Quando Lamborghini sfidò Ferrari: dai trattori alle supercar

È sera e Tonino Lamborghini, figlio del grande Ferruccio, ricorda il momento in cui di fronte a un piatto di fumanti tagliatelle al ragù il padre, ancora livido per un acceso diverbio con il Drake, quasi fosse un moderno Giulio Cesare sulle sponde del Rubicone, prese una decisione senza ritorno che cambiò per sempre il mondo dell'automobile.

Con questa scena - se solo il nostro racconto fosse una pièce teatrale - si aprirebbe il sipario, ma è giunto il momento di riavvolgere il nastro della vicenda per capire come si è giunti a quello scambio di battute che, fosse stato narrato da Omero, avrebbe indubbiamente assunto i tratti dell'epica.

Ferruccio è figlio di contadini ma con la straordinaria passione per la meccanica, non a caso i suoi giocattoli preferiti sono da sempre chiavi ed attrezzi di lavoro del padre, un evidente segno premonitore del destino che lo attenderà. Prima della gloria però egli passerà prima attraverso un lavoro con una paga di 60 lire presso un'officina bolognese, poi l'arruolamento nella forze armate durante il secondo conflitto mondiale.



Nasce la Lamborghini Trattori

Al suo ritorno fonda, nel 1946, la Società Lamborghini Carassiti Monti Guazzaloca per la costruzione di trattori, con l'idea di recuperare motori e assi da camion e molteplici altri mezzi militari disseminati lungo lo Stivale, abbandonati durante la guerra.

Nel 1948 a Cento, a circa 30 chilometri da Modena, nascerà la Lamborghini Trattori, il cui simbolo era un triangolo contenente le lettere FLC (Ferruccio Lamborghini Cento) e il primo modello prodotto fu il piccolo ma versatile Carioca.

Un'azienda che cresce così bene - nel contesto di un'Italia ancora profondamente rurale - al punto da permettere a Ferruccio di cambiare automobili quasi fossero vestiti, "una per ogni giorno della settimana".

L'altra grande passione di Lamborghini, come testimonia il suo parco auto, era infatti la velocità e il suo fornitissimo garage conteneva Maserati, Lancia, Mercedes e anche due Ferrari. Quelli erano tempi in cui bastava uno sguardo, un ammiccamento, e si era pronti a far correre i propri bolidi a tutta velocità sulla Bologna-Cantagallo-Firenze, disposti a tutto pur di offrire il caffè allo sconfitto. È in queste occasioni che Ferruccio scopre che le frizioni delle sue Ferrari non reggono alle vibrazioni della macchina.



A forza di fare la spola con l'assistenza di Maranello e vedendo i suoi soldi gettati in riparazioni che non davano miglioramenti, decise di smontare la sua sportiva in autonomia, scoprendo di essere in grado di poterla sostituire con i pezzi che aveva a disposizione nella sua fabbrica di trattori, pensati per essere impiegati su semplici mezzi agricoli.



Con questa brillante soluzione l'eroe del nostro racconto decide di raggiungere la dimora del navigato e affermato "Cavaliere", solo l'ultimo dei suoi tanti soprannomi. Enzo Ferrari non prese bene il consiglio del contadino-ingegnere e lo apostrofò malamente dicendogli che era lui a non essere in grado di guidare bene le proprie auto e di "tornarsene a guidare i suoi trattori".



Eccoci allora tornati al principio, con Ferruccio ancora livido seduto alla sua tavola a esclamare "chi pensa di essere? Io fabbrico 52 trattori al giorno..." fino ad arrivare a pronunciare la sua grave e profetica sentenza "costruirò da solo la mia automobile sportiva". Ferruccio, infatti, non era deluso solo dalla frizione delle sue Ferrari ma non trovava quello che stava cercando in nessuna delle supersportive a sua disposizione.



Molti suoi collaboratori tentarono invano di distoglierlo dall'audace intento, "perché non continuare a fare quello che abbiamo sempre fatto?" oppure "C'è una concorrenza spietata... basti pensare che solo in Emilia ci sono Ferrari e Maserati". Ferruccio però riecheggiando il mito di Ulisse, che comandò ingegnosamente ai suoi marinai di riempirsi le orecchie di cera per non sentire il melodioso canto di morte delle sirene, ebbe la forza di restare sordo alle molte rimostranze.



Un'auto sportiva fatta della medesima sostanza di cui sono fatti i sogni

La sua idea era quella di spendere il miliardo di lire destinato alla pubblicistica stradale dei trattori per far nascere una fabbrica interamente dedicata alle automobili perché "se andrà bene farò un tale rumore che potrò permettermi di fare a meno della pubblicità stradale". "Vedrete che se la macchina piace a me piacerà anche agli altri", è la sua sentenza.



Passano pochi giorni e al Cavalier Corrado Carpeggiani chiede di reclutare per lui i migliori tecnici sulla piazza. È il 7 maggio del 1963 quando nasce la Automobili Lamborghini, mentre il 26 ottobre viene inaugurato lo stabilimento di Sant'Agata Bolognese, soli 26 km in linea d'aria a nord di Maranello. Non solo le sue auto ma anche per il suo simbolo egli era alla ricerca di qualcosa che potesse esteticamente contrastare il Cavallino Rampante.

La scelta cadde senza troppe elucubrazioni sul segno del Toro, non un caso per uno nato il 28 maggio.

Lamborghini fa giusto in tempo a mostrare la sua prima creatura in occasione del Salone dell'Auto di Torino di quello stesso anno presentando il prototipo 350 GTV, dotato di una caratteristica nervatura che correva longitudinalmente lungo il cofano dividendolo in due. Il modello non riscuote grande apprezzamento ma, l'anno dopo, allo stesso Salone, Ferruccio ci riprova con la 350 GT, la prima auto prodotta e commercializzata dalla casa di Sant'Agata su cui lavorano tutti insieme l'ingegner Gianpaolo Stanzani, il telaista Gian Paolo Dallara e il motorista Giotto Bizzarrini, strappato alla Ferrari, la figura con cui Lamborghini perfezionerà la sua vendetta nei confronti del Grande Vecchio, ma soprattutto l'ingegnere che progetterà il 12 cilindri che equipaggerà la vettura.

Anche la nuova versione non si rivela proprio un successo ma le cose cambiano quando i suoi ingegneri presentano a Ferruccio i disegni di una vettura innovativa, a motore posteriore.



Al Salone torinese vennero difatti presentati un telaio e un motore che ricevettero subito grandi attenzioni. Tra gli appassionati incuriositi dal progetto ci fu Nuccio Bertone - esperto di design che aveva già disegnato linee della carrozzeria per Fiat e Alfa - che chiese di poter essere lui a vestire quella nuova promettente vettura.

Per quell'auto, così femminile e sinuosa ma al contempo cattiva e innovativa, progettò una veste meravigliosa che la rese fin da subito l'oggetto del desiderio di milioni di appassionati; non si passa alla storia solo facendo una bella macchina, a essere "bella senz'anima", come cantava Cocciante, il rischio è che si duri poco, c'è pertanto bisogno di altro dietro la veste elegante.



L'opera delle opere: la Lamborghini Miura

Questo non era un problema per la Lamborghini Miura - stiamo naturalmente parlando di lei - perché aveva tutto: leggerezza, la spinta di un 12 cilindri, 350 CV, 276 km/h di massima, da 0 a 100 in 6 secondi, una frizione resistente e anche un biglietto in prima fila per Hollywood, grazie a Michael Caine che la portò sul grande schermo nel 1969 avvolta in un fantastico arancione con il film cult The Italian Job (Miura che ha compiuto 50 anni nel 2021).

Una macchina che sembrava improvvisamente anni luce avanti rispetto alla concorrenza (celebrata di recente nel libro The Lamborghini Miura), un divario che ad esempio la Ferrari riuscirà parzialmente a colmare solo con l'uscita della sua Daytona nel 1968 a un paio d'anni di distanza.

Ferrari appunto, la casa di Enzo che ha finito per rompere qualsiasi rapporto con Lamborghini non appena Ferruccio ha aperto la sua azienda di automobili e il suo Commendatore che, maliziosamente, rifiuta anche solo di pronunciare, quando si trova in pubblico, il nome del "nemico", facendo finta di non ricordarlo e introducendolo poi con la perifrasi "quello che costruisce i trattori".

La storia di Ferruccio alla guida della sua azienda di automobili si interrompe presto, ritirandosi già nel 1972 a vita privata, tornando alle origini, alla terra e alla campagna, questa volta sulle sponde del lago Trasimeno, diventando un produttore di vini, altra sua grande passione senza mai però dimenticare le auto. Il vino più famoso che egli produrrà si chiamerà non a caso Sangue di Miura.



È dunque questa l'epopea di un uomo straordinario che ha creato dai trattori uno dei marchi di auto sportive più florido ed esclusivo al mondo, che oggi vende più di 8.000 opere d'arte su ruote all'anno, nei quattro angoli del globo (anche grazie alla cura rigenerativa del Gruppo Volkswagen).



Egli è uno dei rappresentanti di un'epoca d'oro e romantica dei motori, quelli in cui un'azienda poteva nascere spontaneamente anche solo da un sogno o, come dimostra questa storia, da un litigio. Enzo Ferrari e Ferruccio Lamborghini sono due facce di una stessa medaglia, due imprenditori visionari ed eccezionali che hanno creato il mito di quella Motor Valley che, condensata in pochi chilometri quadrati tra Reggio Emilia, Bologna e Modena, ancora oggi non trova eguali in giro per il mondo.