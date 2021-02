Quante auto sono state distrutte nella saga di Fast & Furious?

Iniziata nell'ormai lontano 2001, la saga di Fast & Furious ha saputo regalare agli appassionati di auto in tutto il mondo emozioni e adrenalina per ben due decenni, se contiamo anche Fast & Furious 9 - The Fast Saga che dovrebbe chiudere il cerchio proprio nel corso di questo 2021. Un franchise che al suo arco ha avuto anche diversi spin-off di successo, come Hobbs & Shaw del 2019, una serie animata sviluppata da Universal e DreamWorks più vari cortometraggi, uno dei quali (Los Bandoleros) è stato diretto da Vin Diesel. Oggi ci concentreremo sui primi 7 capitoli, cercando di rispondere a una domanda alquanto curiosa: quanti veicoli sono stati distrutti nella realizzazione della serie? A ciò risponderà InsuretheGap, nota assicurazione britannica che ha rilasciato cifre precise sul numero di vetture distrutte nel corso della saga.



Un esperimento low budget

Quando nel 2000 a Hollywood si è dato vita al primo The Fast and the Furious, senza neppure sapere che avrebbe dato il "la" a una lunga serie di successo, non c'era di certo la volontà di investire molti soldi in un esperimento dalla riuscita incerta. Si è trattato di un vero e proprio test a basso budget, soprattutto se guardiamo a come si sarebbe poi sviluppato il franchise, con sempre più vetture a schermo, molto più chiasso ed effetti visivi più sbalorditivi ed efficaci. La famosa Dodge Charger di Dominic Toretto dell'epoca era davvero una vecchia auto del 1970, piena qua e là di pezzi di ricambio. In totale la produzione ne produsse cinque differenti, tre delle quali erano stunt car. In totale in quel primo film vennero distrutte 78 vetture, tutti rottami che si sono immolati per una giusta causa. La Charger ufficiale di Dom invece si sarebbe salvata, per essere poi rivenduta per 85.000 dollari nonostante fosse un autentico rottame.

Con 2 Fast 2 Furious, le auto devastate in nome dell'arte sono state 130, il vero salto però si è avuto con uno dei capitoli più amati dell'intera saga: Tokyo Drift. Con il terzo capitolo le auto ridotte a brandelli sono state ben 249, segno comunque che la saga aveva ormai raggiunto una sua maturità e poteva contare su budget molto più elevati rispetto alle origini.

249 però non è il record: se con Fast & Furious - Solo Parti Originali c'è stato un piccolo "passo indietro", con 190 auto distrutte, con F&F 5 ci si è preparati al grande salto: dopo le 260 vetture ridotte in pezzi del quinto capitolo si è arrivati ai 350 modelli devastati di F&F 6, il capitolo più distruttivo fra tutti. Il conto dei danni (della "ditta demolizioni", direbbe qualcuno su YouTube...) si ferma con F&F 7 e le sue 230 auto annientate in nome dello spettacolo.



Oltre 2.000 auto distrutte

In totale si parla di ben 1.487 veicoli distrutti. Se aggiungiamo anche le vetture di F&F 8, dell'imminente F&F 9 - The Fast Saga e dello spin-off Hobbs & Shaw superiamo senza problemi le 2.000 unità. Molte di queste vetture ridotte in pezzi sono state poi restaurate per tornare a nuova vita, finendo in collezioni sparse per il mondo. Altre sono addirittura esposte in museo, mentre svariate vetture "zombie" sono rimaste al servizio di Hollywood, che può utilizzarle per ogni evenienza.

Superfluo dire che tutte queste vetture erano considerate già dei rottami prima della loro distruzione, nessuna produzione (per quanto ricca sia) si sognerebbe mai di distruggere dei modelli da collezione; spesso si è trattato di repliche realizzate allo stato dell'arte, curate soprattutto dal reparto scenografico che da quello dei motori. Materiale di scena costruito appositamente per essere distrutto, mettendosi al servizio dello spettacolo e dell'intrattenimento - per renderci felici e appagati in poltrona.