Quando il meteo non perdona: proviamo la Puma ST sulla neve

Sicuramente sarà successo anche a voi, se avete mai programmato un weekend all'insegna dei motori: si organizza un bel giro sui tornanti in montagna, si controlla accuratamente il meteo e una volta completata la checklist di rito si parte. Tutto procede come previsto fino a quando il nuvolone nero che si intravedeva poco prima in lontananza decide di parcheggiarsi proprio sopra alla vostra destinazione, con esiti infausti. Sarà probabilmente destino delle Ford con badge ST che proviamo, ma anche questa volta con Puma ST le cose non sono andate esattamente come programmate.



Gatto delle nevi

Con Fiesta ST e Focus ST abbiamo sperimentato cosa vuol dire guidare forte sul bagnato, ma ancora ci mancava l'esperienza sulla neve, condizione meteorologica completamente diversa e ben più pericolosa.

Eccoci accontentati infatti, dopo aver scatenato il crossover sportivo sulle tortuose strade del Verbano-Cusio-Ossola in modalità Sport e Circuito, siamo incappati in un piacevole imprevisto.

A poco più di 3 km dalla vetta del monte Mottarone, a quota 1492 m s.l.m., abbiamo trovato la strada completamente coperta di neve, le condizioni ideali per testare le Michelin Pilot Alpin 5 con misura 220/40/19 in dotazione sulla nostra Puma ST.

Partiamo col dire che ovviamente la maggior parte del lavoro, oltre alla trazione e alla distribuzione del peso, viene fatto da un buon set di pneumatici invernali e proprio per questo non possiamo che elogiare il notevole prodotto di Michelin.



Utilizzando la modalità comfort - concedendoci solo di disattivare parzialmente l'ESP - Puma si è arrampicata senza sforzi, l'ottimo treno di gomme termiche infatti ha garantito un grip eccezionale anche sui mucchietti di neve più abbondanti.

Impressionante anche la partenza da fermi in salita: modulando l'acceleratore e rilasciando la frizione con il giusto timing la Puma ST non ha trovato alcuna difficoltà a riprendere la marcia. Davvero non male per un crossover cittadino da una tonnellata e mezza.



Lo pneumatico giusto

Questa breve esperienza ci fa fatto ricordare quanto è importante scegliere la gomma giusta durante la stagione invernale, voler risparmiare a tutti i costi su un elemento cruciale come questo può avere ripercussioni anche gravi nel caso dovesse capitare un imprevisto come è successo a noi.

Soprattutto su ruote non catenabili, come con la nostra Puma ST, è importante montare pneumatici di qualità, prodotti oggetto di continui studi da parte dei grandi marchi del settore.

Esistono tool online, come Gripdetective, che permettono di confrontare le migliori gomme M+S in commercio in base alla fascia di prezzo.

Noi, per esempio, siamo più che sicuri che montando uno pneumatico di primo prezzo o con DOT molto vecchio la Puma ST non avrebbe avuto la stessa performance che ha avuto montando le Pilot Alpin 5, correndo grossi rischi soprattutto in discesa.