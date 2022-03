Quando arriva la mia nuova auto? Tempi d'attesa di un'industria in crisi

Quando si ha voglia di acquistare qualcosa di nuovo è sempre brutto dover aspettare molto tempo. Addirittura c'è chi evita l'e-commerce online per acquistare subito in negozio, inoltre con le auto subentra anche un fattore "necessità" non da poco, con cittadini e professionisti che hanno bisogno di nuovi mezzi per spostarsi e lavorare. L'attuale situazione purtroppo è alquanto difficile, ma quanto bisogna aspettare davvero per una nuova auto? Auto Express ha fatto una piccola ricerca e, pur trattandosi del mercato UK (sempre molto particolare per via della guida a destra), i risultati sono alquanto sovrapponibili a molti altri mercati europei, Italia compresa.

L'intera industria mondiale sta infatti vivendo una crisi dei microchip mai vista prima, inoltre la guerra in Ucraina ha reso ancor più difficile una situazione già complessa (sono previste 2 milioni di auto in meno nei prossimi anni) - con diverse fabbriche europee ferme a causa della mancanza di componenti e materie prime provenienti da Ucraina e Russia.



I tempi di attesa per una nuova auto

In tutto questo complesso marasma cerchiamo di capire quanto effettivamente c'è da aspettare per una nuova vettura, brand per brand. Simulando un ordine a fine febbraio, BMW ha stimato una consegna dopo circa 20-24 settimane, circa 6 mesi dunque. Interpellata, Audi non è stata in grado di fornire una finestra di consegna, il produttore ha detto che cerca di volta in volta di fornire informazioni il più dettagliate possibile al cliente in fase di acquisto.

Citroen ha garantito la consegna di diversi modelli entro la prima metà del 2022, per molti altri invece è solo riuscita a dire che "sarebbe stato necessario parecchio tempo". Chi vuole una nuova Sandero, una Duster o addirittura un nuovo Jogger a 7 posti di Dacia dovrebbe ricevere la sua vettura entro la fine di agosto, mentre Fiat e Abarth dovrebbero garantire la consegna entro la prima metà del 2022. Ford ha risposto che i tempi di attesa vanno ora dai 3 ai 7 mesi, a seconda del modello scelto (e i 7 mesi riguardano soprattutto la nuova Ford Mustang Mach-E elettrica). Honda promette consegne a un mese di distanza dall'ordine, mentre Hyundai e Jaguar non sono riuscite a dare dei tempi precisi (che cambiano da modello a modello). Mazda vuole evadere gli attuali ordini entro giugno/luglio, mentre Mercedes è stata molto vaga e ha preferito lasciare la patata bollente ai vari concessionari. MINI dovrebbe consegnare gli ordini di fine febbraio a giugno, mentre Nissan ha detto che la disponibilità cambia da modello a modello, prendendosi da pochi giorni a diverse settimane per la consegna.

Kia ha le attuali consegne a 16 settimane (4 mesi), Peugeot invece sembra più in difficoltà ma spera di consegnare gli attuali ordini nel 2022. Da Renault si attendono all'incirca 6 mesi, con la Mégane E-Tech che abbiamo guidato in Spagna che arriverà ufficialmente solo a settembre in UK, a fine primavera in altri mercati d'Europa. SEAT ha ufficializzato tempi di attesa superiori al normale, mentre Skoda ha intenzione di evadere gli ordini di febbraio prima della fine di agosto. Toyota e Lexus hanno confermato i ritardi a causa della crisi dei chip, senza però aprire finestre di consegna, mentre Opel dovrebbe consegnare Corsa, Mokka e Crossland nel giro di 2-3 mesi, mentre Astra e Insignia arriveranno a inizio estate.

In casa Volvo, molte delle auto ordinate adesso verranno prodotte a giugno e saranno pronte per la consegna a luglio, mentre Volkswagen non ha dato alcuna indicazione sui tempi di consegna. Infine arriviamo a Tesla: una nuova Model 3 ordinata a fine marzo dovrebbe arrivare ad agosto 2022, per una Model Y basta aspettare maggio 2022 (del resto è stata appena attivata la Giga Berlin: come viene realizzata una Model Y?), mentre per le nuove Model S e Model X tocca attendere il 2023.



Un panorama complesso

L'istantanea che viene fuori da questo resoconto è che il mercato sta facendo moltissima fatica a soddisfare le richieste dei vari mercati internazionali.

Un qualcosa di cui già eravamo a conoscenza, anche per via di un mercato parallelo dell'usato fuori controllo (negli USA diversi modelli usati costano più del nuovo). A causa della scarsa disponibilità del nuovo, l'usato è estremamente ricercato e questo non fa che alzare i prezzi medi. Probabilmente per la stessa mancanza del nuovo diversi Paesi europei hanno un segno meno per quanto riguarda le immatricolazioni, l'Italia è oltre il -22% (anche perché molti utenti stanno aspettando i nuovi incentivi auto, a dirla tutta). La situazione dunque è tutt'altro che semplice e il recente panorama di guerra fra Russia e Ucraina non ha fatto che aumentare l'incertezza dopo due anni già difficili a causa della pandemia. È incerta anche una possibile data dalla quale il mercato uscirà da questa emergenza, l'unica cosa che possiamo fare è attendere con fiducia che tutto torni a regime.