponibile con un avanzato sistema Plug-in Hybrid P400e che combina un motore elettrico da 105 kW a un propulsore a benzina Ingenium a quattro cilindri 2.0 litri da 300 CV.

La potenza combinata arriva così a 404 CV con 640 Nm di coppia, dati che si trasformano in un'accelerazione 0-100 km/h possibile in 5,4 secondi e una velocità massima di 209 km/h. Con il solo motore elettrico il nuovo Range Rover Velar può anche viaggiare fino a 140 km/h senza scomodare il potente propulsore a benzina. Tre le modalità di guida, EV per viaggiare a emissioni zero, Hybrid Mode per sfruttare in maniera intelligente entrambi i propulsori di bordo, Save Mode per preservare lo stato di carica della batteria - utile magari quando si è in autostrada e si vuole conservare la carica per quando si entrerà in città. Per essere una Plug-in Hybrid, la potenza di ricarica è davvero alta: in DC si arriva a 50 kW, significa che si va dallo 0 all'80% in soli 30 minuti. A casa sfruttando il caricatore AC da 7 kW è possibile caricare per intero la batteria in due ore e mezzo (la batteria è da 19,2 kWh). La ricarica può anche essere controllata da smartphone grazie alla Remote App, con la quale è possibile anche pre-condizionare l'abitacolo.



Motori Ingenium a benzina e diesel

Sappiamo bene che le auto Plug-in Hybrid non sono adatte a tutti (cosa significa Plug-in Hybrid?), è necessario avere un box con ricarica per sfruttarle al meglio.

Per soddisfare quanto più pubblico possibile nuovo Range Rover Velar è infatti disponibile anche a benzina e diesel con tecnologia MHEV (Mild Hybrid) a 48 V, che sfrutta un generatore/starter integrato a cinghia (BiSG). La versione P250 a benzina mette al vostro servizio un motore quattro cilindri da 2.0 litri che eroga 250 CV e 365 Nm di coppia, un propulsore che accelera da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi. Il diesel D300 invece ha un motore da 3.0 litri a sei cilindri in linea ed eroga 300 CV con 650 Nm di coppia; in questo caso si accelera da 0 a 100 in 6,5 secondi grazie a due turbo sequenziali e un avanzato sistema di post-trattamento, un autentico mostro della strada che però tiene a bada i consumi. Il diesel D300 infatti promette consumi medi pari a 7,2 litri/100 km, il benzina P250 9,3 litri/100 km. Infine completa la gamma il diesel D200: 204 CV, motore 4 cilindri da 2.0 litri MHEV, 430 Nm di coppia. Entrambe le motorizzazioni diesel hanno trazione integrale e cambio automatico a 8 rapporti.



La tecnologia del nuovo Range Rover Velar 2024

Sul fronte tecnologico avremmo da scrivere svariate cartelle: per sintetizzare, nuovo Range Rover Velar 2024 presenta di serie il sistema Adaptive Dynamics che adegua la rigidità delle sospensioni in base alle condizioni di guida, monitora i movimenti delle ruote 500 volte al secondo mentre quelli della scocca 100 volte al secondo.

Configurable Dynamics invece permette al conducente di variare le impostazioni in base alle proprie preferenze tramite il touchscreen Pivi Pro. Le sensazioni di guida sono affidate al sistema di sterzata elettrica assistita (EPAS), mentre il sistema Torque Vectoring by Braking (TVBB), di serie su tutti i modelli, migliora l'agilità dei veicoli. Grazie all'Elegant Arrival è persino possibile abbassare di 40 mm la scocca del Velar per facilitare la salita e la discesa dei passeggeri, mentre l'Auto Access Height abbassa la vettura fino a 1.683 mm per entrare anche in garage dall'altezza limitata.

Il nuovo Range Rover Velar ovviamente non lascia indietro neppure le capacità off-road, i modelli a sei cilindri ad esempio possono contare sull'Active Locking Rear Differential che ottimizza la distribuzione della coppia fra le ruote posteriori. Altri sistemi innovativi del Velar 2024 sono l'All Terrain Progress Control (ATPC), ovvero un Cruise Control a basse velocità che gestisce il veicolo su terreni più impegnativi, il Low Traction Launch che permette di partire dolcemente su superfici a bassa aderenza, l'Hill Descent Control (HDC) che sfrutta l'ABS per controllare la velocità dell'auto su discese ripide.



Nuovo Range Rover Velar 2024 si può già ordinare dall'1 febbraio 2023 con prezzi a partire da 71.100 euro. Potete configurare la vostra vettura sul sito ufficiale Land Rover.